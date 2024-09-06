ما المقصود بإدارة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

ويمكن أن يساعد كل من الذكاء الاصطناعي التقليدي والقائم على القواعد ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تقدمًا على إدارة البيانات.

تمتلك الشركات الحديثة كميات هائلة من البيانات حول كل شيء بدءًا من المعاملات المالية ومخزون المنتجات إلى سجلات الموظفين وتفضيلات العملاء. والمؤسسات التي تَستخدِم هذه البيانات لتوجيه عملية اتخاذ القرارات ودفع المبادرات التجارية يمكن أن تحقق مزايا كبيرة على منافسيها.

ومع ذلك، يكمن التحدي في ضمان أن تكون هذه المجموعات الكبيرة من البيانات دقيقة وموثوقًا بها ويمكن الوصول إليها بشكل كافٍ ليتمكَّن الأشخاص من استخدامها في الممارسة العملية.

تشير تقارير Data Differentiator الصادرة عن IBM إلى أن 82% من المؤسسات تعاني من صوامع البيانات التي تعيق سير العمل الرئيسي. حيث إنه لا يتم تحليل ما يصل إلى 68% من بيانات المؤسسات أبدًا، ما يعني أن الشركة لا تدرك الفوائد الكاملة لتلك البيانات.

يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المؤسسات على استخدام بياناتها من خلال تحسين المهام مثل دمج مصادر البيانات وتنظيف البيانات واستردادها. نتيجةً لذلك، يمكن للشركات اتخاذ المزيد من القرارات القائمة على البيانات.

كما أن إدارة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على إنشاء أنظمة تدفق البيانات عالية الجودة التي تحتاجها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي الخاصة بها ونشرها.