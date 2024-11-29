ما المقصود بمنصة حماية أعباء العمل السحابية (CWPP)؟

المؤلفون

Josh Schneider

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

ما المقصود بمنصة حماية أعباء العمل السحابية (CWPP)؟

منصة حماية أعباء العمل السحابية (CWPP) هي حلّ أمني شامل صُمّم لحماية أعباء العمل (الموارد والبيانات والتطبيقات والعمليات) في بيئات السحابة والسحابة الهجينة والسحابة المتعددة.

تتضمن فوائد منصة حماية أعباء العمل السحابية ميزات أمن سيبراني قيّمة تعمل على الحماية من اختراق أمن البيانات وتقليل فترة التعطل وضمان الامتثال التنظيمي طوال دورة حياة أعباء العمل. تشمل الميزات ما يلي: 

  • الرؤية في الوقت الفعلي: تراقب منصات حماية أعباء العمل السحابية جميع أعباء العمل النشطة عبر السحابة وصولًا إلى عناصر التحكم في الوصول إلى نقطة النهاية، وتكشف عن معلومات مهمة عن نظام التشغيل والتعرف على التطبيق، بما في ذلك تاريخ الإصدار والتصحيح.
  • الكشف المتقدم عن التهديدات: يمكن لمنصات حماية أعباء العمل السحابية أن تقلل من سطح الهجوم في المؤسسة من خلال الكشف عن الثغرات الأمنية على المنصات السحابية. وتُسهم أدوات تعتمد على التعلم الآلي، والكشف القائم على التوقيع، والكشف القائم على التحليل الاستدلالي في الحماية من البرامج الضارة وغيرها من التهديدات الأمنية.
  • تحسين الامتثال التنظيمي: تساعد منصات حماية أعباء العمل السحابية المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الحساسة - مثل المؤسسات المالية والطبية - على الامتثال التنظيمي بما يتجاوز جدران الحماية البسيطة من خلال ضوابط الأتمتة والأمن المُصممة لتطبيقات السحابة المعقدة. 

تلعب منصات حماية أعباء العمل السحابية دورًا مهمًا في إدارة الوضع الأمني للسحابة (CSPM) وعادةً ما يتم دمجها ضمن منصات حماية تطبيق السحابة الأصلية (CNAPP) الأوسع نطاقًا.

على الرغم من أنها ليست قوية مثل منصة حماية تطبيق السحابة الأصلية، والتي تتضمن أمان التطبيق، فإن منصات حماية أعباء العمل السحابية تساعد على ضمان أمان أعباء العمل السحابية من خلال الحفاظ على سلامة أعباء العمل وسريتها وتوافرها. تعمل حلول منصة حماية أعباء العمل السحابية على حماية أعباء العمل عبر مجموعة من بنيات السحابة وأعباء العمل، بما في ذلك: 

  • مراكز البيانات المحلية: الموارد التقليدية التي تعمل دون نظام تشغيل الموجودة في مركز البيانات في الموقع. 
  • الحاويات: يتم استخدام حزم افتراضية على مستوى النظام والمعروفة باسم الحاويات لعزل التطبيقات ونشرها بشكل متسق عبر بيئات السحابة المختلفة. 
  • بدون خادم: يمكن نشر الوظائف بدون خادم المستندة إلى السحابة مثل التحديثات أو التصحيحات دون الحاجة إلى إدارة كود البنية الأساسية.

منصات حماية أعباء العمل السحابية، المجمعة في منصة واحدة، توفر الأمن السيبراني الشامل من خلال مجموعة من الأدوات الأمنية، مثل إدارة الثغرات الأمنية ومنع التطفل ووقت التشغيل ومراقبة الامتثال. ويتيح ذلك لفرق الأمان الاستجابة السريعة للحوادث ومعالجتها.

تُعدّ منصة حماية أعباء العمل السحابية الفعالة مكونًا حساسًا في أي استراتيجية أمان عمليات التطوير والتطوير والأمن والعمليات للحوسبة السحابية. ومن الشائع بين جميع الصناعات التي تعتمد على المنصات السحابية والتطبيقات السحابية، تُعدّ منصات حماية أعباء العمل السحابية ضرورية للتخفيف من المخاطر والتهديدات الأمنية ومنع حدوث مشكلات أمنية. 

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

لماذا تُعدّ منصات حماية أعباء العمل السحابية مهمة للحفاظ على الأمن السيبراني للمنصة السحابية

تُشكّل أعباء العمل الأساس لكل وظيفة من وظائف الحوسبة السحابية، إذ تشير إلى أي خدم أو تطبيق أو قدرة تستهلك موارد قائمة على السحابة. وببساطة، تُعرَّف أعباء العمل السحابية بأنها أي مجموعة من الموارد والعمليات والمهام الثالثة المطلوبة للوصول إلى الخدمة السحابية. 

قد يحتوي عبء العمل السحابي على موارد الحوسبة وتخزين البيانات، وميزات الشبكات، والتطبيقات وأي عدد من مهام المعالجة المستخدمة لإكمال الطلبات. تُعدّ الأجهزة الافتراضية، وقواعد البيانات، والتطبيقات والخدمات المصغرة، والعقد، وغيرها أعباء عمل تُعدّ جميعها معرضة لتهديدات أمنية. 

نقاط الضعف الرئيسية في الحوسبة السحابية

وفقًا لتقرير 1Orca Security 2022 State of Cloud Security، فإن معظم المؤسسات التي تستخدم الخدمات السحابية تواجه خطرًا مرتفعًا للتعرّض لحادث أمني، إذ إن 81% منها تمتلك أصولًا غير مؤمَّنة متاحة للعامة. وبشكل عام، أظهرت نتائج الدراسة أن 11% من الأصول المخزَّنة لدى جميع المؤسسات المشمولة بالاستطلاع كانت عرضة لعدة تهديدات أمنية، من بينها ما يلي:   

  • تسلل البيانات: يحدث اختراق أمن البيانات عندما يقوم مستخدمون غير مصرح لهم بالوصول إلى ملفات محمية مع التهديد بإتلاف أو سرقة أو تسريب معلومات حساسة. وجد تقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM أن البيانات المخترقة المخزنة في السحابة العامة تسببت في ثاني أعلى تكلفة متوسطة للخرق بقيمة 4.68 مليون دولار أمريكي.
  • انتهاكات الامتثال: تخضع المؤسسات التي تخزّن بيانات عملاء مثل السجلات الصحية أو أرقام بطاقات الائتمان في السحابة لقواعد صارمة للأمن السيبراني. وجد مؤشر IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2025 أن سرقة البيانات تمثل 18% من جميع الحوادث الأمنية. عندما تفشل الشركات في تأمين بيانات المستخدم، فإنها تتعرض لعقوبات المسؤولية المكلفة، ناهيك عن فقدان ثقة عملائها.
  • الانقطاع وفترة التعطل: تُعدّ الثغرات السحابية نواقل خطيرة للهجمات المدمرة المحتملة التي يمكن أن تشل مؤسسات وحتى البنية التحتية العامة. ومن الأمثلة على ذلك الهجوم على خط أنابيب كولونيال الذي أدى إلى إغلاق وصول الوقود العام والخاص الحساس عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما كلف 5 ملايين دولار أمريكي من خسائر البيانات وما يقرب من مليون دولار أمريكي من العقوبات التنظيمية. ومع ذلك، حتى الحوادث الأمنية الأصغر يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المحصلة النهائية. ويشير تقرير "تكلفة اختراق أمن البيانات" إلى أن المؤسسات المخترقة تتعرض لخسائر تجارية تبلغ 1.38 مليون دولار أمريكي في المتوسط.
Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

كيفية عمل منصات حماية أعباء العمل السحابية 

مع استمرار توسع الخدمات المستندة إلى السحابة بشكل كبير تزامنًا مع انتشار تطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وعروض المنصة كخدمة (PaaS) والقوى العاملة عن بعد بشكل متزايد، أصبحت حماية المنصة السحابية أكثر أهمية وتعقيدًا.

ومع انتشار الموارد السحابية عبر المنصات السحابية الهجينة والسحابة المتعددة، فإن كل نوع جديد من البيئات يمثل تحديات ومعايير فريدة من نوعها. تحمي منصات حماية أعباء العمل السحابية المؤسسات من التهديدات السيبرانية وتخفف من حدة الانقطاعات وتساعد على ضمان الامتثال التنظيمي في البيئات السحابية التي تزداد تعقيدًا.   

تستخدم منصات حماية أعباء العمل السحابية أساليب وأدوات مختلفة لكشف وتحليل أي أعباء عمل نشطة داخل بيئة سحابية تلقائيًا لمراقبة الشبكات وكشف المشكلات المحتملة وتطبيق معايير الأمان القابلة للتخصيص.

تستعين العديد من فرق عمليات التطوير بمنهجية التكامل المستمر والنشر المستمر من خلال بدء تحديثات الخدمة السحابية فور توفرها وتكرار الميزات المختلفة بشكل مستمر. تساهم منصات حماية أعباء العمل السحابية في تحقيق قيمة إضافية من خلال تتبع عمليات النشر الجديدة وتطبيق بروتوكولات الأمان الموحدة والحفاظ عليها عند إصدار ميزات وتحديثات جديدة. 

السمات الرئيسية لمنصة حماية أعباء العمل السحابية

قد تختلف الميزات المحددة لمنصة حماية أعباء العمل السحابية بين المزوِّدين. ومع ذلك، يوصي العديد من الخبراء الأمنيين من Gartner إلى Cloudstrike ومزوِّدي الخدمات الرائدين مثل Amazon Web Service (AWS) وAzure Kubernetes Service (Kubernetes Service) بهذه الحماية والميزات العامة:

  • رؤية الشبكة واكتشاف أعباء العمل: ستوفر منصة حماية أعباء العمل السحابية لوحة معلومات للمستخدمين المصرح لهم لمراقبة النشاط عبر الشبكة بأكملها وصولًا إلى القطاعات الفردية والمستخدمين. يمكن للمسؤولين توفير عناصر تحكم على مستوى النظام، مثل وضع تطبيقات أو موارد أو أنشطة محددة في القائمة البيضاء أو السوداء استنادًا إلى نُهج الأمان المحددة مسبقًا وأفضل الممارسات الأمنية.
  • فحص الثغرات الأمنية: تقوم تقييمات الثغرات الأمنية بفحص أعباء العمل تلقائيًا بحثًا عن نقاط الضعف المحتملة أو التهيئة الخاطئة قبل النشر لسهولة قابلية التوسع. قد تشمل تدابير الأمان جدران الحماية، وكشف البرامج الضارة والتجزئة الدقيقة (تقسيم المنصات إلى أقسام فرعية أصغر لإبطاء الهجمات المحتملة ووقفها). كشف نقطة النهاية والاستجابة لها وأعباء عمل حماية منع التطفل المستند إلى المضيف من هجمات الخادم الخارجية أو عمليات التسلل. منصات حماية أعباء العمل السحابية تعمل على تعزيز جميع أعباء العمل السحابية الجديدة والموجودة من خلال تقليص سطح الهجوم على المؤسسة وتعزيز أوضاع الاختبار المبكر الأمنية ومنهجيات الثقة الصفرية.  
  • مراقبة التكوين والامتثال: توفر منصات حماية أعباء العمل السحابية تشخيصات مستمرة للشبكة، ما يضمن أن نظام السحابة بأكمله يعمل على النحو المخصص له للتخفيف من أي أخطاء محتملة في تكوين السحابة والتي قد تفتح الباب أمام هجوم. تقوم المراقبة السلوكية أيضًا بفحص أي نشاط مشبوه في الشبكة، ما قد يشير إلى الاستخدام أو الوصول غير المصرح به.

قد تتضمن الخدمات والميزات والقدرات الإضافية ما يلي:

  • حماية وقت التشغيل
  • تكوينات أمان الحاويات وKubernetes
  • أمان التطبيقات
  • تكامل مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)
  • أمن التطبيقات والويب وواجهة برمجة التطبيقات (WaaS)
  • جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)

أنواع منصات حماية أعباء العمل السحابية

قد تكون بعض حلول منصة حماية أعباء العمل السحابية مناسبة بشكل أفضل (أو أسوأ) لمتطلبات سير العمل الخاصة بالمؤسسة. في حين أن جميع منصات حماية أعباء العمل السحابية قد توفر تدابير أمنية مماثلة، فإنها توفر الحماية بطرق مختلفة. النوعان الرئيسيان من منصة حماية أعباء العمل السحابية هما النوع التقليدي المستند إلى وكيل والنوع الأكثر حداثة دون وكيل. 

منصات حماية أعباء العمل السحابية المستندة إلى وكيل

تتطلب منصات حماية أعباء العمل السحابية التقليدية المستندة إلى وكيل تثبيت وكيل برنامج على كل أعباء العمل السحابية. تتضمن فوائد منصات حماية أعباء العمل السحابية المستندة إلى وكيل ما يلي:

  • رؤية مفصلة لأعباء العمل وحركة مرور البيانات على الشبكة وتكوينات النظام لمراقبة أمنية شاملة.
  • الكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي، وهو ما يحسّن وقت الاستجابة للتهديدات النشطة.
  • وكلاء قابلين للتخصيص يمكن تهيئتهم لتلبية احتياجات أعباء العمل الفردية أو فئات أعباء العمل. 

على الرغم من أن منصات حماية أعباء العمل السحابية المستندة إلى وكيل تقدم فوائد معينة، فإنها بطيئة في النشر وغالبًا ما تبطئ أعباء العمل الفردية والمنصات من خلال إضافة نفقات عامة كبيرة. ونظرًا لأن منصات حماية أعباء العمل السحابية المستندة إلى وكيل توفر الأمان على مستوى أعباء العمل، فإن الوكلاء الذين يتم نشرهم جزئيًا يخلقون نقاطًا أمنية عمياء ويصبح أي عبء عمل يُحتمل نشره معرضًا للخطر بشكل كبير. 

منصات حماية أعباء العمل السحابية دون وكيل

يتم دمج منصات حماية أعباء العمل السحابية دون وكيل ضمن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمزوِّد الخدمة السحابية وتجنب الحاجة إلى تجميع أعباء العمل الفردية مع وكلائها الخاصين. تتخلى هذه الطريقة عن التحكم الدقيق والمراقبة الفورية مقابل عدد من الفوائد القيّمة، من بينها:

  • سرعات نشر محسنة للغاية.
  • تغطية مستمرة كاملة لجميع أصول السحابة، بما في ذلك الأصول الموجودة والأصول التي تم إنشاؤها حديثًا.  
  • تقليل النفقات العامة لتحديثات وإدارة نشر الوكلاء وتحسين كفاءة أعباء العمل من خلال التخلص من استهلاك الموارد المرتبطة بالوكلاء الفرديين وأخطاء التوافق المحتملة.

الموارد

IBM® X-Force Threat Intelligence Index لعام 2025

احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
IDC MarketScape: تقييم مزوِّدي خدمات استشارات الأمن الإلكتروني لعام 2025

اكتشِف سبب تصنيف IBM كإحدى الشركات الفاعلة الرئيسية، واحصل على رؤى تساعدك على اختيار مزوِّد خدمات استشارات الأمن الإلكتروني الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
الأمن الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرَّف على كيفية تغير الواقع الأمني اليوم وكيفية التغلب على التحديات والاستفادة من مرونة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مواجهة الأزمات.
تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force لعام 2024

تعرَّف على أحدث التهديدات وعزِّز دفاعاتك السحابية من خلال تقرير مشهد التهديدات السحابية لمنصة IBM X-Force.
ما المقصود بأمن البيانات؟

اكتشف كيف يساعد أمن البيانات على حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها بأكملها.
ما المقصود بالهجوم الإلكتروني؟

الهجوم الإلكتروني هو جهد متعمد لسرقة البيانات أو التطبيقات أو غيرها من الأصول أو كشفها أو تغييرها أو تعطيلها أو إتلافها من خلال الوصول غير المصرح به.
حلول ذات صلة
حلول الأمن المؤسسي

طوّر برنامجك الأمني بشكل غير مسبوق بفضل الحلول المقدمة من أكبر موفري خدمات الأمن المؤسسي.

 استكشف حلول الأمن الإلكتروني
خدمات الأمن الإلكتروني

يمكنك تحويل أعمالك وإدارة المخاطر من خلال الخدمات الاستشارية في الأمن الإلكتروني والخدمات السحابية وخدمات الأمان المُدارة.

         استكشف خدمات الأمن الإلكتروني
    الأمن الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي (AI)

    حسِّن سرعة الفرق الأمنية ودقتها وإنتاجيتها باستخدام حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

         استكشف الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعي
    اتخِذ الخطوة التالية

    سواء كنت بحاجة إلى حلول أمن البيانات أو إدارة نقاط النهاية أو إدارة الهوية والوصول (IAM)، فإن خبرائنا مستعدون للعمل معك لتحقيق وضع أمني قوي. طوّر أعمالك وتمكّن من إدارة المخاطر في مؤسستك مع شركة عالمية رائدة في مجال استشارات الأمن السيبراني، والخدمات السحابية، والخدمات الأمنية المُدارة.

         استكشف حلول الأمن الإلكتروني اكتشف خدمات الأمن السيبراني
    الحواشي

    1 2022 State of Public Cloud Security Report, Orca Security