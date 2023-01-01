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تبسيط إدارة الهوية من خلال تنسيق نسيج الهوية

تعرف على كيفية مساعدة نهج IBM الذي لا يعتمد على المنتج لتنسيق نظام الهوية على القضاء على صوامع الهوية وتوسيع نطاق آليات المصادقة الحديثة لتشمل التطبيقات القديمة من خلال إحداث تغييرات من دون تعليمات برمجية.