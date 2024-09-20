حوكمة البيانات هي نظام إدارة البيانات الذي يُركز على جودة بيانات المؤسسة وأمنها وتوافرها. تساعد حوكمة البيانات على ضمان سلامة البيانات وأمن البيانات من خلال تحديد وتنفيذ السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بجمع البيانات وملكيتها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها.
الهدف من حوكمة البيانات هو الحفاظ على البيانات آمنة وفائقة الجودة ويسهل الوصول إليها من أجل اكتشاف البيانات ودعم مبادرات ذكاء الأعمال. وتساعد حوكمة البيانات، التي تعمل بمثابة مركز التحكم في حركة مرور البيانات، على ضمان تدفق البيانات الموثوقة عبر مسارات آمنة إلى أن تصل إلى نقاط نهاية موثوقة ومستخدمين موثوق بهم.
يُعد كل من الذكاء الاصطناعي (AI) و البيانات الكبيرة وجهود التحول الرقمي المحركات الأساسية لبرامج حوكمة البيانات. مع زيادة حجم البيانات من مصادر البيانات الجديدة ، مثل تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، تحتاج المؤسسات إلى إعادة النظر في ممارسات إدارة البيانات لتوسيع نطاق جهود ذكاء الأعمال (BI).
يمكن أن تساعد برامج حوكمة البيانات المؤسسات على حماية كميات هائلة من البيانات وإدارتها عن طريق تحسين جودة البيانات، وتقليل صوامع البيانات، وفرض سياسات الامتثال والأمان، وتوزيع صلاحيات الوصول إلى البيانات بشكل مناسب.
حوكمة البيانات هي جزء من إدارة البيانات، وهي عملية تشمل جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها بشكل آمن وفعال بهدف دعم عملية صناعة القرار الإستراتيجية وتحسين نتائج الأعمال.
في حين أن إدارة البيانات تشمل حوكمة البيانات، فإنها تشمل أيضًا جوانب أخرى من دورة حياة البيانات، مثل معالجة البيانات وتخزين البيانات وتأمين البيانات. علاوة على ذلك، تؤثر جميع الجوانب المختلفة لعملية إدارة البيانات في بعضها.
ونظرًا إلى أن هذه الجوانب الأخرى لعملية إدارة البيانات يمكن أن تؤثر في حوكمة البيانات، ينبغي أن تتعاون الفرق المختلفة بهدف وضع إستراتيجية حوكمة البيانات واتباعها.
على سبيل المثال، قد يحدد فريق حوكمة البيانات أوجه التشابه بين مجموعات البيانات المتباينة. وإذا أراد الفريق دمج تلك البيانات، فسيتعاون غالبًا مع فريق إدارة البيانات لتحديد نموذج البيانات ومنظومة البيانات من أجل تسهيل تلك الروابط.
ومن الأمثلة على ذلك أيضًا الوصول إلى البيانات، فقد يضع فريق حوكمة البيانات السياسات المتعلقة بالوصول إلى أنواع معينة من البيانات، مثل معلومات التعريف الشخصية. وسيعمل فريق إدارة البيانات على إتاحة إمكانية الوصول بشكل مباشر أو من خلال إنشاء آلية لتسهيل هذا الوصول، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال ضوابط الوصول القائمة على الأدوار (RBAC).
يوضح إطار عمل حوكمة البيانات تفاصيل هياكل المؤسسة وعملياتها بهدف إدارة أصول البيانات الحساسة. ويحدد ملكية البيانات والمسؤوليات ويُبين كيفية التعامل مع البيانات للحفاظ على جودة البيانات وأمنها وامتثالها.
لا يوجد إطار عمل واحد يناسب جميع البيانات، حيث أن أُطر العمل عادةً ما تكون مخططات مصممة خصوصًا لأنظمة البيانات الفريدة ومصادر البيانات وبروتوكولات المجال واللوائح الحكومية الخاصة بمؤسسة معينة.
تعالج أُطر عمل حوكمة البيانات عادةً عناصر مثل ما يلي:
تحدد برامج حوكمة البيانات عادةً هدفًا محددًا أو مجموعة أهداف محددة، مثل تحسين جودة البيانات أو دعم الامتثال أو تمكين صناعة القرار القائمة على البيانات. وتختار أيضًا المقاييس التي تُحدد مدى التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف. قد تشمل مقاييس الحوكمة الرئيسية ما يلي:
انخفاض أخطاء البيانات وحالات التكرار.
تخفيضات التكاليف الناتجة عن زيادة الكفاءة وتسريع الدخول إلى السوق.
اتساق البيانات واكتمالها.
مستوى المعرفة بالبيانات وامتثال الموظفين للعمليات.
تحدد برامج الحوكمة أيضًا أدوار ومسؤوليات جميع المعنيين: اللجنة التوجيهية ومالكي البيانات ومشرفي البيانات والأطراف المعنية.
تحدد أُطر عمل الحوكمة معلمات تتعلق بالبيانات المراد حوكمتها والنتائج المنشودة. يتضمن ذلك وضع إرشادات لتنسيقات البيانات، ونماذج البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، والبيانات الوصفية، واصطلاحات التسمية وغير ذلك الكثير.
غالبًا ما تحدد أُطر عمل الحوكمة تدفقات البيانات وتوضح كيفية جمع البيانات وتخزينها ونقلها وأرشفتها. وقد تحدد أيضًا الأجهزة والبرمجيات والخدمات التي ستدعم جهود الحوكمة ومنظومة البيانات الأوسع نطاقًا في المؤسسة.
قد تحدد بعض أُطر عمل الحوكمة نطاقات البيانات، وهي معلمات الوصول إلى أصول بيانات محددة، مثل البيانات الرئيسية والبيانات الوصفية والبيانات القديمة. يمكن أن يساعد نطاق البيانات على ضمان وصول المستخدمين والتطبيقات إلى البيانات التي يحتاجون إليها فقط وعدم وصول أي شخص إلى البيانات التي لا ينبغي له الوصول إليها.
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تحدد أُطر عمل الحوكمة إجراءات الاختبار والتدقيق وحفظ السجلات بهدف الحفاظ على شفافية برنامج الحوكمة وقابليته للتفسير.
يمكن أن تساعد عمليات التدقيق المنتظمة على التحقق من امتثال المستخدمين لإطار عمل حوكمة البيانات. كما يمكن أن تساعد عمليات التدقيق على تحديد طرق توسع برنامج الحوكمة بحيث يشمل بيانات أو عمليات أو تقنيات جديدة.
وأخيرًا، يمكن أن تساعد عمليات التدقيق أيضًا المؤسسات على تحقيق—وإثبات—الامتثال التنظيمي.
تؤدي التكنولوجيا دورًا مهمًا في حوكمة البيانات الفعالة. يمكن أن تختلف أشكال أدوات حوكمة البيانات في المؤسسات من منصات شاملة إلى حلول نقاط متخصصة. تختار المؤسسات أدوات مختلفة بناءً على منظومات بياناتها الفريدة وأُطر عمل الحوكمة لديها.
تتضمن الإمكانات الشائعة لحلول حوكمة البيانات ما يلي:
اكتشاف البيانات وتصنيفها تلقائيًا.
تطبيق قوانين حماية البيانات وضوابط التحكم في الوصول القائمة على الأدوار.
تلبية متطلبات خصوصية البيانات والامتثال
أتمتة إدارة البيانات الوصفية وفهرسة البيانات وتتبع دورة حياة البيانات.
دعم مسرد الأعمال.
يمكن أن تتعامل حلول حوكمة البيانات مع تنسيقات البيانات المختلفة. وتوفر بعض الحلول إمكانات تصور من شأنها تعزيز فهم مجموعات البيانات والعلاقات المعقدة، ما يسهل تحديد الاتجاهات والقيم الخارجية والمجالات التي تستدعي الاهتمام.
يمكن أن يساعد تنفيذ إطار عمل فائق لحوكمة البيانات المؤسسات على تحقيق مجموعة واسعة من المزايا، منها ما يلي:
لن تتمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات عمل فعالة إذا كانت هذه القرارات قائمة على بيانات خاطئة. يمكن أن تساعد حوكمة البيانات على ضمان سلامة البيانات ودقتها واكتمالها واتساقها من خلال إنشاء إطار عمل يدعم الإشراف الفائق على البيانات ضمن عملية فائقة لإدارة البيانات من البداية إلى النهاية.
تساعد البيانات الجديرة بالثقة المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة وفهم العملاء وسير العمل بشكل أفضل وتحسين أداء الأعمال بشكل عام.
قد يتسبب غياب حوكمة البيانات في ظهور أخطاء في مقاييس الأداء، ومن ثَم توجيه المؤسسة في الاتجاه الخاطئ، بينما يمكن أن تساعد أدوات حوكمة البيانات على معالجة الأخطاء قبل أن تؤثر في إستراتيجية الأعمال.
على سبيل المثال، يمكن أن تساعد أدوات دورة حياة البيانات مالكي البيانات على تتبع البيانات طوال دورة حياتها، بما في ذلك أي عمليات تحويل تخضع لها البيانات في أثناء عملية الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) أو عملية الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT). وهذا يمكّن المؤسسات من تحديد السبب الأساسي وراء أخطاء البيانات ومعالجته.
عند تقييد الوصول إلى البيانات عبر المؤسسة، يمكن أن يحد ذلك من الابتكار ويتسبب في الاعتماد على الخبراء المتخصصين (SMEs) وإبطاء عمليات الأعمال.
توزع برامج حوكمة البيانات صلاحيات الوصول إلى البيانات بشكل مناسب، ما يمنح كل قسم أو فرد إمكانية الوصول إلى البيانات التي يحتاجها فقط. وذلك يُمكّن الفرق متعددة الوظائف من العمل معًا بشكل وثيق وأكثر كفاءة مع الحفاظ على أمن البيانات.
يمكن أن يوفر نظام التحكم في البيانات الجيد مصدرًا واحدًا للحقيقة عبر المؤسسة بأكملها. ويمكن تحسين عملية صناعة القرار عندما تعمل جميع الأطراف على مجموعات البيانات نفسها.
يمكن أن يساعد تجميع تعريفات البيانات والبيانات الوصفية في كتالوج بيانات موحد على تقليل الالتباس وانعدام الكفاءة. وبدوره، يصبح هذا الكتالوج أساسًا لحلول الخدمة الذاتية التي تتيح اتساق البيانات وإمكانية الوصول إليها عبر المؤسسة.
غالبًا ما تتضمن سياسات حوكمة البيانات عمليات تُسهل الامتثال للوائح الحكومية المتعلقة بالبيانات الحساسة والخصوصية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA) الأمريكي، ومتطلبات المجال مثل معايير أمن البيانات في مجال بطاقات الدفع (PCI DSS). وقد يتسبب عدم الامتثال لهذه المتطلبات التنظيمية في تكبد المؤسسات غرامات حكومية فادحة وسخط الجمهور.
تساعد أدوات حوكمة البيانات المؤسسات على وضع حواجز حماية يمكنها منع حوادث اختراق أمن البيانات وتسريبها وإساءة استخدامها. وتساعد أطر عمل الحوكمة على إنشاء أنظمة بيانات تتسم بالوضوح وقابلية التفسير والنزاهة والشمولية. وفي المقابل، تحمي أنظمة البيانات هذه الخصوصية والأمان وتحافظ على ولاء العملاء وثقتهم.
في استطلاع أجرته شركة IDC، اتضح أن نسبة 45.3% فقط من المستجيبين لديهم "قواعد وسياسات وعمليات لتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول" بهدف منع حوادث الاختراق الأمني والكشف عن بيانات العملاء والتصدي لمخاوف المسؤولية والمخاطر التنظيمية.1
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تتضمن حوكمة البيانات معرفة مصدر جميع البيانات التي تستخدمها المؤسسة ومدى حساسيتها ودورة حياتها. وهذا هو الأساس لأي إجراء من إجراءات حوكمة الذكاء الاصطناعي وهو أمر بالغ الأهمية في الحد من المخاطر المؤسسية المختلفة.
تساعد حوكمة البيانات المؤسسات على توفير بيانات فائقة الجودة لمبادرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع حماية تلك البيانات والامتثال للقواعد واللوائح ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد أدوات الحوكمة على ضمان عدم إدخال بيانات شخصية حساسة إلى نظام الذكاء الاصطناعي عندما يتعين ذلك.
يُعد توفير البيانات الصحيحة هو الأساس لتحليلات البيانات المتقدمة ومبادرات علم البيانات. ويتيح التحكم في البيانات بعناية إمكانية تنفيذ مبادرات قيمة مثل إعداد تقارير ذكاء الأعمال أو مشاريع التعلم الآلي (ML) التنبئي الأكثر تعقيدًا.
على سبيل المثال، يمكن أن يساعد استخلاص البيانات الصحيحة—أي مراجعة البيانات وتنظيمها بهدف زيادة المعرفة بكيفية تنظيمها—على تحسين فهم العلاقة بين مجموعات البيانات والمصادر المختلفة.
يمكن أن تواجه مبادرات حوكمة البيانات العديد من العقبات في أثناء التنفيذ. تشمل بعض هذه التحديات ما يلي:
تتطلب برامج حوكمة البيانات الفعالة بشكل عام رعاية على مستويين: المسؤولين التنفيذيين والمساهمين الأفراد. ويُعد وجود كبار مسؤولي البيانات (CDOs) ومشرفي البيانات أمرًا ضروريًا في عملية التواصل وتحديد أولويات حوكمة البيانات داخل المؤسسات.
يمكن أن يتولى كبار مسؤولي البيانات (CDOs) مسؤولية الإشراف على فرق البيانات ومحاسبتها بهدف المساعدة على ضمان تطبيق سياسات حوكمة البيانات. ويمكن أن يساعد مشرفو البيانات على زيادة وعي منتجي البيانات ومستهلكيها بهذه السياسات من أجل تعزيز الامتثال عبر المؤسسة.
في غياب الرعاية المناسبة، قد لا يكون مستخدمو البيانات على دراية بسياسات الحوكمة أو غير مكترثين بها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم الامتثال وتعريض سلامة البيانات وأمنها للخطر.
من دون توفير الأدوات ومنظومة البيانات المناسبة، قد تواجه المؤسسات صعوبة في تنفيذ برنامج حوكمة بيانات فعال.
على سبيل المثال، قد تكتشف الفرق بيانات متكررة عبر وظائف مختلفة. ولتمكين الحوكمة الفعالة، يحتاج مهندسو البيانات إلى تطوير نماذج بيانات ومنظومات بيانات مناسبة من أجل دمج البيانات وتكاملها عبر أنظمة التخزين.
قد تحتاج الفرق أيضًا إلى استخدام كتالوج بيانات لإنشاء قائمة جرد لأصول البيانات عبر المؤسسة. أما إذا كانت هناك قائمة بالفعل، فقد تحتاج المؤسسة إلى إنشاء عملية لإدارة البيانات الوصفية، ما يساعد على ضمان أن تكون البيانات الأساسية ذات صلة ومحدثة.
غالبًا ما تتضمن حوكمة البيانات، وخاصة في البيئات الهجينة و بيئات السحابة المتعددة، تخزين البيانات بتنسيقات متعددة لدى العديد من مقدمي الخدمات وفي العديد من المواقع. علاوة على ذلك، قد تُخزن البيانات في أنواع مختلفة من مخازن البيانات، مثل بحيرات البيانات، ومستودعات بحيرات البيانات، ومستودعات البيانات.
يمكن أن تؤدي
تقنية المعلومات الظلية إلى زيادة تعقيد العملية. وفي دراسة أجرتها شركة TechTarget، تبين أن ثاني أكثر تحديات أمن البيانات شيوعًا هو أن الموظفين كانوا يشتركون في تطبيقات وخدمات السحابة من دون الحصول على موافقة قسم تكنولوجيا المعلومات.2
يمكن أن يؤدي هذا التوزيع للبيانات إلى صعوبة تتبع ومراقبة تدفقات البيانات واستخدام البيانات. وتتطلب حوكمة البيانات معرفة واضحة بمصادر البيانات ووجهاتها وعمليات تحويلها وتبعياتها وملكيتها وحقوق الوصول إليها والمسؤوليات المتعلقة بها.
قد يتطلب تطبيق سياسات حوكمة البيانات عبر بيئات متعددة التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، مثل مالكي البيانات ومشرفي البيانات ومستهلكي البيانات ومنظمي البيانات.
يطرح ظهور تحليلات الخدمة الذاتية وذكاء الأعمال تحديات جديدة أمام حوكمة البيانات.
أصبحت طلبات الوصول الواردة من المزيد من المستخدمين تتدفق أسرع من ذي قبل، ولكن تحتاج فرق الحوكمة إلى تحقيق التوازن بين السرعة وتسهيل الوصول مع مراعاة الخصوصية والأمان. علاوة على ذلك، ينبغي ضبط أنظمة تدفق البيانات وإجراءاتها بدقة لتجنب تسرب البيانات.
عند توفير البيانات التي تدعم تدريب الذكاء الاصطناعي وعملياته، فإن العديد من أدوات تخزين البيانات وحوكمتها لا تفي بالغرض.
وذلك لأن الذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًا بطبيعته من العمليات والإمكانات القياسية التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات—ما يزيد من أهمية حوكمة البيانات الفعالة والمجدية. ويسلط تقرير شركة KPMG الضوء على غياب حوكمة الذكاء الاصطناعي كأحد أهم المخاطر التي تهدد الشركات حاليًا.3 على سبيل المثال، من دون توفير حواجز الحماية المناسبة، قد يكشف الذكاء الاصطناعي بالخطأ عن معلومات التعريف الشخصية الحساسة أو أسرار الشركات.
من أجل تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي وتعقيداته، يمكن أن تجمع المؤسسات بين إمكانات تخزين البيانات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي وبرامج حوكمة البيانات المصممة مع وضع الذكاء الاصطناعي في الحسبان.
يستغرق تخطيط وإنشاء إطار عمل حوكمة البيانات وقتًا وجهدًا من العديد من الأطراف المعنية والفرق. وتشمل الممارسات الشائعة التي تستخدمها المؤسسات عند تنفيذ برامج الحوكمة ما يلي:
يمكن أن تساعد
أتمتة أجزاء معينة من عملية حوكمة البيانات على تعزيز الكفاءة وتقليل الأخطاء. ويمكن أن تساعد أدوات حوكمة البيانات وإدارتها على أتمتة المهام الروتينية مثل ما يلي:
أمن البيانات وضوابط الوصول الصارمة من أساسيات أي إطار من أُطر عمل حوكمة البيانات. وفي الوقت نفسه، ترغب المؤسسات في أن يكون الوصول إلى البيانات سلسًا قدر الإمكان بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم صلاحية الاطلاع على مجموعات بيانات محددة واستخدامها. فمن دون تسهيل الوصول إلى معلومات الخدمة الذاتية، سيتعثر التعاون والمعارف الجديدة.
تواجه العديد من المؤسسات مشكلة في إدارة بياناتها بسبب انعدام الرؤية. ويمكن أن يعمل كتالوج البيانات المركزي كمصدر واحد للحقيقة، ما يعزز تكامل البيانات ومبادرات الحوكمة.
وفقًا لتقرير Gartner، يتزايد الطلب على كتالوجات البيانات في ظل مواجهة المؤسسات صعوبة في العثور على أصول البيانات الموزعة والمتنوعة وجردها وتحليلها. مع وجود كتالوج بيانات فائق، يمكن أن تحدد المؤسسات موقع المعلومات وتصنفها بسهولة أكبر على نطاق واسع، ما يُحسن تطبيق سياسات حوكمة البيانات.
ترى العديد من المؤسسات أنه من المفيد إنشاء خارطة طريق واضحة للحوكمة. ويمكن أن توفر نماذج التطور خارطة الطريق هذه.
نموذج تطور حوكمة البيانات هو أداة تساعد المؤسسات على تقييم الحالة الحالية لبرنامج حوكمة البيانات لديها وتحديد الأهداف وتتبع مستوى التقدم بمرور الوقت.
يمكن أن تُنشئ المؤسسات آليات تقييم وإعداد تقارير دورية لمراقبة البيانات ومقاييس الحوكمة بمرور الوقت. ويمكن أن تساعد هذه التقييمات المؤسسات على تحديد المشكلات وإجراء تحسينات على عمليات الحوكمة.
تساعد المراجعة الدورية لإطار العمل وتعديله بناءً على التعليقات أو اللوائح الجديدة أو التغييرات في إستراتيجية العمل على أن يظل إطار العمل ملائمًا وفعالاً.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزز التقييمات ثقافة تقدر البيانات كأصل إستراتيجي، ما يدعم ذكاء الأعمال الفعال واستخدام البيانات عبر المؤسسة.
1 IDC MarketScape: تقييم الموردين على منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية لعام 2023، IDC ، 2023.
2 أهمية امتثال البيانات في عصر السحابة الحالي، Enterprise Strategy Group من TechTarget، أبريل 2023. (PDF).
3 توقعات أبرز المخاطر، KPMG، 2024.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
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