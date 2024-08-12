ما المقصود بالأمن الإلكتروني؟

بصرف النظر عن الحجم الهائل للهجمات الإلكترونية، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجه المتخصصين في الأمن الإلكتروني هو الطبيعة المتطورة باستمرار لمشهد تقنية المعلومات والطريقة التي تتطور بها التهديدات. إذ تتيح التقنيات الناشئة، التي توفر ميزات جديدة وهائلة للشركات والأفراد أيضًا، فرصًا جديدة للجهات المهددة والمجرمين الإلكترونيين لإطلاق هجمات أكثر تعقيدًا. على سبيل المثال:

يمكن أن يؤدي الاعتماد الواسع للحوسبة السحابية إلى زيادة تعقيد إدارة الشبكة وزيادة مخاطر التكوينات الخطأ للسحابة وواجهات برمجة التطبيقات غير المؤمنة بشكل صحيح وغيرها من السبل التي يمكن أن يستغلها المخترقون.

تعني زيادة سياسات العمل عن بُعد والعمل بالنظام المختلط ونظام أحضر جهازك معك (BYOD) مزيدًا من الاتصالات والأجهزة والتطبيقات والبيانات التي يتعين على الفِرق حمايتها.

مع انتشار أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة، يمكن أن تتعرض إلى الاختراق بسهولة من قِبل الجهات السيئة، حيث يكون كثير منها غير مؤمَّن أو يكون مؤمنًا افتراضيًا بشكل غير صحيح.





يقدم ظهور الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص، مشهد تهديد جديدًا تمامًا يستغله المخترقون بالفعل من خلال حقن المطالبات والأساليب الأخرى. وفق بحث صدر مؤخرًا عن معهد IBM® Institute for Business Value، فإن 24% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مؤمَّنة.

مع توسع سطح الهجوم على مستوى العالم، تكافح القوى العاملة في الأمن الإلكتروني لمواكبة ذلك. وقد وجدت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي أن الفجوة في عدد العاملين في الأمن الإلكتروني في جميع أنحاء العالم –أي الفجوة بين العاملين في الأمن الإلكتروني والوظائف التي يجب شغلها– قد تصل إلى 85 مليون عامل بحلول عام 2030.4

يمكن أن يكون هناك تأثير لسد هذه الفجوة الموجودة في المهارات. وفق تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات لعام 2024، فإن المؤسسات التي تعاني من نقص كبير في المهارات الأمنية قد شهدت متوسط تكلفة يبلغ 5,74 ملايين دولار أمريكي لكل اختراق، مقارنةً بتكلفة 3,98 ملايين دولار أمريكي للمؤسسات التي تعاني من نقص في المهارات على مستوى أقل.

ستتجه فرق الأمن التي تعاني من نقص الموارد بشكل متزايد إلى تقنيات الأمن التي تتميز بالتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية وتقليل تأثير الهجمات الناجحة.