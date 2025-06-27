أكاديمية الذكاء الاصطناعي

توحيد الأمن والحوكمة من أجل مستقبل الذكاء الاصطناعي

أفادت 62% من المؤسسات التي تعرضت إلى اختراق أمني للبيانات في عام 2025 بأنها لا تمتلك سياسات حوكمة للذكاء الاصطناعي مطبّقة، كما أن 97% من المؤسسات التي تعرضت إلى اختراق مرتبط بالذكاء الاصطناعي تفتقر إلى ضوابط مناسبة للتحكم في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. وبينما تنشغل الشركات بتعقيدات تبنّي الحوكمة من الجانب التقني، ينبغي أن تنشغل بالقدر نفسه بقضايا الخصوصية، وبكلفة فقدان ثقة العملاء.

ترتبط حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن ارتباطًا وثيقًا، لكنهما غالبًا ما يُداران بمعزل عن بعضهما البعض. وفي هذه الحلقة من AI Academy، تشارك Betsy Greytok وEvelyn Anderson في حوار مباشر يوضح لماذا من الضروري أن تعمل الحوكمة والأمن معًا بصورة متكاملة.
ما الذي ستتعلمه
  • الاختلافات بين الأمن والحوكمة، وكيفية تفاعلهما
  • لماذا تعد إزالة الصوامع بين العمليتين أمرًا مهمًا للغاية
  • كيف يمكنهما توفير الأساس لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي
وعندما تضع برنامج حوكمة مناسبًا، وتتبنى استخدامًا مسؤولًا للذكاء الاصطناعي، يمكن لهذا فعليًا أن يعزز بيئة العمل، ويجعل حياتنا أسهل، ويفتح الباب أمام ابتكارات لم نكن نتوقع تحققها في حياتنا.
Betsy Greytok نائب الرئيس ومسؤول التقنية المسؤولة IBM

دليل الحلقة

بناء بيانات وذكاء اصطناعي جديران بالثقة

يُحدث وكلاء الذكاء الاصطناعي نقطة تحوّل مهمة في هذا المجال، غير أن طريقة تبنّي المؤسسات لهذه القدرات وتنفيذها هي التي ستحدد ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق قيمة حقيقية على نطاق واسع. اكتشف كيف يمكنك زيادة عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال الحوكمة الأكثر ذكاءً.

 اقرأ دليل الذكاء الاصطناعي للأعمال
موارد ذات الصلة

اقرأ تقرير Forrester Wave ™: حلول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الربع الثالث من عام 2025

تعرّف على سبب تصنيف Forrester شركة IBM بصفتها "شركة رائدة" بفضل حل watsonx.governance®، —الذي يساعد المؤسسات على إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والامتثال وبناء الثقة على نطاق واسع.
اقرأ تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025

يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي بوتيرة تفوق قدرات الرقابة والحوكمة، ما يفتح المجال أمام المخترقين الذين يستهدفون هذه التقنيات من أجل سرقة الملكية الفكرية للشركة وبيانات العملاء الحساسة.

اقرأ دليل الحوكمة والمشتري الآمن

الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة وقادة الأعمال يركزون عليه من خلال التجارب الجريئة والاعتماد واسع النطاق.
