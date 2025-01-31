ما المقصود بتنسيق Delta Lake؟

غالبًا ما تتم مناقشة Delta Lake وبحيرات البيانات معًا، ولكن من المهم أن نعلم أن هذه التقنيات تختلف عن بعضها.

بحيرة البيانات هي بيئة تخزين بيانات منخفضة التكلفة مصممة للتعامل مع مجموعات بيانات كبيرة من أي نوع أو تنسيق. تستخدم معظم بحيرات البيانات منصات تخزين الكائنات السحابية مثل Amazon Simple Storage Service (S3) أو Microsoft Azure Blob Storage أو IBM Cloud Object Storage.

يُعَد Delta Lake تنسيق تخزين بيانات جدوليًا يمكن للمؤسسة استخدامه في بحيرة البيانات أو أي مخزن بيانات آخر.

لا يُعَد Delta Lake نوعًا من بحيرات البيانات، وليس بديلًا لها. وبدلًا من ذلك، يمكننا أن نفكر في بحيرة البيانات باعتبارها "المكان" وبحيرة دلتا باعتبارها "الكيفية":

أين يتم تخزين البيانات؟ في بحيرة البيانات.

كيف يتم تخزين البيانات؟ يتم تخزينها كجدول Delta Lake.

يمكن أن يساعد تنسيق Delta Lake على جعل بحيرات البيانات أكثر قابلية للإدارة والكفاءة.

تحتوي بحيرات البيانات على العديد من الفوائد، ولكنها تفتقر عادةً إلى ضوابط جودة البيانات المدمجة، وقد يكون من الصعب الاستعلام المباشر منها. غالبًا ما يتعين على المؤسسات أخذ البيانات من بحيرة البيانات، وتنظيفها، وتحميلها في مستودعات بيانات ومتاجر بيانات منفصلة قبل التمكُّن من استخدامها.

ومن خلال تقديم طبقة البيانات الوصفية، يوفِّر Delta Lake للمؤسسة طريقة لفرض المخططات وتتبُّع التغييرات والتراجع عنها ودعم معاملات ACID.

يمكن للمستخدمين تنفيذ استعلامات لغة الاستعلامات الهيكلية (SQL)، وأعباء العمل التحليلية، والأنشطة الأخرى مباشرةً على بحيرة البيانات، ما يُسهم في تبسيط ذكاء الأعمال (BI)، وذكاء البيانات (DI)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML).