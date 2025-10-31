يعمل Askari Bank على تبسيط إدارة الوصول وتعزيز الأمن وتقليل تكاليف مكتب المساعدة باستخدام IBM Verify.
كان Askari Bank، أحد المؤسسات المالية الرائدة في باكستان، يسعى إلى معالجة ارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات وعدم كفاءة العمليات. كانت الكميات الكبيرة من طلبات إعادة تعيين كلمات المرور تستهلك موارد مكتب المساعدة القيّمة، في حين أن عمليات التأهيل والإلغاء اليدوية كانت تبطئ الإنتاجية. أدَّت الثغرات الأمنية، مثل اتصال كلمة المرور بالنص العادي، إلى وجود ثغرات أمنية غير مقبولة في بيئة شديدة التنظيم بموجب بنك الدولة الباكستاني (SBP). واحتاج البنك إلى حل حديث لإدارة الهوية لتعزيز الأمن وضمان الامتثال وتحسين التكاليف.
انخفاض في وقت مكتب المساعدة للمشكلات المتعلقة بكلمة المرور
إلى دورة زمنية قدرها يوم واحد لتفعيل وإلغاء المستخدمين.
اعتماد الموظفين لمنصة هوية ذاتية الخدمة.
تغطية المصادقة متعددة العوامل للإجراءات الحساسة.
تعاون Askari Bank مع شركة Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)، شريك أعمال IBM، لنشر حل حديث لإدارة الهوية والوصول يلبي الأهداف التشغيلية ومتطلبات الامتثال.
عملت SPS على تصميم ونشر إطار الحل - أتمتة سير العمل لعمليات الإعداد والإلغاء لتقليل الجهد اليدوي ووقت التجهيز بشكل كبير. كما طبَّقت نظام الخدمة الذاتية لإعادة تعيين كلمة المرور، ما مكَّن المستخدمين من إدارة بيانات الاعتماد الخاصة بهم وتقليل حجم طلبات مكتب المساعدة بشكل كبير.
تمكَّن Askari Bank من تعزيز الأمان من خلال القضاء على تبادل كلمات المرور بنص عادي وإدخال المصادقة متعددة العوامل (MFA) باستخدام ®IBM Verify. وقد استخدَم البنك IBM Verify إلى جانب قدرات الأتمتة التي وفرتها SPS لتلبية متطلبات الامتثال لبنك باكستان المركزي (SBP) مع توفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة.
بالشراكة مع Software Productivity Strategists (SPS)، تمكَّن Askari Bank من نشر IBM Verify كأساس لمنصة إدارة الهوية والوصول الحديثة. وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
من خلال نشر IBM Verify مع SPS، تمكَّن Askari Bank من تحسين كفاءة إدارة الهوية والوصول (IAM) بشكل كبير، وتعزيز الوضع الأمني وتحقيق الامتثال لمتطلبات SBP.
Askari Bank Limited هو بنك مقره باكستان تأسَّس عام 1991، ويقدِّم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي ومركز اتصال مخصص. ويقدِّم خدماته للعملاء الأفراد والتجاريين على حد سواء، ويشتهر بتركيزه على الابتكار التكنولوجي وتقديم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. وهو مدرج في بورصة باكستان ويعمل تحت مظلة Fauji Foundation.
تُعَد شركة Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) أحد شركاء أعمال IBM مقرها روكفيل بولاية ماريلاند، ولها مكاتب في إسلام أباد - باكستان. تعمل على تطوير حلول صناعية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. بصفتها مبتكرًا ومطوِّر حلول على مستوى المؤسسات، وبخبرة تغطي جميع مراحل تصميم المنتج وتطويره ونشره وأمانه، تساعد SPS عملاءها على بناء التطبيقات وتأمينها. وتعمل فِرَق التطوير والجودة والأمن الإلكتروني والتدريب والعمليات والمراقبة والدعم لديها بتناغم لإنشاء أنظمة عالية الأداء وآمنة وقابلة للتوسع.
توفير وصول سلس وآمن للعملاء والقوى العاملة باستخدام حل إدارة الهوية والوصول من الجيل التالي من IBM.
