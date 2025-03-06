ما المقصود بالرسم البياني الموجَّه غير الدوري (DAG)؟ 

لفهم ماهية الرسم البياني الموجَّه غير الدوري بشكل أفضل، دعونا نقسِّم مكوناته:

العُقد: المعروفة أيضًا بالرؤوس، تمثِّل الكيانات أو الكائنات أو المتغيرات في الرسم البياني. ويتم تصويرها عادةً على شكل نقاط أو دوائر.

الحواف: تمثِّل الاتصالات بين الكيانات. ويتم تصويرها كخطوط.

الحواف الموجَّهة: تمثِّل الحواف الموجَّهة الاتصالات التي يمكن اجتيازها في اتجاه واحد فقط. وتُشير الأسهم الموجودة على هذه الحافة إلى اتجاهها.

الرسوم البيانية الموجَّهة: الرسوم البيانية التي تتكون بالكامل من حواف موجَّهة هي الرسوم البيانية الموجَّهة أو الرسوم البيانية الموجَّهة أحادية الاتجاه. على النقيض من ذلك، فإن الرسوم البيانية التي لا تحتوي على حواف موجَّهة هي الرسوم البيانية غير الموجَّهة.

المتقاطعات: هي العُقد التي تحتوي على حافتَين موجهتَين تشيران إليها.

المسارات: هي سلسلة من الحواف التي تربط عقدة معينة بأخرى. تُعرَف المسارات التي تتكون بالكامل من الحافة الموجَّهة بالمسارات الموجَّهة. والمسارات الموجَّهة التي تُشير إلى علاقات سببية تُسمَّى مسارات سببية.

الشجرة: في علوم الكمبيوتر، الشجرة هي رسم بياني موجَّه غير دوري، حيث كل عقدة لها حافة واحدة موجَّهة تُشير إليها، باستثناء عقدة البداية (عقدة "الجذر"). ورغم أن الحواف تنطلق من عقدة الجذر، إلا أنه لا توجد أي حواف تُشير إليها.

إلى جانب فهم مكونات الرسم البياني الموجَّه غير الدوري (DAG)، من المهم أيضًا إدراك المكوّن غير الموجود فيه: الدورة. يشير مصطلح "غير دوري" في الرسم البياني الموجَّه غير الدوري إلى غياب الدورات أو الحلقات المغلقة في هذا النوع من الرسوم البيانية. بعبارة أخرى، عند البدء من عقدة معينة في الرسم البياني الموجَّه غير الدوري (DAG) وتتبُّع العُقد والحواف التالية، لا يمكن العودة إلى عقدة البداية نفسها.