ما المقصود بمصادقة الهوية السريعة عبر الإنترنت (مصادقة FIDO)؟

مصادقة FIDO (الهوية السريعة عبر الإنترنت) هي مجموعة من المعايير المفتوحة للمصادقة دون كلمات مرور على المواقع والتطبيقات والخدمات الإلكترونية. تستبدل مصادقة FIDO كلمات المرور التقليدية بمفاتيح تشفير تُعرَف باسم "مفاتيح المرور"، وهي أكثر أمانًا.
يتم تخزين مفاتيح المرور على جهاز المستخدم، مثل الهاتف الذكي. وهي تُتيح للمستخدم تسجيل الدخول إلى موقع أو تطبيق باستخدام الوسائل نفسها التي يستخدمها لفتح جهازه، مثل التعرُّف على الوجه أو بصمة الإصبع أو إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN).
يشير تقرير IBM® X-Force Threat Intelligence Index إلى أن سرقة الاعتماد هي التأثير الأكثر شيوعًا الذي يواجه ضحايا الاختراقات. تستخدِم عناصر التهديد هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة المخصصة لسرقة المعلومات لجمع بيانات الاعتماد هذه، والتي يمكنهم بيعها على الشبكة الخفية أو استخدامها لتوسيع نطاق وصولهم في الشبكة. ما يقرب من ثلث الهجمات الإلكترونية تتضمن الاستيلاء على حسابات مستخدمين صالحة.
تسهم مصادقة FIDO في تقليل تهديدات الأمن الإلكتروني الناتجة عن سرقة بيانات الاعتماد واختطاف الحسابات. لا يمكن سرقة مفاتيح المرور بسهولة كما هو الحال مع كلمات المرور. لاختراق حساب محمي بمفتاح مرور، يجب على المهاجم الوصول إلى جهاز المستخدم وأيضًا إدخال رمز PIN بنجاح أو تجاوز الحماية البيومترية.
يُعَد FIDO Alliance تجمعًا يضم هيئات حكومية وشركات أعمال وشركات تقنية مثل IBM وApple وAmazon وMicrosoft وPayPal وغيرها. تعمل هذه المجموعة على تطوير وصيانة معايير مصادقة FIDO بهدف تقليل الاعتماد على كلمات المرور.
أصدر تحالف FIDO أول بروتوكول له، FIDO 1.0، في عام 2014. وتم تطوير أحدث بروتوكول، FIDO2، بالتعاون مع World Wide Web Consortium، وصدر في عام 2018.
اليوم، يستخدم ملايين الأشخاص مصادقة FIDO لتسجيل الدخول إلى المواقع والتطبيقات. يحظى بروتوكول FIDO2 بدعم من متصفحات الويب الرائدة، وأنظمة تسجيل الدخول الموحَّد (SSO)، وحلول إدارة الهوية والوصول (IAM)، وخوادم الويب، وأنظمة التشغيل مثل iOS وMacOS وAndroid وWindows.
تستخدِم مصادقة FIDO التشفير بالمفتاح العام (PKC) لإنشاء زوج مفاتيح تشفير فريد مرتبط بحساب المستخدم. يتكوّن زوج المفاتيح هذا، المعروف باسم "مفتاح المرور"، من مفتاح عام يتم تخزينه لدى مزود الخدمة، ومفتاح خاص يبقى محفوظًا على جهاز المستخدم.
عندما يسجِّل المستخدم الدخول إلى حسابه، يُرسِل مزوِّد الخدمة تحديًا -عادةً ما يكون سلسلة عشوائية من الأحرف- إلى جهاز المستخدم. يطلب الجهاز من المستخدم إثبات هويته من خلال إدخال رقم PIN أو استخدام المصادقة البيومترية.
إذا نجح المستخدم في المصادقة، يستخدِم الجهاز المفتاح الخاص لتوقيع التحدي وإرساله إلى مزود الخدمة. يستخدم مزود الخدمة المفتاح العام للتحقق من أن المفتاح الخاص الصحيح قد تم استخدامه، وفي حال التأكد، يمنح المستخدم حق الوصول إلى حسابه.
يمكن استخدام مفتاح المرور المخزَّن على جهاز لتسجيل الدخول إلى خدمة على جهاز آخر. على سبيل المثال، إذا قام المستخدم بإعداد مفتاح مرور لحسابه البريدي على جهازه المحمول، يمكنه تسجيل الدخول إلى الحساب نفسه من خلال الكمبيوتر المحمول. يُكمل المستخدم تحدي المصادقة على الجهاز المحمول المسجَّل.
تدعم FIDO كذلك استخدام مفاتيح الأمان، المعروفة أيضًا باسم "الأجهزة الرمزية"، كطريقة للمصادقة. مفاتيح أمان FIDO هي أجهزة مادية صغيرة مخصصة قادرة على إنشاء أزواج مفاتيح وتوقيع التحديات. تتصل هذه الأجهزة بالأجهزة الأخرى عبر تقنية Bluetooth، أو بروتوكولات الاتصال قريب المدى (NFC)، أو من خلال منفذ USB. ويمكن لمفتاح أمان FIDO أن يحل محل البيانات البيومترية أو رمز PIN في عملية المصادقة، حيث يكفي امتلاك المفتاح لإثبات هوية المستخدم.
نظرًا لأن المفتاح الخاص مخزَّن على جهاز المستخدم ولا يغادره أبدًا، فإن احتمال حدوث خرق أمني يكون منخفضًا. إذ لا يستطيع المتسللون سرقته عن طريق اختراق قاعدة بيانات أو اعتراض الاتصالات. والمفتاح العام الذي يحتفظ به مزود الخدمة لا يحتوي على معلومات حساسة، ولا يشكِّل قيمة كبيرة للمتسللين.
لإعداد مصادقة FIDO على حساب بريد إلكتروني، يمكن للمستخدم اتِّباع الخطوات التالية:
تدعم FIDO نوعين من مفاتيح المرور: مفاتيح المرور المتزامنة ومفاتيح المرور المرتبطة بالجهاز.
يمكن استخدام مفاتيح المرور المتزامنة عبر عدة أجهزة، ما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام. يمكن لمديري بيانات الاعتماد مثل Apple Passwords وWindows Hello وGoogle Password Manager تخزين مفاتيح المرور المتزامنة وإتاحتها للمستخدمين على أي جهاز.
على سبيل المثال، قد يسجِّل المستخدم مفتاح مرور على هاتف ذكي للوصول إلى تطبيق بنكي. يتوفر مفتاح المرور نفسه من خلال مدير بيانات الاعتماد عندما يسجِّل المستخدم الدخول إلى التطبيق البنكي باستخدام الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي.
يرتبط هذا النوع من مفاتيح المرور بجهاز واحد، ما يوفر أعلى مستوى من الأمان.
عادةً ما يتم الوصول إلى مفاتيح المرور المرتبطة بالجهاز باستخدام مفتاح أمان مادي متصل بجهاز معين. لا يمكن لمفتاح المرور مغادرة الجهاز، لذلك فهو أقل عرضةً للوصول غير المصرح به.
غالبًا ما تُستخدم مفاتيح المرور المرتبطة بالجهاز للوصول إلى معلومات حساسة للغاية مثل البيانات المالية أو الملكية الفكرية للشركات أو المواد الحكومية السرية.
تطورت بروتوكولات FIDO وتحسنت منذ طرح FIDO 1.0 في عام 2014. يتم دمج الوظائف من البروتوكولات المقدَّمة في FIDO 1.0 في البروتوكولات الأحدث لمصادقة FIDO2.
كان بروتوكول FIDO UAF من أوائل البروتوكولات التي طوَّرها تحالف FIDO. وهو يُتيح إمكانية تسجيل الدخول إلى الخدمة دون استخدام كلمة مرور. باستخدام UAF، يمكن للمستخدم المصادقة مباشرةً من الجهاز باستخدام بيانات بيومترية مثل التعرُّف على الوجه أو رمز PIN.
تم تطوير U2F لتوفير المصادقة ثنائية العوامل (2FA) للأنظمة التي تعتمد على أسماء المستخدمين وكلمات المرور. تتطلب طرق المصادقة ثنائية العوامل وجود عامل ثانٍ لتأكيد هوية المستخدمين. يستخدِم U2F مفتاح أمان مادي كعامل ثاني.
بعد إصدار FIDO2، تمت إعادة تسمية U2F إلى "CTAP1".
قدَّم FIDO2 بروتوكولين جديدين يوسِّعان نطاق وقدرات البروتوكولات السابقة.
يعمل WebAuthn على تحسين قدرات UAF من خلال توفير واجهة برمجة تطبيقات الويب (web API) التي تجعل المصادقة دون كلمة مرور متاحة للأطراف المعتمدة. يُشير مصطلح "الأطراف المعتمدة" إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب التي تستخدِم مصادقة FIDO.
بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات، يوفر WebAuthn أيضًا معايير FIDO التي تحدِّد كيفية سير التفاعلات بين تطبيق الويب، ومتصفح الويب، وجهاز المصادقة مثل مفتاح الأمان.
يحدِّد CTAP2 كيفية تواصل عميل FIDO مثل متصفح الويب أو نظام التشغيل مع جهاز المصادقة. وجهاز المصادقة هو العنصر الذي يتحقق من هوية المستخدم.
في U2F (أو CTAP1)، كان جهاز المصادقة دائمًا مفتاح أمان. يضيف CTAP2 دعمًا لمصادقات إضافية موجودة على جهاز المستخدم، مثل التعرُّف على الصوت والوجه، وبصمات الأصابع، أو رمز PIN.
تُعَد كلمات المرور المسروقة أحد أكثر أساليب الهجمات الإلكترونية شيوعًا. يقدِّم FIDO حل مصادقة دون كلمة مرور يخفف من هذا التهديد.
لا يمكن للمتسللين سرقة مفاتيح المرور من خلال الوسائل المعتادة. على سبيل المثال، مفاتيح المرور المقاومة للتصيد الاحتيالي؛ لأن المستخدمين لا يشاركون مفاتيحهم الخاصة مباشرةً مع الخدمات. تتم مصادقة المستخدم بشكل أساسي على جهاز المستخدم. حتى إذا تعرضت خدمة عبر الإنترنت لاختراق أمن البيانات، يظل مفتاح المرور غير متاح.
يُلغي FIDO أيضًا الحاجة إلى رموز المرور لمرة واحدة (OTPs)، والتي يمكن للمتسللين اعتراضها أو انتحالها. ويظل مفتاح مرور FIDO محميًا على جهاز المستخدم دون التعرض لأنظمة خارجية.
يدعم FIDO المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتي تتطلب من المستخدمين تقديم عاملَين أو أكثر للتحقق من هوياتهم. على سبيل المثال، للوصول إلى حساب محمي بواسطة مفتاح مرور مرتبط بالأجهزة، يحتاج المستخدم إلى عاملين -الجهاز وقياساتهم الحيوية أو رقم التعريف الشخصي (PIN)- لإلغاء قفل مفتاح المرور وتوقيع التحدي.
يمكن لمعايير FIDO مساعدة بعض المؤسسات على الامتثال لقوانين خصوصية البيانات وحمايتها مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ومعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).
على وجه التحديد، يجعل FIDO من الصعب على المستخدمين غير المصرح لهم اختراق الحسابات الصالحة، ما يقلل من احتمال وصولهم إلى البيانات الحساسة.
يُعَد FIDO معيارًا مفتوحًا متوافقًا مع جميع متصفحات الويب والمنصات والخوادم والتطبيقات والأجهزة الرئيسية تقريبًا. ويوفر آلية مصادقة قوية يمكن للعديد من المؤسسات والخدمات عبر الإنترنت تنفيذها.
يَعتبر الكثيرون أن FIDO أكثر سهولة في الاستخدام من حلول المصادقة الأخرى. إذ لا يتعين على المستخدمين تذكُّر كلمات المرور أو تغييرها بانتظام أو التعامل مع عمليات إعادة التعيين والاسترداد. يمكن أن تعمل FIDO أيضًا عبر العديد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة دون مطالبة المستخدمين بتسجيل كل جهاز على حدة.
توفِّر مفاتيح مرور FIDO طريقة أسرع وأسهل وأكثر أمانًا لتسجيل دخول المستخدم. بالنسبة إلى مواقع التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات العالميين الكبار، يمكن لـ FIDO تحسين تجربة العملاء وتقليل الحاجة إلى استعادة الحساب بسبب فقدان بيانات الدخول أو نسيانها.
تستخدم المؤسسات مصادقة FIDO لمنح الموظفين والموردين والمقاولين وغيرهم من الأطراف المعنية وصولًا سريعًا إلى موارد الشركة. بالمقارنة مع مصادقة كلمة المرور، يمكن أن توفِّر مفاتيح مرور FIDO أمانًا فائقًا وسهولةً في الاستخدام.
غالبًا ما يتم استخدام FIDO لمصادقة المتسوقين في بيئات التجارة الإلكترونية، مثل تأكيد الدفع عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. ويمكن أيضًا استخدامها للتحقق من هوية حامل البطاقة قبل السماح بمتابعة المعاملة.
لا تتولى FIDO معالجة المدفوعات، لكنها تساعد على التأكد من أن الأشخاص مصرَّح لهم بإجراء المعاملات، ما يقلل من الاحتيال.
تستخدِم بعض الوكالات الحكومية الآن مصادقة FIDO لأنشطة مثل معالجة الإقرارات الضريبية والتحقق من الطلبات للحصول على الفوائد العامة. على سبيل المثال ، تستخدِم خدمة login.gov التي توفِّر للمواطنين نقطة وصول واحدة لمجموعة متنوعة من الوكالات الفيدرالية الأمريكية مصادقة FIDO2.
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