نحن جميعًا متحمسون لرؤية إمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي في تغيير الأعمال نحو الأفضل. سيساعدك هذا الدليل، الذي أعده كبار مسؤولي البيانات وقادة البيانات وغيرهم من الخبراء داخل IBM وخارجها، على نشر الإستراتيجية والتقنيات والثقافة التي تُعد أساسية لقيادة مؤسسة قائمة على البيانات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.