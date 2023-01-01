تحتاج القوى العاملة لديك إلى وصول سريع وموثوق به وآمن إلى جميع التطبيقات والأنظمة. يوفِّر IBM® Verify Workforce IAM حلًا سلسًا للتكامل وقابلية التوسع والامتثال لجميع اللوائح، إلى جانب حماية هويَّاتك. يمكنك ضمان توفير تجربة عمل سلسة لموظفيك لتعزيز الأمان والرضا والإنتاجية.
في ظل التطور الرقمي السريع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، أصبح أمن الهوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. أظهر تقرير مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024 زيادة قدرها 71% في عدد الهويَّات الصالحة المستخدمة في الهجمات، ما يجعل الهوية أكثر وسيلة للهجوم.
تساعد الحلول التي نقدمها على ما يلي:
- منع الهجمات المعتمدة على الهوية من خلال الحماية الشاملة
- إدارة الوضع الأمني في الوقت الفعلي
- الكشف عن التهديدات والاستجابة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي
- المصادقة البيومترية والسلوكية مع أخذ السياق في الاعتبار.
يحمي IBM Verify Workforce المعلومات الحساسة ويُتيح لك إدارة وصول المستخدمين بسهولة على نطاق واسع.
يستخدم Verify الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر واتخاذ قرارات دقيقة في المصادقة. ومع المصادقة متعددة العوامل (MFA) القابلة للتخصيص، تُطبَّق تدابير أخف في الحالات ذات المخاطر المنخفضة وتحديات أمان أقوى في الحالات ذات المخاطر العالية لحماية مواردك.
وفِّر لموظفيك تجربة سلسة تضمن تجنُّب الاعتماد على بائع واحد.
يدمج Verify أدواتك الحالية ويطبق تنظيمًا متسقًا عبر جميع رحلات الهوية.
استفِد من الذكاء الاصطناعي المتطور والتعلم الآلي لتحليل المستخدمين والأجهزة والأنشطة والبيئة والسلوك في الوقت الفعلي. تُتيح هذه الطريقة المعتمِدة على السياق اتخاذ قرارات وصول أكثر تكيفًا وحماية، ما يعزِّز الأمان وتجربة الموظفين على حد سواء.
مع تطور تهديدات الأمن السيبراني وتغير السياسات الأمنية، يُقدِّم Verify استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك سياسات أمن إلكتروني فعَّالة لحماية الأصول والمعلومات الحساسة. تُتيح منصة Verify الموحدة التعاون بسهولة بين فِرَق تكنولوجيا المعلومات والأمن، ما يساعد على تقليل حدوث الاضطرابات في مكان العمل.
تقديم تجربة مستخدم متسقة وسلسة للتطبيقات الحديثة والقديمة. تحسين وضع المخاطر والتخلص من صوامع الهوية وزيادة استثماراتك الحالية في الهوية.
إدارة مخاطر الهوية بكفاءة في الوقت الفعلي مع إظهار عائد الاستثمار وسرعة تحقيق القيمة. تحسين وضع المخاطر من خلال الرؤية الشاملة لتهديدات الهوية وإدارة وضع الهوية.
التقليل من مخاطر الهوية مع الحفاظ على الإنتاجية من خلال الوصول المتسق والآمن للموظفين. إضافة قيمة بدلًا من المخاطر للأنظمة الحالية عن طريق تحسين وضع المخاطر باستخدام تحديثات فعَّالة من حيث التكلفة لإدارة الهوية والوصول، مع ضمان الامتثال واستمرارية الأعمال.
الحفاظ على الإنتاجية دون المساس بالأمن. مع تزايد التعقيد عبر البيئات المتنوعة، يُقدِّم Verify تكاملًا سلسًا لأدوات إدارة الهوية والوصول مع الحد الأدنى من الاضطرابات التشغيلية. تمكين الرؤية في الوقت الفعلي من خلال المراقبة المستمرة وأمان الشبكة من خلال الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.