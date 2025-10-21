الذكاء الاصطناعي الوكيل يلتقي بأمان الهوية مع IBM Verify Identity Protection

فهذا أوان وزمان الذكاء الاصطناعي الوكيل. حيث تقوم الأنظمة المستقلة بأكثر من اتباع التعليمات، فتتخذ القرارات وتتصرف وتسرع الابتكار بسرعة الآلة. فبدءًا من أتمتة المعاملات المالية وصولًا إلى إدارة سير عمل الأمن الإلكتروني، تعمل هذه الفرق الرقمية المساعدة على تحويل العمليات في أقسام المبيعات والمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والأمن. حيث يعمل الذكاء الاصطناعي الوكيل كمُضخِّم لجهودنا، فيسمح لنا بأن نكون أكثر إنتاجية.
ومع ذلك، فإن نفس الاستقلالية التي تدفع الابتكار مع الذكاء الاصطناعي الوكيل يمكن أن تفتح الباب أمام ثغرات أمنية كبيرة، فتتضخم المخاطر أيضًا، وليس الإنتاجية فقط. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025، تفتقر 63% من المؤسسات إلى سياسة أمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
اكتشف تقرير X-Force Threat Intelligence Index أن 30٪ من اختراقات أمن البيانات تبدأ بهجمات قائمة على الهوية، وأن أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) لم يتم تصميمها أبدًا للهويات المستقلة والموجهة ذاتيًا. فمع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل، فإن المؤسسات تواجه حلول وكلاء ذكاء الاصطناعي غير مُدارة، ومخاطر الوصول الخفي ومجال هجوم يظهر لأول مرة.
للبقاء في المقدمة في عصر الهويات المستقلة والأدوات الآلية، تحتاج الشركات إلى نموذج أمان جديد مصمم للرؤية والتحكم والحوكمة. تتيح IBM Verify Identity Protection (VIP) للمؤسسات تأمين الذكاء الاصطناعي الوكيل مع الحفاظ على السرعة والابتكار والثقة.
شهدت المؤتمرات التقنية الأخيرة موجة من إعلانات الذكاء الاصطناعي الوكيل، بدءًا من مساعدي الأمن وحتى روبوتات تكنولوجيا المعلومات الآلية. لكن المحللين يحذرون من agent-washing: إعادة تسمية الأتمتة البسيطة على أنها ذكاء اصطناعي مستقل بالكامل.
يحذر المحللون من شركة Forrester من أن العديد من حلول الوكلاء المزعومة هي مجرد نصوص خاصة بالمهمة، وليست أنظمة منسَّقة. وتتوقع Gartner predicts أنه سيتم إلغاء أكثر من 40٪ من مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل بحلول عام 2027 بسبب نقص القيمة أو الحوكمة.
بالنسبة لقادة الأمن، الوضوح مهم. فكر في الفرق بين الذكاء الاصطناعي الوكيل للأمن والأمن للذكاء الاصطناعي الوكيل:
ومن المهم أيضًا أن يفهم قادة الأمن الاختلافات في أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تمثل حلول الوكيل المستقلة تحولًا أساسيًا في تكنولوجيا المعلومات المؤسسية:
ومع ذلك، فإن سرعة الابتكار هذه تؤدي لظهور نقاط ضعف محجوبة عن الرؤية، بما في ذلك ما يلي:
لم يتم تصميم أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) الإرث والحوكمة وإدارة الهوية (IGA) لتناسب هذا العالم الديناميكي المستقل. تحتاج المؤسسات إلى قابلية الملاحظة، وتطبيق أقل قدر من الامتيازات، والتحليل السلوكي المصمم خصيصًا للذكاء الاصطناعي الوكيل.
تأمين الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعلق ببناء أساس قوي لأمن الهوية والرؤية والتحكم. فيما يلي 4 خطوات يمكن لقادة الأمن اتخاذها اليوم:
من خلال أفضل الممارسات الأربع هذه، يمكن للمؤسسات أن تعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيل بثقة مع الحفاظ على الأمن والامتثال والمرونة. وتُعد أداة IBM Verify Identity Protection الأداة المناسبة لمساعدة المؤسسات على تحويل أفضل الممارسات هذه إلى واقع ملموس.
توفر خدمة IBM Verify قابلية الملاحظة واكتشاف التهديدات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا للمؤسسات الهجينة الحديثة. مع VIP، تحصل فرق الأمن علي:
يوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل إمكانات تحويلية من خلال أتمتة مهام سير العمل وتسريع اتخاذ القرارات وإلغاء القفل على كفاءة المؤسسة. ولكن بدون ضوابط مناسبة، فإنه يقدم أيضًا هويات غير مدارة، ووصولًا إلى الظل، ومخاطر خرق مرتفعة.
يوفر IBM Verify للأمن الرؤية والأتمتة والحوكمة اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل آمن - مما يتيح الابتكار دون المساس بالثقة أو الامتثال.