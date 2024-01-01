حلول إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM)
تقديم تجربة رقمية جذابة وحديثة وآمنة للعملاء والشركاء والمواطنين
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رسم توضيحي يُظهر يدَين على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، محاطة بأشكال هندسية، وقفل، وبطاقة ائتمان، وعلامة اختيار، وتمثيلات لتصريح الدخول
تقديم تجربة آمنة وسلسة

يتوقَّع العملاء عند دخولهم إلى بوابتك الإلكترونية أو عند تعاون الشركاء تجربة رقمية آمنة وسلسة.

وفي ظل وجود ملايين من هويَّات المستهلكين ومليارات المعاملات، كيف يمكنك جمع البيانات وتخزينها وإدارتها لتخصيص التفاعلات مع الالتزام بمعايير الخصوصية؟ باستخدام حلول IBM Verify CIAM، يمكنك تقديم تجارب مستخدم سلسة وقابلة للتكرار تعزِّز ولاء العملاء للعلامة التجارية وتُسهم في تقليل التهديدات الأمنية على المؤسسة.
معلومات مهمة
اطَّلِع على مكانة IBM في سوق المصادقة دون كلمة مرور
تقرير اختراق أمن البيانات 2024
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
قراءة تقرير إدارة الهوية والوصول للعملاء (IAM) لعام 2024 الصادر عن Kuppingercole
الميزات
مرحلة الاحتجاز

أنشئ تجارب تسجيل بسيطة ومميزة للعلامة التجارية، واحصل تدريجيًا على بيانات المستهلكين بموافقتهم لتعزيز المعاملات المخصصة.

تعرَّف على إدارة الموافقات
التفاعل

يُمكنك إعادة التحقق من المستخدمين المعروفين باستخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA) أو تجارب دون كلمة مرور مثل تسجيل الدخول عبر الشبكات الاجتماعية، من خلال اعتماد أساليب تتكيف مع المخاطر.

 تعرَّف على المصادقة متعددة العوامل
إدارة

اسمح للمستخدمين بإدارة ملفاتهم الشخصية بأنفسهم لتعديل السمات والتفضيلات والموافقات على الفور، ووفِّر إمكانية استعادة الحساب بشكل آمن.

تعرَّف على إدارة الملفات الشخصية
الإدارة

أدِر ملايين الهويات من العديد من المصادر غير الموثوق بها. تمكَّن من إضافة تطبيقات جديدة مع مرور الوقت، ووضع سياسات منع الاحتيال ودمج الأنظمة عبر المؤسسة.

تعرَّف على إدارة دورة الحياة

ما المقصود بنسيج البيانات؟

تعرَّف على الكيفية التي يُتيح نسيج الهوية من خلالها التحكم المستمر والرؤية الشاملة

اقرأ تقرير Gartner الجديد

تقييمات العملاء

الموارد

استكشف دوافع الأعمال، وحالات الاستخدام، والتقنيات، واعتبارات النشر والتخطيط في إدارة هوية الوصول للعملاء (CIAM).

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يناقش المتخصصون في إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) كيفية حماية المستهلكين وتقديم تجارب رقمية ممتعة.

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أنشئ برنامجًا استراتيجيًا لإدارة الهوية والوصول للعملاء يعمل على تحسين التجارب الرقمية وتحديثها.

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