رغم أن IBM® X-Force Threat Intelligence Index يُفيد بأن هجمات DDoS تمثل 2% فقط من الهجمات التي تستجيب لها X-Force، فإن الاضطرابات التي تُسببها هذه الهجمات قد تكون مكلفة. في الواقع، يُشير تقرير تكلفة خرق البيانات من IBM إلى أن متوسط خسائر الأعمال نتيجة الهجمات الإلكترونية يبلغ 1.47 مليون دولار أمريكي.

يُسهم تفعيل تدابير قوية لحماية DDoS في ضمان استمرارية النظام، ومنع فترات التعطل والانقطاعات التشغيلية، وحماية سمعة المؤسسة.