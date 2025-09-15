الانتقال من مشاريع الذكاء الاصطناعي الفاشلة إلى تحقيق القيمة والعائد على الاستثمار من الذكاء الاصطناعي الموسَّع يمثِّل تحديًا للعديد من المؤسسات.

وذلك لأن بياناتهم ليست جاهزة للذكاء الاصطناعي، وهي موزعة في أماكن وصيغ متعددة ما يجعل تجهيزها للذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا.

تعرَّف على كيفية الوصول إلى جميع بياناتك، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، والحصول على رؤية موحَّدة لها لتتمكن من تحقيق المزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي.