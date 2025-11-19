ما هو التعلم الآلي العدائي؟

للبدء في توضيح مدى اختلاف هجمات التعلم الآلي العدائي عن تهديدات الأمن السيبراني التقليدية، لننظر في مثال من عالم السيارات ذاتية القيادة. تُقاد السيارات ذاتية القيادة بواسطة أنظمة ذكاء اصطناعي معقدة، تستقبل مدخلات من أجهزة الاستشعار ثم تُكوّن تصنيفات تُحدد سلوك السيارة. على سبيل المثال، عندما تقترب السيارة ذاتية القيادة من علامة توقّف، تقوم خوارزميات التعلّم الآلي الخاصة بها بالتعرّف عليها، مما يؤدي إلى توقف السيارة بأمان.

تكمن المشكلة في أن أنظمة التعلم الآلي التي تعلمت تصنيف إشارات التوقف تستخدم معايير مختلفة عن معايير العقل البشري. وهذا بدوره يخلق حالة من الضعف المريب، كما أثبت باحثون في عدة جامعات عام 2017.1 فمن خلال إجراء تعديلات طفيفة ولكن استراتيجية على لافتات التوقف — مثل إضافة بضعة ملصقات صغيرة وغير ضارة يتجاهلها معظم البشر ببساطة — تمكن الباحثون من خداع نماذج الذكاء الاصطناعي، من النوع الذي تستخدمه السيارات ذاتية القيادة، ودفعها لتصنيف لافتات التوقف بشكل خاطئ وخطير على أنها لافتات "السرعة القصوى: 45 ميلًا في الساعة". لن يلاحظ ضابط دورية بشري عابر هذا التخريب، ولكن بالنسبة لنظام ذكاء اصطناعي، كانت بضعة ملصقات بسيطة كفيلة بتحويل لوحة "قف" إلى إشارة "انطلق".

وغني عن القول إنه لو اكتشف المخترقون الخبثاء هذه الثغرة الأمنية أولاً، لكان من السهل أن تتبع ذلك أضرار واقعية مثل وفيات حوادث المرور.