تعاون Askari Bank مع شركة Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)، شريك أعمال IBM، لنشر حل حديث لإدارة الهوية والوصول يلبي الأهداف التشغيلية ومتطلبات الامتثال.

عملت SPS على تصميم ونشر إطار الحل - أتمتة سير العمل لعمليات الإعداد والإلغاء لتقليل الجهد اليدوي ووقت التجهيز بشكل كبير. كما طبَّقت نظام الخدمة الذاتية لإعادة تعيين كلمة المرور، ما مكَّن المستخدمين من إدارة بيانات الاعتماد الخاصة بهم وتقليل حجم طلبات مكتب المساعدة بشكل كبير.

تمكَّن Askari Bank من تعزيز الأمان من خلال القضاء على تبادل كلمات المرور بنص عادي وإدخال المصادقة متعددة العوامل (MFA) باستخدام ®IBM Verify. وقد استخدَم البنك IBM Verify إلى جانب قدرات الأتمتة التي وفرتها SPS لتلبية متطلبات الامتثال لبنك باكستان المركزي (SBP) مع توفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة.