ماذا تعني الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل: رؤى من مؤتمر Think 2026

ثم قدم Shenoy منظورًا قائمًا على النشر. وصف مؤسسته — وهي كلية طب بحثية في برونكس تضم أكثر من 250 مليون دولار من التمويل البحثي — بأنها "على أعتاب الخطر تماماً."

تُدار الهوية البشرية بشكل جيد. تمثل الهوية غير البشرية الحدود الجديدة، والمخاطر كبيرة. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الذي يمر دون رقابة في مختبر البحث أن يصبح بهدوء وكيلاً يتخذ قرارات بشأن بيانات المرضى — دون أن يتمكن أحد من تتبع كيفية وصوله إلى هناك.

قال: "وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل الموظفين، مثل مساعدي البحث". "يجب أن تكون هناك مساءلة تقع على عاتق رئيس المختبر، رئيس العمل. ليس لدينا ذلك اليوم."

لهذا السبب بدأ العمل مع IBM. واليوم، تستخدم كلية Albert Einstein برنامجي IBM Verify وHashiCorp Vault معاً - برنامج تحقق للجانب البشري، وVault للجانب المتعلق بالتطبيق - لوضع الهويات غير البشرية تحت سيطرة منسقة قبل أن يتوسع الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أكبر في جميع أرجاء المؤسسة.

نصيحته للقادة الآخرين مباشرة: "هذا أمر يجب أن نتعامل معه — لا أن ندفن رؤوسنا في الرمال. لن أنتظر حتى يسألني أحدهم. لن أنتظر جهة تنظيمية. هذا هو النظام الصحيح، وهذا ما نحتاج إلى القيام به".

