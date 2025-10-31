هوية واحدة ووصول لا نهاية له: رحلة الثقة الرقمية لبنك Askari Bank

يعمل Askari Bank على تبسيط إدارة الوصول وتعزيز الأمن وتقليل تكاليف مكتب المساعدة باستخدام IBM Verify.

رسم توضيحي يمثِّل Askari Bank
تحديث إدارة الهوية لمستقبل آمن وقابل للتوسع

كان Askari Bank، أحد المؤسسات المالية الرائدة في باكستان، يسعى إلى معالجة ارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات وعدم كفاءة العمليات. كانت الكميات الكبيرة من طلبات إعادة تعيين كلمات المرور تستهلك موارد مكتب المساعدة القيّمة، في حين أن عمليات التأهيل والإلغاء اليدوية كانت تبطئ الإنتاجية. أدَّت الثغرات الأمنية، مثل اتصال كلمة المرور بالنص العادي، إلى وجود ثغرات أمنية غير مقبولة في بيئة شديدة التنظيم بموجب بنك الدولة الباكستاني (SBP). واحتاج البنك إلى حل حديث لإدارة الهوية لتعزيز الأمن وضمان الامتثال وتحسين التكاليف.
%75

انخفاض في وقت مكتب المساعدة للمشكلات المتعلقة بكلمة المرور

 من 5 أيام

إلى دورة زمنية قدرها يوم واحد لتفعيل وإلغاء المستخدمين.

 %80

اعتماد الموظفين لمنصة هوية ذاتية الخدمة.

 %100

تغطية المصادقة متعددة العوامل للإجراءات الحساسة.

 
أتمتة الإعداد وتعزيز المصادقة

تعاون Askari Bank مع شركة Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)، شريك أعمال IBM، لنشر حل حديث لإدارة الهوية والوصول يلبي الأهداف التشغيلية ومتطلبات الامتثال.

عملت SPS على تصميم ونشر إطار الحل - أتمتة سير العمل لعمليات الإعداد والإلغاء لتقليل الجهد اليدوي ووقت التجهيز بشكل كبير. كما طبَّقت نظام الخدمة الذاتية لإعادة تعيين كلمة المرور، ما مكَّن المستخدمين من إدارة بيانات الاعتماد الخاصة بهم وتقليل حجم طلبات مكتب المساعدة بشكل كبير.

تمكَّن Askari Bank من تعزيز الأمان من خلال القضاء على تبادل كلمات المرور بنص عادي وإدخال المصادقة متعددة العوامل (MFA) باستخدام ®IBM Verify. وقد استخدَم البنك IBM Verify إلى جانب قدرات الأتمتة التي وفرتها SPS لتلبية متطلبات الامتثال لبنك باكستان المركزي (SBP) مع توفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة.
شخص ينظر إلى تطبيق على هاتف محمول في مقهى.
كفاءة أعلى وأمان أقوى وتجربة مستخدم سلسة

بالشراكة مع Software Productivity Strategists (SPS)، تمكَّن Askari Bank من نشر IBM Verify كأساس لمنصة إدارة الهوية والوصول الحديثة. وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

  • دمج سير العمل المؤتمت لإعداد وإلغاء الحسابات مع أنظمة الموارد البشرية، ما أدَّى إلى تخفيض مدة الدورة من خمسة أيام إلى يوم واحد - ليكون Askari Bank أول مؤسسة مالية في باكستان تحقق الأتمتة في عمليات الإعداد والإلغاء الرقمية.
  • انخفاض بنسبة 75% في الوقت الذي يقضيه مكتب المساعدة في حل المشكلات المتعلقة بكلمة المرور.
  • %80 من الموظفين يعتمدون على منصة الهوية ذاتية الخدمة.
  • تطبيق المصادقة متعددة العوامل (MFA) بنسبة تغطية 100% للإجراءات الحساسة
  • تم تنفيذ تسجيل الدخول الموحَّد (SSO) عبر 36 تطبيقًا مصرفيًا، بما في ذلك التطبيقات المصرفية الأساسية والتطبيقات المؤسسية - ما يمثِّل إنجازًا آخر من نوعه للمؤسسات المالية في باكستان.
  • منع استخدام كلمات المرور الضعيفة أو القائمة على القاموس للحد من هجمات القوة الغاشمة وهجمات القاموس.
  • توفِّر الأتمتة الوكيلية عبر MYID Autopilot ما يلي:
    • متوسط الوقت اللازم لحل المشكلة (MTTR) بالثواني باستخدام تدخل بشري أو إعادة تعيين كلمات المرور تلقائيًا بواسطة الوكيل.
    • تقليل عبء عمل مركز العمليات الأمنية (SOC) من خلال تقليل عدد التذاكر والتصعيدات.
    • منع الاختراق بشكل أقوى عن طريق الحد من الحركة الجانبية.
    • تحسين تجربة المستخدم من خلال الاسترداد الذاتي وتقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى.
  • تحسين الامتثال للوائح SBP وتعزيز المرونة الإلكترونية

من خلال نشر IBM Verify مع SPS، تمكَّن Askari Bank من تحسين كفاءة إدارة الهوية والوصول (IAM) بشكل كبير، وتعزيز الوضع الأمني وتحقيق الامتثال لمتطلبات SBP.
شعار Askari Bank
نبذة عن Askari Bank Limited

Askari Bank Limited هو بنك مقره باكستان تأسَّس عام 1991، ويقدِّم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي ومركز اتصال مخصص. ويقدِّم خدماته للعملاء الأفراد والتجاريين على حد سواء، ويشتهر بتركيزه على الابتكار التكنولوجي وتقديم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. وهو مدرج في بورصة باكستان ويعمل تحت مظلة Fauji Foundation.
شعار Software Productivity Strategists
نبذة عن Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)

تُعَد شركة Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) أحد شركاء أعمال IBM مقرها روكفيل بولاية ماريلاند، ولها مكاتب في إسلام أباد - باكستان. تعمل على تطوير حلول صناعية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. بصفتها مبتكرًا ومطوِّر حلول على مستوى المؤسسات، وبخبرة تغطي جميع مراحل تصميم المنتج وتطويره ونشره وأمانه، تساعد SPS عملاءها على بناء التطبيقات وتأمينها. وتعمل فِرَق التطوير والجودة والأمن الإلكتروني والتدريب والعمليات والمراقبة والدعم لديها بتناغم لإنشاء أنظمة عالية الأداء وآمنة وقابلة للتوسع.

