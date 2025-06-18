تبسيط إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) من خلال تنسيق الهويات

يمكنك تقديم تجارب مستخدمين آمنة وسلسة من خلال دمج أدوات الهوية المتوفرة حاليًا لديك في تجارب عديمة الرموز وتدفقات مرئية تعمل بالسحب والإفلات
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رسم توضيحي يُوضح التدفقات المرئية عديمة الرموز والتي تعمل بالسحب والإفلات

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تبسيط إدارة الهوية والوصول (IAM) من خلال التنسيق

 

تنسيق الهويات هو إطار عمل تكاملي ديناميكي يُتيح لك إنشاء مسارات الهوية ورحلات المستخدمين بسهولة. فبدلاً من كتابة التعليمات البرمجية، يُمكّنك التنسيق من تصميم مهام سير عمل آلية بسرعة لحالات استخدام مختلفة للهويات، بما في ذلك المصادقة وإثبات الهوية والكشف عن الأنشطة الاحتيالية.
 
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الميزات
صمم تجارب مستخدمين موحدة وسلسة

ساهم في توفير تجارب موحدة وسلسة لهويات الموظفين والشركاء والعملاء عبر دورة حياة الهويات بأكملها. يعمل برنامج IBM Verify على تنسيق مسارات الهوية عبر مجموعة الهويات لديك، بدءًا من إنشاء الحساب وتسجيل الدخول إلى المصادقة من دون كلمات مرور باستخدام مفاتيح المرور وإدارة الحسابات.
تعزيز الحماية من المخاطر والاحتيال

ادمج سياق المخاطر والاحتيال بشكل موحد ومستمر عبر مسارات الهوية. حدد بوضوح كيفية منح الأفراد الموثوق بهم حق الوصول، وكيفية الحد من مخاطر المستخدمين غير الموثوق بهم باستخدام المصادقة الأمنية. يُتيح لك برنامج Verify تجميع إشارات الاحتيال والمخاطر لاكتشاف التهديدات مع توفير مصادقة فائقة وأصلية تحمي من التصيد الاحتيالي.
تجنب الاعتماد على مورد معين مع عمليات التحديث غير المعتمدة على الهوية

استخدم أدواتك الحالية لإجراء تنسيق موحد ومستمر وسياقي عبر جميع مسارات الهوية. يُتيح برنامج Verify للمؤسسات استخدام الأدوات والأصول الكثيرة المتوفرة عبر مجموعة إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM)، بدءًا من الدلائل المتوفرة والتطبيقات التقليدية وحتى إشارات الاحتيال المتاحة.
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بناء نسيج هوية غير معتمد على منتج يُساعد المؤسسات على التقليل من مدى تعقيد عملية إدارة الهوية.
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