استعلامات التهديدات هي أكثر من مجرد معلومات عن التهديدات الأولية. بل هي معلومات التهديدات التي تم ربطها وتحليلها لمنح المتخصصين في مجال الأمن فهمًا متعمقًا للتهديدات المحتملة التي تواجهها مؤسساتهم—بما في ذلك كيفية مواجهتها.

وبشكل أكثر تحديدًا، تتسم استعلامات التهديدات بثلاث خصائص رئيسية تميزها عن معلومات التهديدات الأولية:

خاصة بالمؤسسة: تتجاوز استعلامات التهديدات المعلومات العامة حول التهديدات والهجمات الافتراضية. وبدلاً من ذلك، تركز على الوضع الفريد للمؤسسة: الثغرات الأمنية المحددة في سطح هجوم المؤسسة، والهجمات التي تتسبب فيها هذه الثغرات، والأصول التي تكشفها.

تفصيلية وسياقية: تغطي استعلامات التهديدات أكثر من مجرد التهديدات المحتملة للمجموعة. كما تغطي أيضًا عناصر التهديد التي تقف وراء الهجمات، والأساليب والتقنيات والإجراءات التي تستخدمها ومؤشرات الاختراق التي قد تشير إلى هجوم إلكتروني ناجح.

قابلة للتنفيذ: تمنح استعلامات التهديدات فرق أمن المعلومات رؤى يمكنهم استخدامها لمعالجة الثغرات الأمنية وتحديد أولويات التهديدات ومعالجة المخاطر وتحسين الوضع الأمني العام.

وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM، فإن متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات تبلغ 4.88 ملايين دولار أمريكي. تمثل تكاليف الاكتشاف والتصعيد الجزء الأكبر من ذلك المبلغ، حيث تبلغ 1.63 مليون دولار أمريكي.

توفر برامج معلومات التهديدات للمتخصصين في مجال الأمن المعلومات التي يمكن أن تساعد على اكتشاف الهجمات في أقرب وقت—ومنع حدوث بعض الهجمات من البداية. جدير بالذكر أن هذه الاستجابات الأسرع والأكثر فعالية يمكن أن تخفض تكاليف الكشف وتحد بشكل كبير من تأثير الاختراقات الناجحة.