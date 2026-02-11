لا نقاط عمياء، لا اختراقات؛ حماية مطلقة للهوية بلا تهاون.
أنت بحاجة إلى نهج موحد وجاهز للبيئات الهجينة، يؤمِّن هويات البشر والآلات دون التسبب في إبطاء المستخدمين.
تمنحك حلول إدارة الهوية والوصول الشاملة، سواءً تم نشرها محليًا أو عبر بيئات هجينة، رؤيةً وسيطرةً على كل هوية، إذ أن تلك الحلول تطبِّق سياسات الوصول لحظيًا، وتؤتمت الحوكمة، وتعزز الامتثال؛ ما يقلل المخاطر ويرفع مستوى الثقة ويعزز من تجربة المستخدم.
احصل على عرض واحد لكل هوية لإغلاق النقاط العمياء، وتبسيط الامتثال، ومنح فريقك الثقة بشأن صلاحيات الوصول.
وسّع نطاق التحكم ليشمل واجهات برمجة التطبيقات، والروبوتات، وحسابات الخدمات، وغيرها من الهويات غير البشرية لتقليل المخاطر المخفية وتأمين الهويات في البيئات الهجينة.
وازِن بين الحماية القوية والتجربة الخالية من الاحتكاك من خلال تمكين مصادقة واعية بالسياق تحافظ على أمان المستخدمين دون إبطائهم.
تخلص من التخصيص اليدوي والحسابات المغلقة من خلال أتمتة عمليات سير العمل، وتقليل التكاليف والحد من المخاطر عبر المؤسسة.
ادمج الهوية عبر السحابة والأنظمة المحلية دون قيود، وتوسع بأمان مع تحديث تطبيقاتك وبنيتك التحتية القديمة.
اكتشف الأنشطة الغريبة وهجمات الهوية فورًا لتمكين فريقك من الاستجابة السريعة وحماية الأصول قبل حدوث الاختراق.
تعمل حلول برامج AM معًا لتوفير نسيج هوية موحد لتلبية احتياجات الحماية لديك. قم بإدارة وتأمين الهويات البشرية وغير البشرية على نحو أسرع، مع سهولة التكامل مع جميع أنظمتك الحالية.
قم بتبسيط أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) إلى جانب سير العمل للامتثال باستخدام حل يحفظ خصوصية المستخدم ويعزز معدلات جذب العملاء. يوفر IBM Verify لمؤسستك الدعم الأمني اللازم لإدارة وصول الهويات الموثقة، ومراقبة التهديدات (ITDR) ووضع الأمان (ISPM) المعززة بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.
احصل على أداة لبناء وينشر وإدارة احتياجات البنية التحتية مع توفير الأتمتة لدورة الحياة. تقوم HashiCorp Vault بتشفير البيانات الحساسة وتقيد الوصول بناء على الهوية، ما يمنح مؤسستك نظامًا آليًا لتوثيق وتفويض الأسرار والشهادات والمفاتيح وغيرها.
خض تجربة خدمات إدارة الهوية والوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لإعادة صياغة عمليات سير عمل المؤسسات عبر وكلاء أذكياء واستباقيين.
هل تبحث عن حل لإدارة الهوية والوصول يتعامل افتراضيًا مع أي هوية أو نظام أو مورِّد دون الحاجة إلى تغييرات تقريبًا في نظامك الحالي؟ تواصل معنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكن ل IBM Verify مع HashiCorp Vault تلبية هذه الاحتياجات.