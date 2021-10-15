ما المقصود بالضوابط الأمنية؟

وضع مركز أمن الإنترنت (CIS) قائمة بالإجراءات الدفاعية ذات الأولوية القصوى التي توفِّر نقطة انطلاق "يجب تنفيذها أولًا" لكل مؤسسة تتطلع إلى منع الهجمات الإلكترونية. وفقًا لمعهد SANS Institute، الذي وضع ضوابط CIS: "تُعَد ضوابط CIS فعَّالة؛ لأنها مستمدة من أكثر أنماط الهجوم شيوعًا الموضحة في أبرز تقارير التهديدات، وتم التحقق منها عبر مجتمع واسع من الممارسين في القطاع الحكومي والصناعات".
يمكن للمؤسسات الرجوع إلى أطر العمل هذه وغيرها لتطوير إطار عمل أمني خاص بها وسياسات أمن تكنولوجيا المعلومات. يساعد إطار العمل الأمني المتقن على ضمان قيام المؤسسة بما يلي:
- تنفيذ سياسات أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال الضوابط الأمنية.
- تثقيف الموظفين والمستخدمين بشأن الإرشادات الأمنية.
- تلبية المعايير الصناعية ومتطلبات الامتثال.
- تحقيق الكفاءة التشغيلية عبر الضوابط الأمنية.
- تقييم المخاطر بشكل مستمر ومعالجتها من خلال الضوابط الأمنية.
تعتمد قوة أي حل أمني على أضعف نقطة فيه. لذلك، يجب النظر في استخدام عدة طبقات من الضوابط الأمنية، والمعروفة أيضًا باسم استراتيجية الدفاع العميق، لتطبيق ضوابط الأمان على إدارة الهوية والوصول والبيانات والتطبيقات والبنية التحتية للشبكة أو الخوادم والأمن المادي والاستعلامات الأمنية.