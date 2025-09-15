لطالما كانت خصوصية البيانات وأمنها من الأولويات، لكن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال تلحق بالركب. مع تزايد الانتهاكات وتعقيد الذكاء الاصطناعي الوكيل، لم يَعُد التعاون بين فِرق الأمن والحوكمة خيارًا.

اكتشِف لماذا يسرِّع النهج المنضبط للبيانات والذكاء الاصطناعي، الذي يوحِّد بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا، من تبنّي الابتكار وتحقيق عائد الاستثمار.