ما المقصود بمنصة حماية أعباء العمل السحابية (CWPP)؟

تتضمن فوائد منصة حماية أعباء العمل السحابية ميزات أمن سيبراني قيّمة تعمل على الحماية من اختراق أمن البيانات وتقليل فترة التعطل وضمان الامتثال التنظيمي طوال دورة حياة أعباء العمل. تشمل الميزات ما يلي:

الرؤية في الوقت الفعلي: تراقب منصات حماية أعباء العمل السحابية جميع أعباء العمل النشطة عبر السحابة وصولًا إلى عناصر التحكم في الوصول إلى نقطة النهاية، وتكشف عن معلومات مهمة عن نظام التشغيل والتعرف على التطبيق، بما في ذلك تاريخ الإصدار والتصحيح.

الكشف المتقدم عن التهديدات: يمكن لمنصات حماية أعباء العمل السحابية أن تقلل من سطح الهجوم في المؤسسة من خلال الكشف عن الثغرات الأمنية على المنصات السحابية. وتُسهم أدوات تعتمد على التعلم الآلي، والكشف القائم على التوقيع، والكشف القائم على التحليل الاستدلالي في الحماية من البرامج الضارة وغيرها من التهديدات الأمنية.

تحسين الامتثال التنظيمي: تساعد منصات حماية أعباء العمل السحابية المؤسسات التي تتعامل مع البيانات الحساسة - مثل المؤسسات المالية والطبية - على الامتثال التنظيمي بما يتجاوز جدران الحماية البسيطة من خلال ضوابط الأتمتة والأمن المُصممة لتطبيقات السحابة المعقدة.

تلعب منصات حماية أعباء العمل السحابية دورًا مهمًا في إدارة الوضع الأمني للسحابة (CSPM) وعادةً ما يتم دمجها ضمن منصات حماية تطبيق السحابة الأصلية (CNAPP) الأوسع نطاقًا.

على الرغم من أنها ليست قوية مثل منصة حماية تطبيق السحابة الأصلية، والتي تتضمن أمان التطبيق، فإن منصات حماية أعباء العمل السحابية تساعد على ضمان أمان أعباء العمل السحابية من خلال الحفاظ على سلامة أعباء العمل وسريتها وتوافرها. تعمل حلول منصة حماية أعباء العمل السحابية على حماية أعباء العمل عبر مجموعة من بنيات السحابة وأعباء العمل، بما في ذلك:

مراكز البيانات المحلية: الموارد التقليدية التي تعمل دون نظام تشغيل الموجودة في مركز البيانات في الموقع.

بيئات السحابة: أنواع السحابات الخاصة، والسحابات العامة، والساحبات الهجينة والسحابة المتعددة.

الأجهزة الافتراضية: الأجهزة الافتراضية هي خوادم محاكاة قادرة على محاكاة نظام كمبيوتر فعلي من خلال المحاكاة الافتراضية، وهي مفيدة لتشغيل أنواع متعددة من أنظمة التشغيل على جهاز فعلي واحد.

الحاويات: يتم استخدام حزم افتراضية على مستوى النظام والمعروفة باسم الحاويات لعزل التطبيقات ونشرها بشكل متسق عبر بيئات السحابة المختلفة.

بدون خادم: يمكن نشر الوظائف بدون خادم المستندة إلى السحابة مثل التحديثات أو التصحيحات دون الحاجة إلى إدارة كود البنية الأساسية.

منصات حماية أعباء العمل السحابية، المجمعة في منصة واحدة، توفر الأمن السيبراني الشامل من خلال مجموعة من الأدوات الأمنية، مثل إدارة الثغرات الأمنية ومنع التطفل ووقت التشغيل ومراقبة الامتثال. ويتيح ذلك لفرق الأمان الاستجابة السريعة للحوادث ومعالجتها.

تُعدّ منصة حماية أعباء العمل السحابية الفعالة مكونًا حساسًا في أي استراتيجية أمان عمليات التطوير والتطوير والأمن والعمليات للحوسبة السحابية. ومن الشائع بين جميع الصناعات التي تعتمد على المنصات السحابية والتطبيقات السحابية، تُعدّ منصات حماية أعباء العمل السحابية ضرورية للتخفيف من المخاطر والتهديدات الأمنية ومنع حدوث مشكلات أمنية.