حلول المصادقة من دون كلمات مرور

باستخدام المصادقة من دون كلمات مرور التي يوفرها IBM Verify، يمكنك حماية الحسابات باستخدام طبقة أمان إضافية، والتحكم في التطبيقات من خلال سياسات وصول سياقية دقيقة. يمكنك تلبية متطلبات الامتثال من خلال نهج مصادقة متعددة العوامل (MFA) مشترك عبر التطبيقات والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام Windows وLinux. أو يمكنك التحول بشكل كامل إلى عدم استخدام كلمات المرور من خلال رمز الاستجابة السريعة (رمز QR) ومصادقة FIDO2.