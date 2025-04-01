﻿IBM Verify Trust

يوفر برنامج IBM Verify السياق والذكاء اللازمين لاتخاذ القرارات المتعلقة بمن يجب أن يكون لديه حق الوصول وإلى أي شيء، ما يُعزز المؤسسات بالمصادقة القائمة على المخاطر والوصول التكيفي.

استكشف العرض التوضيحي وتعرّف على كيفية تحقيق التوازن بين الأمان وتجارب المستخدمين بشكل جيد.