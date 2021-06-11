يغير التحول الرقمي بشكل عميق كيفية عمل الشركات وتنافسها اليوم. تقوم المؤسسات بإنشاء ومعالجة وتخزين كمية متزايدة باستمرار من البيانات، مما يدفع إلى حاجة أكبر لحوكمة البيانات. أصبحت بيئات الحوسبة أيضًا أكثر تعقيدًا، حيث تمتد بشكل روتيني عبر السحابة العامة، ومركز بيانات المؤسسة، والعديد من الأجهزة الطرفية مثل مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT)، والروبوتات، والخوادم البعيدة. يزيد هذا التعقيد من مخاطر الهجمات الإلكترونية، مما يجعل من الصعب مراقبة هذه الأنظمة وتأمينها.

وفي الوقت نفسه، يتزايد وعي المستهلكين بأهمية خصوصية البيانات . أدى الطلب العام على مبادرات حماية البيانات إلى سن العديد من لوائح الخصوصية الجديدة، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR) وقانون حماية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA). تنضم هذه القواعد إلى قوانين أمن البيانات القائمة منذ فترة طويلة مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة، الذي يحمي السجلات الصحية الإلكترونية، وقانون ساربانيس أوكسلي، الذي يحمي مساهمي الشركات العامة من الأخطاء المحاسبية والاحتيال المالي. تُضخّم الغرامات القصوى التي تصل إلى ملايين الدولارات الحاجة إلى الامتثال للبيانات؛ فكل مؤسسة لديها حافز مالي قوي لضمان الحفاظ على هذا الامتثال.

لم تكن القيمة التجارية للبيانات أبدًا أكبر مما هي عليه اليوم. يمكن أن يؤثر فقدان الأسرار التجارية أو الملكية الفكرية (IP) على الابتكارات والربحية المستقبلية، لذا فإن الجدارة بالثقة تزداد أهميتها بالنسبة للمستهلكين.