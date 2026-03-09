تحليل الاختراق

كيف تحدث الاختراقات - وكيفية إيقافها قبل أن تبدأ

يستغل المهاجمون أنظمة أسرار ضعيفة، والحسابات ذات الامتيازات الزائدة، والشبكات المسطحة أسرع مما تستطيع معظم الفرق اكتشافه. يرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة من خلال اختراق واقعي باستخدام إطار عمل MITRE ATT&CK لكشف نقاط الفشل الدقيقة التي تسمح للخصوم بتصعيد بياناتك وتغيير محورها واستخراجها. تعرف على كيفية مساعدة الأمن الذي يعتمد على الهوية أولاً، وبيانات الاعتماد الديناميكية، وأنماط وصول الثقة الصفرية الفرق على إغلاق هذه الثغرات، وتقليل نطاق الانفجارات، وبناء وضع أمني أكثر مرونة عبر البيئات السحابية الأصلية.