IBM Verify for Government: وصول آمن وسلس لهويات البشر والآلات.

إدارة الهوية والوصول المعتمدة من FedRAMP للقوى العاملة والعملاء

رسم توضيحي للتقنيات المالية، بما في ذلك الأجهزة المحمولة والأمن الرقمي والتشفير والبنوك الرقمية.

وصول آمن وسلس لجميع الهويات

توفِّر IBM® Verify for Government إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) وإدارة الهوية والوصول للقوى العاملة (IAM) لهويات البشر والآلات لديك. على مدار أكثر من ثلاثة عقود، اعتمدت بعض كبرى المؤسسات وأهم البنى التحتية على IBM Verify.
ضوابط أمنية موحَّدة

يفرض تفويض FedRAMP مجموعة صارمة من الضوابط الأمنية، ما يضمن مستوى أمان أعلى للخدمات السحابية المستخدمة من قِبَل الوكالات الفيدرالية.
وصول سلس للهويات البشرية وغير البشرية

زيادة تسجيلات المواطنين مع تقليل المخاطر باستخدام مفاتيح مرور دون كلمة سر توفِّر مصادقة هوية مقاومة للتصيد وتحافظ على الخصوصية.
قدرات إدارة الهوية والوصول القابلة للتوسع

استخدام المستشار الأكثر ثقة؛ لتوسيع قدرات إدارة الهوية والوصول في وكالتك، ما يساعد على ضمان نمو آمن وقدرة على التكيف.

تحديث الهوية مع حماية الخصوصية

رجل يشير إلى ساعته الذكية أثناء عمله على جهاز كمبيوتر.
تحديث الهوية المادية

تحديث حلول إدارة الهوية والوصول الخاصة بك باستخدام الاعتمادات الرقمية؛ لتعزيز الأمان والكفاءة والراحة مع تقليل التكاليف. إنشاء وصول آمن وسلس يُرضي المواطنين من خلال الدخول دون كلمة مرور باستخدام مفاتيح المرور.
امرأة تجلس على الطاولة وتنظر إلى هاتفها أثناء العمل على جهاز كمبيوتر.
ضمان الخصوصية والموافقة

تلبية قوانين الخصوصية وتسجيل متطلبات الموافقة التفصيلية بسهولة. تمكين الخدمة الذاتية عبر أتمتة قواعد تحديد الموافقة، ما يمنح المواطنين التحكم في جمع بياناتهم واستخدامها.

منتجات ذات صلة

وصول آمن وسلس إلى أي شيء—باستخدام Verify
IBM Verify Customer Identity

تقديم تجربة رقمية جذابة وحديثة وآمنة للعملاء والشركاء والمواطنين.

 حل IBM Verify Workforce Identity

القضاء على تعقيد وصول المستخدم في البيئات الهجينة من خلال تحديث إدارة الهوية.

 IBM Verify Protection

اكتشاف المخاطر والتهديدات المخفية المرتبطة بالهوية عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 IBM Identity Governance

توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير قدرات الامتثال والتحليلات، في البيئة المحلية وعلى السحابة.

 ﻿IBM Verify Trust

دمج الثقة المبنية على المخاطر في أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM)؛ لتقديم مصادقة أكثر ذكاءً.

 ﻿IBM Verify Directory﻿

وحِّد إدارة الهوية في مؤسستك من خلال حل واحد قوي من حلول الأدلة، وقابل للتوسع، ومُعبأ في حاوية.

 IBM Application Gateway

توسيع قدرات المصادقة الحديثة بسهولة إلى التطبيقات القديمة دون إجراء تغييرات على التعليمات البرمجية.
مهندس أمن إلكتروني يكتب على لوحة مفاتيح الكمبيوتر ويكتب تعليمات برمجية.
معالجة تحديات الوصول الهجين

دمج وتعزيز أدوات إدارة الهوية والوصول الحالية؛ للقضاء على صوامع الهويات وتحسين وضع الأمان لديك. بناء نسيج هوية مع الاستفادة من الأدوات الحالية؛ لتحسين الأمان وتعزيز تجربة المستخدم وحل تحديات الوصول الهجين.
اتخِذ الخطوة التالية

قم بتجربة الوصول الآمن إلى الهوية بطريقة مبسطة وسلسة. جرّب Verify.

