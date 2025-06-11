ما المقصود بالقياسات الحيوية السلوكية؟

يزداد استهداف المحتالين والمجرمين الإلكترونيين للمستخدمين الشرعيين باستخدام البرامج الضارة، والتصيد الاحتيالي، وهجمات الهندسة الاجتماعية لسرقة بيانات الاعتماد والسيطرة على الحسابات لأغراض خبيثة. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM، تُعَد بيانات الاعتماد المسروقة أو المخترقة أكثر طرق الهجوم شيوعًا وراء حوادث اختراق أمن البيانات، حيث تمثِّل 16% منها.

يمكن لأساليب المصادقة الحيوية السلوكية أن تُضيف طبقة أمان إضافية إلى أنظمة أمن الهوية وكشف الاحتيال، تتجاوز إجراءات المصادقة التقليدية مثل كلمات المرور أو مفاتيح الأمان.

يمكن للمخترقين سرقة كلمات المرور ومفاتيح USB للسيطرة على حساب المستخدم. ومع ذلك، يجب عليهم تقليد سلوك المستخدم لاجتياز نظام المصادقة الحيوية السلوكية، ما يجعل من الصعب إخفاء الأنشطة المشبوهة.