ما المقصود بنموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة؟

يظل نموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة جزءًا لا يتجزأ من فهم بنية الشبكة حتى مع تطور التقنيات وظهور نماذج جديدة. وسواء كان الفريق يصمم شبكة محلية بسيطة (LAN) أو يدير شبكة عالمية معقدة، فإن مبادئ نموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة توفر نهجًا واضحًا ومنظمًا للشبكات.

يتضمن نموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة سبع طبقات متميزة. ويشكِّل كل من طبقة التطبيق (الطبقة 7) وطبقة العرض (الطبقة 6) وطبقة الجلسة (الطبقة 5) طبقات برمجية لنموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة، حيث تحدث كل عمليات الإرسال من تطبيقات البرامج وإليها (بما في ذلك أنظمة التشغيل والأدوات المساعدة، مثل متصفحات الويب وعملاء البريد الإلكتروني).

أما طبقة النقل (الطبقة 4) فهي "قلب الربط بين الأنظمة المفتوحة"، حيث تتعامل مع كل اتصالات البيانات بين الشبكات والأنظمة. وأخيرًا، تشكل طبقة الشبكة (الطبقة 3) وطبقة البيانات (الطبقة 2) والطبقة المادية (الطبقة 1) طبقات الأجهزة في الربط بين الأنظمة المفتوحة، حيث تنتقل البيانات عبر المكونات المادية للشبكة في أثناء معالجتها.

تتحرك البيانات بشكل ثنائي الاتجاه من خلال نموذج الربط بين الأنظمة المفتوحة؛ حيث تتواصل كل طبقة مع الطبقات التي تحتها وفوقها في المجموعة. علاوة على ذلك، تنقل كل من الأجهزة المرسلة والمستقبلة البيانات من خلال طبقات البيانات؛ وغالبًا ما يتبادل المرسلون والمستقبلون الأدوار في هذه العملية.

على سبيل المثال، إذا أراد المستخدم إرسال بريد إلكتروني إلى شخص آخر، فسيكتب المستخدم أولاً البريد الإلكتروني وسيرسله. عندما يضغط المستخدم على "إرسال"، ينتقل بريده الإلكتروني إلى طبقة التطبيق، التي ستختار البروتوكول الصحيح (عادةً بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP)) وترسل البريد الإلكتروني إلى طبقة العرض. تضغط طبقة العرض بعد ذلك بيانات الرسالة وترسلها إلى طبقة الجلسة، التي تبدأ جلسة اتصال وترسل البيانات إلى طبقة النقل لتجزئتها.

نظرًا لأن البريد الإلكتروني سيذهب إلى شبكة أخرى، يجب أن تنتقل بيانات البريد الإلكتروني إلى طبقة الشبكة، حيث تُقسم إلى حزم، ثم إلى طبقة ارتباط البيانات حيث تُقسم إلى إطارات. تنتقل هذه الإطارات بعد ذلك عبر الطبقة المادية (طبقة wifi الخاصة بالمستلم)، وعندها يستقبل جهاز المستلم دفق البتات وتعبر بيانات البريد الإلكتروني الطبقات نفسها بشكل عكسي. وفي نهاية العملية، تصل بيانات البريد الإلكتروني إلى طبقة التطبيق في جهاز المستلم حيث تُسلم، في شكل يستطيع الإنسان قراءته، إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلم.