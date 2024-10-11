مَن كبير مسؤولي البيانات (CDO)؟

المساهمان: Gregg Lindemulder وMatthew Kosinski
كبير مسؤولي البيانات (CDO) هو مسؤول تنفيذي مسؤول عن تحقيق أقصى قيمة للأعمال من بيانات المؤسسة. يحدد كبير مسؤولي البيانات عادةً إستراتيجية البيانات بالمؤسسة ويشرف على وظائف إدارة البيانات مثل حوكمة البيانات وجودة البيانات وتحليلات البيانات وأمن البيانات.
عندما ظهر منصب كبير مسؤولي البيانات رسميًا لأول مرة في مطلع القرن الحادي والعشرين، كان دوره يركز على حوكمة البيانات والامتثال للوائح التنظيمية الناشئة مثل قانون Sarbanes-Oxley.
في الوقت الحالي، أصبح دور كبير مسؤولي البيانات (CDO) أكثر إستراتيجية، حيث يسعى إلى استخدام معارف قائمة على البيانات بهدف تعزيز نتائج الأعمال.
يعمل كبار مسؤولي البيانات بشكل مباشر مع كبار المسؤولين التنفيذيين من أجل تعزيز التحول الرقمي وإطلاق المبادرات القائمة على البيانات والتي تعمل على تحسين الربحية. وفقًا للدراسة التي أجرتها شركة IBM حول منصب كبير مسؤولي البيانات، فإن معظم كبار مسؤولي البيانات الأفضل أداءً يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي (CEO).
في بعض المؤسسات، قد يقدم كبير مسؤولي البيانات التقارير إلى المدير التنفيذي للعمليات (COO) أو المدير التنفيذي للشؤون المالية (CFO) أو المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) أو مسؤول تنفيذي آخر رفيع المستوى.
يُعد دور كبير مسؤولي البيانات (CDO) دورًا مهمًا نظرًا إلى أنه يساعد المؤسسات على حماية مجموعات البيانات ومشاركتها وتحسينها بهدف تحسين عملية اتخاذ القرارات.
يشير دليل IBM Data Differentiator إلى أن 82% من المؤسسات ترى أن صوامع البيانات تعوق عملها، وأن 68% من البيانات بالمؤسسات لا تخضع للتحليل على الإطلاق. يمكن أن يطوّر كبار مسؤولي البيانات الإستراتيجيات والسياسات والإمكانات من أجل مساعدة المؤسسات على التغلب على هذه التحديات.
على سبيل المثال، من أجل المساعدة على بناء ثقافة قائمة على البيانات عبر المؤسسة، غالبًا ما يبدأ كبار مسؤولي البيانات بتعزيز الوعي البيانات. يتضمن هذا الجهد تثقيف الأطراف المعنية حول أهمية تحليلات البيانات والقرارات القائمة على البيانات.
وعندئذٍ، يمكن أن يُطبق كبار مسؤولي البيانات سياسات التحليل والمشاركة والعمل وفقًا للمعارف القائمة على البيانات من أجل مساعدة الشركات على ما يلي:
تُعد مجموعة المهارات التي يتمتع بها كبير مسؤولي البيانات مهمة أيضًا للمؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI). ويمكنها المساعدة على جمع وإعداد كميات هائلة من البيانات الموثوقة والفائقة الجودة المطلوبة لتدريب نماذج التعلم الآلي (ML) والنماذج اللغوية الكبرى (LLMs).
يوفر كبار مسؤولي البيانات أيضًا قيمة من خلال تنفيذ ضوابط تحمي بيانات المؤسسة من تهديدات الأمن الإلكتروني وتساعد على ضمان الامتثال للوائح خصوصية البيانات مثل معايير أمن البيانات في مجال بطاقات الدفع (PCI DSS) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
تمتد مسؤوليات كبير مسؤولي البيانات لتشمل مجالات إدارة البيانات ونمو الأعمال، بما في ذلك ما يلي:
تركز حوكمة البيانات على ضمان جودة بيانات المؤسسة وأمنها وتوافرها. الهدف من حوكمة البيانات هو الحفاظ على البيانات آمنة وفائقة الجودة ويسهل الوصول إليها من أجل اكتشاف البيانات ودعم مبادرات ذكاء الأعمال.
يتولى كبير مسؤولي البيانات مسؤولية إنشاء إطار عمل حوكمة البيانات في المؤسسة ومراقبته وتحديثه. يُطبّق كبير مسؤولي البيانات سياسات الحوكمة وعملياتها التي تعمل على تحسين جودة البيانات وتقليل صوامع البيانات وتساعد على ضمان الامتثال والأمان وتوزيع صلاحيات الوصول إلى البيانات بشكل مناسب.
غالبًا ما يتعاون كبار مسؤولي البيانات مع مسؤولي تقنية المعلومات والمسؤولين التنفيذيين القانونيين للمساعدة على ضمان امتثال معايير حوكمة البيانات لأحدث اللوائح الحكومية المختصة بحماية البيانات الحساسة. كما أنهم يعملون مع رؤساء وحدات الأعمال للمساعدة على ضمان تطبيق سياسات حوكمة البيانات بشكل متسق عبر المؤسسة.
تُعد حماية المعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التلف أو السرقة طوال دورة حياتها من أولويات كبار مسؤولي البيانات. وفقًا للدراسة التي أجرتها شركة IBM حول منصب كبير مسؤولي البيانات، يقول 52% من كبار مسؤولي البيانات إن أمن البيانات يُعد أهم مسؤولياتهم.
يمكن أن يُنفذ كبار مسؤولي البيانات تدابير مختلفة لحماية البيانات مثل التشفير، والنسخ الاحتياطي للبيانات، وجدران الحماية، والمصادقة والتصريح، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، وأدوات مكافحة الفيروسات والبرامج الخبيثة، وأدوات منع فقدان البيانات (DLP)، وأنظمة الكشف عن حوادث الاختراق (IDS).
يعمل كبار مسؤولي البيانات غالبًا مع المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISOs) من أجل تقييم تهديدات الأمن الإلكتروني، ويساعدون على ضمان تطبيق سياسات أمن البيانات عبر المؤسسة.
إدارة دورة حياة البيانات (DLM) هي نهج لإدارة البيانات خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياتها، بدءًا من جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها واستخدامها وحتى الأرشفة والحذف.
يتولى كبار مسؤولي البيانات مسؤولية وضع سياسات هادفة تزيد من قيمة البيانات واستخدامها في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها. على سبيل المثال، قبل مشاركة البيانات واستخدامها، ينبغي إعدادها جيدًا والتحقق من صحتها من أجل المساعدة على ضمان الجودة والدقة.
تُحدد السياسات أيضًا ما إذا كانت البيانات ستُحذف وموعد الحذف، وفقًا للمتطلبات القانونية واحتياجات الشركة.
تزداد أهمية هذه السياسات مع زيادة حجم البيانات التي يجري دمجها في سير الأعمال. وغالبًا ما يسعى كبار مسؤولي البيانات إلى تقليل التكاليف وتسهيل إمكانية الوصول إلى البيانات وتحسين تخزين البيانات كجزء من إدارة دورة حياة البيانات.
تعتمد تحليلات البيانات على علوم البيانات لاستخراج معارف عملية من بيانات المؤسسة. ويتولى كبار مسؤولي البيانات مسؤولية مساعدة علماء البيانات على الكشف عن هذه المعارف، ومشاركة المعارف مع مستخدمي الأعمال حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
يزوّد كبار مسؤولي البيانات علماء البيانات بالأدوات والإرشادات التي يحتاجونها لفهم مجموعات البيانات وتطوير الخوارزميات وبناء النماذج التي تولد معارف. ومن ثَم يعمل كبار مسؤولي البيانات مع فرق العمل لدمج معارف البيانات في سير العمل وعمليات التخطيط واتخاذ القرارات.
في نهاية المطاف، يتمثل هدف كبير مسؤولي البيانات في مواءمة إمكانات المؤسسة في مجال تحليلات البيانات مع أهداف أعمالها. عند نجاح ذلك، يمكن أن توفر تحليلات البيانات مزايا غير مسبوقة في مجالات المبيعات والتسويق وتطوير المنتجات والعمليات وتجارب العملاء وغيرها من وظائف الأعمال.
في بعض المؤسسات، قد يشرف كبير مسؤولي التحليلات (CAO) على تحليلات البيانات بدلاً من كبير مسؤولي البيانات (CDO). توجد أيضًا حالات يحمل فيها شخص واحد كلا اللقبين معًا ويُعرف باسم كبير مسؤولي البيانات والتحليلات (CDAO).
في حين أن العديد من كبار مسؤولي البيانات حاصلون على درجة الماجستير في علوم البيانات أو تقنية المعلومات، إلا أنه يتعين أن يكون لديهم أيضًا معرفة متطورة بالأعمال. يتولى كبار مسؤولي البيانات مسؤولية إنشاء إستراتيجية البيانات في المؤسسة وتوجيهها، وهي بمثابة خارطة طريق لاستخدام أصول البيانات بهدف تحقيق قيمة للأعمال.
تحدد إستراتيجية كبير مسؤولي البيانات للبيانات كيفية تحقيق سياسات البيانات لنمو الأعمال. غالبًا ما تتضمن الخطة تعزيز الوعي بالبيانات، حتى تعرف فرق العمل كيفية استخدام البيانات لاتخاذ قرارات أفضل. قد توضح الخطة أيضًا كيفية استخدام البيانات كأصل إستراتيجي لتحسين المنتجات والخدمات وتحديد فرص السوق والتفوق على المنافسين.
ومن أجل المساعدة على تقييم مدى فعالية مبادرات البيانات لديهم، غالبًا ما يحدد كبار مسؤولي البيانات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) كجزء من إستراتيجية البيانات. ومن مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة التي يحددها كبار مسؤولي البيانات زيادة الإيرادات والاحتفاظ بالعملاء ورضا العملاء وحركة مرور البيانات عبر موقع الويب ومعدلات الاستقالة.
تحدد الدراسة التي أجرتها شركة IBM حول منصب كبير مسؤولي البيانات أربعة أشياء تميز إستراتيجيات البيانات الخاصة بكبار مسؤولي البيانات الأفضل أداءً عن غيرهم، وهي ما يلي:
الفرق بين المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) وكبير مسؤولي البيانات (CDO) هو أن المدير التنفيذي للمعلومات مسؤول عن البنية التحتية للتكنولوجيا التي تعالج البيانات، بينما يكون كبير مسؤولي البيانات مسؤولاً عن كيفية استخدام هذه البيانات لتحقيق قيمة للأعمال.
يعمل المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) وكبير مسؤولي البيانات (CDO) معًا بشكل وثيق للمساعدة على ضمان تضافر إستراتيجيات البرمجيات والأجهزة والبيانات لتحقيق أهداف العمل.
ومع تحول التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي لتصبح هي الأساس، قد يجد كبار مسؤولي البيانات أنفسهم يؤدون دورًا جديدًا في المؤسسات التي يعملون بها.
يتطلب تدريب النماذج اللغوية الكبرى (LLMs) التي تدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي كميات هائلة من البيانات الموثوقة فائقة الجودة. مع إحداث المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتغيير في بيئات العمل، سيتعين جمع كميات من البيانات أكثر من أي وقت مضى وإدارتها بشكل جيد.
سيتعين على كبار مسؤولي البيانات تحقيق التوازن بين المتطلبات المتطورة للذكاء الاصطناعي القائم على البيانات والضمانات التقليدية مثل خصوصية البيانات وحماية البيانات والامتثال للوائح. في مستقبل تصبح فيه البيانات والذكاء الاصطناعي المحركين الأساسيين للأتمتة والأعمال، يعتقد بعض الناس أن دور كبير مسؤولي البيانات سيتوسع في نهاية المطاف ليصبح دور كبير مسؤولي البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي (CDAIO).
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