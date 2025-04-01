﻿IBM Verify Trust
عزز الثقة في إدارة المخاطر بأنظمة إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) لتوفير إمكانات مصادقة أكثر ذكاءً
جرِّب مجانًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
ملصق لامرأة محاطة بأيقونات مختلفة
عزز إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) لديك باستخدام إمكانيات الوصول التكيفي

يمكن أن يؤدي تعزيز الأمن إلى حدوث خلافات بين موظفيك والمستهلكين. يوفر برنامج IBM Verify Trust إمكانية إجراء تقييمات عميقة لمخاطر أنظمة إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM)، ما يقلل من الخلافات إلى أدنى حد. يساعد برنامج Verify Trust، القائم على محرك إدارة المخاطر ®IBM Trusteer، على الحماية من الجهات الخبيثة مع تحقيق التوازن بين متطلبات المصادقة متعددة العوامل (MFA).
 
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.

إعداد التقارير
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024 - بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على رؤى حول كيفية تقليل التكاليف.
إعداد التقارير
موجز التأثيرات الصادر عن مؤسسة EMA لعام 2024 حول حل إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المقدم من IBM
اقرأ عن الوصول التكيفي
الميزات
التوسع في الاستثمارات الحالية

استخدم نظام إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) لديك لتكوين الوصول التكيفي من دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
تحسين رضا العملاء

قدّم تجارب رقمية سلسة للتقليل من معدل ترك العملاء للعلامة التجارية وتحسين سمعتها.
خفض معدل المصادقة متعددة العوامل (MFA)

تساعد زيادة الثقة في الكشف عن المخاطر على الحد من التشخيصات الخاطئة ومتطلبات المصادقة متعددة العوامل (MFA) غير الضرورية.
تعزيز الثقة

يساعد سياق المخاطر الشامل المُقيّم باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على توفير عوامل مصادقة أكثر أمانًا.

حالات الاستخدام

بناء تجارب متطورة لحلول إدارة الهوية والوصول للعملاء (CIAM) منع الاستيلاء على الحسابات حماية العاملين عن بُعد من الهجمات
المزايا
الكشف عن الخلل

اكتشف الانحرافات بناءً على سلامة الجهاز وخصائص الشبكة والقياسات الحيوية السلوكية.
أنماط الاحتيال

حدد الأنماط الاحتيالية مثل سمات الانتحال والإصابات بالبرامج الخبيثة والسلوك غير البشري.
بيانات مركز الأبحاث

استفد من إجراءات الحماية المستهدفة الجديدة التي ينشرها مركز أبحاث IBM Security باستمرار.
التسعير

تواصل مع شركة IBM لتستكشف خيارات التسعير متعدد المستويات لبرنامج IBM Verify Trust.
منتجات ذات صلة
يمكنك تكوين الوصول التكيفي بضغطة زر واحدة من خلال تبني نموذج الهوية كخدمة. تعرف على المزيد حول الوصول التكيفي ببرنامج IBM Verify
يوفر حل IBM Application Gateway عمليات تكامل من دون تعليمات برمجية لتسمح للتطبيقات التقليدية باستخدام إمكانات المصادقة المتقدمة، مثل مفاتيح المرور. تعرف على المزيد حول حل IBM Application Gateway
يمكنك خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة مع تقليل تقنية المعلومات الخفية. تعرف على المزيد حول حل IBM Verify Directory
استكشف العرض التوضيحي التفاعلي

يوفر برنامج IBM Verify السياق والذكاء اللازمين لاتخاذ القرارات المتعلقة بمن يجب أن يكون لديه حق الوصول وإلى أي شيء، ما يُعزز المؤسسات بالمصادقة القائمة على المخاطر والوصول التكيفي.

استكشف العرض التوضيحي وتعرّف على كيفية تحقيق التوازن بين الأمان وتجارب المستخدمين بشكل جيد.

 ابدأ الآن
اتخِذ الخطوة التالية
ابدأ العرض التوضيحي التفاعلي

تعرّف على كيفية تحقيق التوازن بين الأمان وتجارب المستخدمين بشكل جيد.

 ابدأ الآن احجز اجتماعًا

تحدث إلى أحد ممثلي شركة IBM حول احتياجات تقييم المخاطر لديك.