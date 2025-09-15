بناء إطار عمل ثقة موحَّد للبيانات والذكاء الاصطناعي

الحوكمة والأمن ليسا مجرد حواجز. إنها المحركات التي تعزز الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

تنزيل الكتاب الإلكتروني
صورة Heather Gentile تبتسم

الابتكار مع النزاهة

لطالما كانت خصوصية البيانات وأمنها من الأولويات، لكن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال تلحق بالركب. مع تزايد الانتهاكات وتعقيد الذكاء الاصطناعي الوكيل، لم يَعُد التعاون بين فِرق الأمن والحوكمة خيارًا.

اكتشِف لماذا يسرِّع النهج المنضبط للبيانات والذكاء الاصطناعي، الذي يوحِّد بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا، من تبنّي الابتكار وتحقيق عائد الاستثمار.
الذكاء الاصطناعي الذي يثق به الناس هو الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه الناس.
Heather Gentile المدير التنفيذي، watsonx.governance، البيانات والذكاء الاصطناعي، IBM
فجوة الرقابة على الذكاء الاصطناعي %70 من المديرين التنفيذيين

يقولون إن الابتكار له الأولوية على الأمن.1

 %76 من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي

تفتقر إلى عنصر الأمن، على الرغم من أن 82% من المديرين التنفيذيين يعتبرونه ضروريًا.

 %87 من المؤسسات

تفتقر إلى سياسات وعمليات للتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي.2
رسم توضيحي متساوي القياس لمربعات ودوائر هندسية ثلاثية الأبعاد

بناء أساس بيانات قوي للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة

النجاح في الذكاء الاصطناعي لا يحدث صدفة. بل يبدأ بممارسات قوية للبيانات وحوكمة تمهِّد الطريق للتوسع. اقرأ الكتاب الإلكتروني لاستكشاف الركائز الأربع للثقة.

تنزيل الكتاب الإلكتروني
رسم توضيحي لسلسلة من المربعات الأرجوانية.
قصص العملاء نظام للتحكم والثقة في الذكاء الاصطناعي

طوَّر Banco do Brasil نموذج الحوكمة الخاص به لتعزيز الرقابة الأخلاقية والذكاء الاصطناعي المسؤول.

 استكشِف دراسة الحالة

استمِع إلى آراء أخرى

ثلاث كتل ملونة باللون الأخضر والأرجواني والأزرق جنبًا إلى جنب.
تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025
رسم بياني لخطوط بيانات منظمة وغير منظمة تتم حوكمتها بواسطة watsonx.governance في طريقها لتشكيل مخرجات الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي يكسر الحواجز بين أقسام المؤسسة
Betsy Greytok وEvelyn Anderson جنبًا إلى جنب
أكاديمية الذكاء الاصطناعي: الأمن والحوكمة
صورة للحروف الكبيرة AI التي تمثِّل تقرير AI in Action.
AI in Action: حيث تلتقي حوكمة الذكاء الاصطناعي بالأمن
استكشِف مركز Data Matters
صورة Edward Calvesbert
الوصول والتوحيد

يشرح Edward Calvesbert وFariya Syed-Ali من IBM كيفية تسهيل استخدام البيانات صعبة الوصول.

 تفكيك صوامع البيانات
صورة Scott Brokaw
الإعداد والإدارة

يوضِّح Scott Brokaw من IBM كيفية تعزيز جودة البيانات من خلال التنسيق والإثراء.

 تسليم النتائج باستخدام البيانات
رسم توضيحي يصوِّر البيانات المنظمة وغير المنظمة.
صفحة Data Matters الرئيسية

يقدِّم مركز Data Matters الخاص بنا رؤًى من الخبراء حول كيفية تحسين أهم أصول الذكاء الاصطناعي لديك: بياناتك الفريدة.

 العودة إلى المركز
اتخذ الخطوة التالية

تُتيح العروض الجديدة من IBM للمؤسسات
استيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة، وإدارتها واسترجاعها،
بهدف توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي بدقة وأداء عاليين.

 استكشِف حلول البيانات المصممة للذكاء الاصطناعي لدينا سجل للتعرف على تحديثات الذكاء الاصطناعي
الحواشي

1 Securing generative AI, IBM Institute for Business Value, 2024.
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM and Ponemon Institute, 2025.