يفخر فريق Scuderia Ferrari HP، وهو فريق سباق سيارات الفورمولا 1 الشهير، بامتلاكه أكبر قاعدة جماهيرية في العالم وأكثرها حماسة وشغفًا، حيث تضم 396 مليون مشجع. يتميز مشجعو فريق فيراري عن الكثير من متابعي الفورمولا 1 بأن ولاءَهم للفريق يفوق ولاءَهم لأي سائق آخر. ويعود سر هذا الولاء إلى القاعدة الجماهيرية العريقة متعددة الأجيال لفيراري، المعروفة باسم Tifosi. وهم مجتمع عالمي متماسك، أسهم دعمه في تشكيل هوية الفريق لعقود.

على حد تعبير Charles Leclerc، سائق فريق Scuderia Ferrari HP: "إن الشغف الذي يحمله عشاق فيراري تجاه هذا الاسم الكبير، تجاه فريق فيراري وتاريخه، أمر استثنائي حقًا، يمكنك أن تشعر به بكل تأكيد كلما زرت إيطاليا أو على حلبة السباق،".

وتتوسَّع القاعدة الجماهيرية لمشجعي فريق Scuderia Ferrari باستمرار. فإلى جانب الجماهير العريقة، يظهر جيل جديد من المشجعين. وهؤلاء المشجعون الجُدُد هم عشاق رقميون بالفطرة ومتابعون لأول مرة، يكتشفون إثارة الفورمولا 1 من خلال قنوات وزوايا جديدة.

يقول Stefano Pallard، رئيس تطوير الجماهير في فريق Scuderia Ferrari HP: إن مشجعي فريق فيراري يختلفون لعدة أسباب. إنه تاريخ وتراث. ففريق فيراري هو الفريق الوحيد الحاضر في سباق سيارات الفورمولا 1 منذ انطلاقتها. ونحن نسعد بذلك، ونفتخر به".

ومع وجود مثل هذا الجمهور الديناميكي ومتعدد الاهتمامات، كان على فريق Scuderia Ferrari تلبية احتياجات متنوعة مع الحفاظ على الطابع الحصري والأصيل لتجربة فيراري. لقد كانوا يريدون تقريب المشجعين من الحدث، قبل السباقات وأثناءها وبعدها، سواء على الحلبة أم خارجها.

وكان تطبيق مشجعي الفورمولا 1 الحالي لفريق Scuderia Ferrari ثريًا بالمحتوى التحريري. لكن الفريق أراد المزيد من التفاعل والتخصيص. لذا طلبوا من شركة IBM بناء تجربة جماهيرية يمكن أن تتوسع عالميًا وتتكيف محليًا وتعكس مكانة الحصان الجامح.

مؤكِّدًا على الحاجة إلى تجارب مشجعين أعمق وأكثر تفاعلية، يقول Frédéric Vasseur، مدير فريق Scuderia Ferrari: "انضم إلينا العديد من المشجعين الجُدُد خلال العامين الماضيين، وليس الجميع لديه فهم عميق للفورمولا 1. ومن المهم أن نمنحهم فرصة لفهم ما نقوم به".