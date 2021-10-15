ما المقصود بترحيل البيانات؟

ترحيل البيانات هو عملية نقل البيانات من نظام تخزين أو بيئة حوسبة إلى أخرى. يعد ترحيل البيانات خطوة أساسية في العملية الشاملة لترحيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية إلى بيئة الحوسبة السحابية.
ثمة العديد من الأسباب التي قد تدفع مؤسستك إلى تنفيذ مشروع ترحيل البيانات. على سبيل المثال، قد تكون بصدد استبدال الخوادم أو أجهزة التخزين أو دمج مركز البيانات أو إيقاف تشغيله.
سواء كنت تنتقل إلى بيئة سحابة عامة أو سحابة خاصة أو سحابة هجينة أو سحابة متعددة، ستحتاج إلى إيجاد طريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة وعالية الكفاءة لنقل بياناتك إلى موقع التخزين الجديد.
تولد الشركات اليوم كميات متزايدة من البيانات وتواجه ضغوطًا متزايدة وملحة لتحقيق أقصى استفادة منها. وفي ظل هذا المناخ، يزداد اعتماد النجاح بشكل متزايد على اختيار البيئات المثلى لأحمال التشغيل والتأكد من تخزين بياناتك بكفاءة وسهولة الوصول إليها.
تختار العديد من الشركات نقل أحمال التشغيل إلى السحابة على أمل استضافة تطبيقاتها في بيئة تقنية المعلومات الأكثر فعالية من حيث التكلفة والأفضل أداءً. ويعد اختيار الحل المناسب لترحيل البيانات عنصرًا أساسيًا في عملية التخطيط للترحيل إلى السحابة ويجب أخذه في الحسبان حتى في مراحله الأولى.
يمكنك الاختيار من بين عدة خيارات لنقل البيانات من مركز بيانات محلي إلى السحابة، ولكن بشكل عام، تنقسم هذه الخيارات إلى فئتين:
يعتمد الخيار الأفضل لمشروع ترحيل البيانات المحدد الخاص بك على كمية البيانات التي تحتاج إلى نقلها، والسرعة التي يجب أن يُنفذ بها الترحيل، وأنواع أحمال التشغيل المعنية، ومتطلبات الأمان الخاصة بك.
ترحيل قاعدة البيانات هو مثال على ترحيل حمل التشغيل المتخصص. يقدم العديد من موفري خدمات السحابة العامة والخاصة أدوات يمكنها تسهيل أجزاء من عملية ترحيل قاعدة البيانات أو أتمتتها لضمان بقاء قاعدة بياناتك آمنة طوال عملية النقل وعدم حدوث أي فقدان أو تلف للبيانات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم معظم موفري خدمات السحابة خدمات الترحيل التي يمكنها التحقق من سلامة بياناتك بعد النقل.
عادةً ما تتضمن الخطوة الأولى في عملية ترحيل قاعدة البيانات تحويل مخطط قاعدة البيانات المصدر (إذا لزم الأمر) بحيث يكون متوافقًا مع قاعدة البيانات المستهدفة. مخطط قاعدة البيانات هو بمثابة مخطط لكيفية تنظيمها والتحكم في بنيتها المنطقية وهيكلها. إذا كان نظام إدارة قاعدة البيانات الهدف يستخدم لغة تعريف بيانات (DDL) غير متوافقة مع لغة المصدر، فيجب تحويل المخطط.
تتمثل الخطوات التالية في ترحيل البيانات وإعداد تحديثات مستودع البيانات التدريجية المستمرة. يمكنك أيضًا دمج عدة قواعد بيانات مختلفة في قاعدة بيانات واحدة خلال هذه العملية، إذا لزم الأمر. لمعرفة المزيد حول كيفية تنظيم البيانات عند تخزينها في السحابة، ألقِ نظرة على "شرح قواعد البيانات على السحابة".
إن ترحيل بيئة مركز البيانات بالكامل إلى السحابة أو إلى موقع آخر هو عملية شاملة وواسعة النطاق. يتطلب إكمال مشروع الترحيل هذا بنجاح - بأقل وقت توقف أو تعطيل للعمليات - تخطيطًا وتنسيقًا دقيقين.
عند التفكير في ترحيل مركز البيانات أو أي مشروع آخر لترحيل البيانات على نطاق واسع، من المهم التفكير في الجداول الزمنية في وقت مبكر من مراحل التخطيط، حيث يمكن أن تستغرق عمليات النقل على نطاق البيتابايت عدة أسابيع لإكمالها، حتى مع وجود اتصالات شبكة عالية السرعة نسبيًا.
كلما خططت مؤسستك بعناية أكبر لترحيل بياناتها، قلّت احتمالية مواجهتك لتكاليف مفاجئة أو تعطل غير مخطط له وقلّت احتمالية تعرض المستخدمين النهائيين للإحباط أو الإزعاج في أثناء الترحيل وبعده. ستحتاج إلى تحديد الأهداف ووضع جدول زمني وتوقع أي تحديات قد تواجهها.
ثمة ثلاثة عوامل أساسية يجب أن تأخذها في الحسبان عند تحديد كيفية التعامل مع المشروع:
نوع حمل التشغيل. يمكن عادةً نقل أحمال التشغيل المتخصصة- مثل الأجهزة الافتراضية (VMs) أو النسخ الاحتياطية أو قواعد البيانات - باستخدام أدوات يوفرها بائع البرامج خاصة بنوع البيانات التي يجري ترحيلها. وإذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات، فستحتاج إلى التخطيط بعناية لوقت التوقف المحتمل. يمكنك نقل البيانات الخاصة بأحمال التشغيل ذات المهام الحرجة على مراحل واختبارها على فترات خلال العملية والحفاظ على تشغيل النظامين المصدر والهدف بالتوازي. وبدلاً من ذلك، يمكنك التخطيط لعملية نقل واسعة النطاق خارج ساعات الإنتاج (إذا كان بإمكانك إنجازها في الوقت المتاح).
حجم البيانات. عندما تُرحل أقل من 10 تيرابايت (TB) من البيانات، فإن شحن البيانات إلى موقع التخزين الجديد على جهاز تخزين يوفره العميل غالبًا ما يكون أبسط الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة. أما بالنسبة إلى عمليات النقل التي تنطوي على كميات أكبر من البيانات - على سبيل المثال، ما يصل إلى عدة وحدات بيتابايت (PB) - يمكن أن يكون جهاز ترحيل البيانات المتخصص الذي يوفره موفر خدمة السحابة لديك هو الخيار الأكثر ملاءمة وبأسعار معقولة. وعلى الرغم من أنه، من الناحية النظرية، يمكنك استخدام الترحيل عبر الإنترنت لأي كمية من البيانات، فإن القيود الزمنية تحد من جدواه بالنسبة إلى الكميات الكبيرة من البيانات.
سرعة الإنجاز. بالنسبة إلى عمليات الترحيل عبر الإنترنت، ستحدد كمية البيانات التي تُنقل وسرعة اتصال الشبكة الخاصة بك المدة التي يستغرقها ترحيل البيانات. أما بالنسبة إلى عمليات الترحيل من دون اتصال بالإنترنت، فيجب أخذ وقت الشحن في الحسبان. إذا كانت سرعة الترحيل من البداية إلى النهاية هي شاغلك الأساسي - وإذا كان لديك نطاق ترددي كافٍ متاح لتخصيصه لعملية الترحيل - فقد يكون النقل عبر الإنترنت هو الخيار الأفضل. ولكن إذا كان الموعد النهائي للترحيل مرنًا و/أو إذا كان لديك نطاق ترددي أو قيود أخرى على الشبكات، فقد يكون الترحيل من دون اتصال بالإنترنت هو الخيار المناسب.
لضمان سير مشروعك بسلاسة، التزم بأفضل الممارسات التالية:
افهم البيانات والغرض من استخدامها. منّ يستخدم البيانات الآن، ومنّ سيستخدمها في المستقبل، وكيف ستُستخدم؟ على سبيل المثال، قد يكون للبيانات التي يُستفاد منها لأغراض التحليلات متطلبات تخزين وتنسيق مختلفة تمامًا عن البيانات التي يُحتفظ بها للامتثال التنظيمي. تأكد من جمع المعلومات من كل الأطراف المعنية ووحدات الأعمال ذات الصلة طوال عملية الترحيل.
قيّم بيئات المصدر وبيئات الهدف بعناية. هل سيشتغل نظام التشغيل نفسه في كلا البيئتين؟ هل ستحتاج مخططات قاعدة البيانات أو غيرها من التنسيقات إلى التغيير؟ هل هناك أي مشكلات (مثل مشكلات التكرار أو فائض البيانات "غير الصالحة") التي يجب معالجتها قبل الترحيل؟
التحقق من متطلبات العمل والتأثير المحتمل في وقت مبكر من العملية. ما نوع الجدول الزمني للترحيل الضروري؟ في حال إيقاف تشغيل مركز البيانات، متى سينتهي عقد الإيجار الخاص به؟ ما أنواع أمن البيانات التي يجب الحفاظ عليها طوال عملية الترحيل؟ هل يمكن التسامح مع فقدان البيانات أو تلفها، وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدارها؟ إلى أي مدى ستؤثر التأخيرات أو العقبات غير المتوقعة في الأعمال؟
على الرغم من أن مزايا تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات تفوق المخاطر المرتبطة بترحيل البيانات - خاصة على المدى الطويل - فإن ترحيل البيانات قد يكون مرهقًا ومحفوفًا بالمخاطر. فيما يأتي بعض المخاطر التي يجب أخذها في الحسبان:
يوجد اليوم الكثير من الأدوات التي تسهل عمليات ترحيل البيانات للمؤسسات. ويشمل ذلك الحلول الخاصة بالبائعين التي يقدمها موفرو خدمات السحابة لدعم انتقال عملائهم إلى بيئة السحابة العامة أو الخاصة لديهم، بالإضافة إلى الأدوات المرخصة والمفتوحة المصدر. ستحدد إستراتيجية ترحيل البيانات الخاصة بك الأدوات الأنسب لمشروعك.
تتضمن بعض الخيارات الشائعة ما يأتي:
يمكن لخدمة ترحيل البيانات أن تكمل قدراتك الداخلية أو تدير عملية الترحيل بأكملها بدءًا من الإستراتيجية وحتى الانتهاء والاختبار والتوثيق. وهذا النوع الأخير من الخدمات - الذي يُشار إليه عادةً باسم "خدمة ترحيل البيانات البيضاء" - أكثر تكلفة، كما هو متوقع، ولكنه قد يكون مفيدًا عندما تكون خبرتك الداخلية في ترحيل البيانات محدودة وتكون التطبيقات التي تقوم بترحيلها حساسة للأعمال. يمكن أن يساعدك مستشار ترحيل قاعدة البيانات في التخطيط لعملية ترحيل فعالة من حيث التكلفة تقلل من فترة التعطل أو تحلها بشكل جذري.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
استكشف دليل قائد البيانات لإنشاء مؤسسة قائمة على البيانات وتعزيز ميزة الأعمال.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة باستخدام IBM Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.