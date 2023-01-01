تحتاج القوى العاملة لديك إلى وصول سريع وموثوق به وآمن إلى جميع التطبيقات والأنظمة. يوفِّر IBM® Verify Workforce IAM حلًا سلسًا للتكامل وقابلية التوسع والامتثال لجميع اللوائح، إلى جانب حماية هويَّاتك. يمكنك ضمان توفير تجربة عمل سلسة لموظفيك لتعزيز الأمان والرضا والإنتاجية.

في ظل التطور الرقمي السريع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، أصبح أمن الهوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. أظهر تقرير مؤشر استعلامات التهديدات لعام 2024 زيادة قدرها 71% في عدد الهويَّات الصالحة المستخدمة في الهجمات، ما يجعل الهوية أكثر وسيلة للهجوم.

تساعد الحلول التي نقدمها على ما يلي:

- منع الهجمات المعتمدة على الهوية من خلال الحماية الشاملة

- إدارة الوضع الأمني في الوقت الفعلي

- الكشف عن التهديدات والاستجابة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي

- المصادقة البيومترية والسلوكية مع أخذ السياق في الاعتبار.



يحمي IBM Verify Workforce المعلومات الحساسة ويُتيح لك إدارة وصول المستخدمين بسهولة على نطاق واسع.