هناك حقيقة أساسية في تدريب الذكاء الاصطناعي: إذا كانت البيانات المُدخلة سيئة، فستكون النتائج سيئة. ولضمان نجاح الذكاء الاصطناعي، يجب على قادة الأعمال تحديد البيانات ذات المعنى والمرتبطة بأهداف أعمالهم.

وهذا يعني القدرة على الوصول إلى بياناتهم غير المنظمة (مثل مقاطع الفيديو والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني) وتحويلها إلى مدخلات عالية الجودة تدعم الذكاء الاصطناعي.

اكتشِف كيفية إطلاق العنان لقوة بياناتك بالكامل.