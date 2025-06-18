ساهم في توفير تجارب موحدة وسلسة لهويات الموظفين والشركاء والعملاء عبر دورة حياة الهويات بأكملها. يعمل برنامج IBM Verify على تنسيق مسارات الهوية عبر مجموعة الهويات لديك، بدءًا من إنشاء الحساب وتسجيل الدخول إلى المصادقة من دون كلمات مرور باستخدام مفاتيح المرور وإدارة الحسابات.