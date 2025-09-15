للتأكد من أن بياناتك جاهزة للذكاء الاصطناعي، فإن الوصول إلى البيانات أمر ضروري. وهذا يعني الوصول إلى جميع بياناتك، المنظمة وغير المنظمة.
الانتقال من مشاريع الذكاء الاصطناعي الفاشلة إلى تحقيق القيمة والعائد على الاستثمار من الذكاء الاصطناعي الموسَّع يمثِّل تحديًا للعديد من المؤسسات.
وذلك لأن بياناتهم ليست جاهزة للذكاء الاصطناعي، وهي موزعة في أماكن وصيغ متعددة ما يجعل تجهيزها للذكاء الاصطناعي أمرًا صعبًا.
تعرَّف على كيفية الوصول إلى جميع بياناتك، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، والحصول على رؤية موحَّدة لها لتتمكن من تحقيق المزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقد تم تقديرها بأنها غير منظمة¹
يتم حسابه في النماذج اللغوية الكبيرة التقليدية²
هو المفتاح لإطلاق العنان لقيمة الذكاء الاصطناعي3.
تحوِّل بطولة أمريكا المفتوحة 7 ملايين نقطة بيانات إلى تجربة ذكاء اصطناعي يحبها المشجعون.
يوضِّح Scott Brokaw من IBM كيفية تعزيز جودة البيانات من خلال التنسيق والإثراء.
تشرح Heather Gentile من IBM كيف تدعم أطر عمل الحوكمة تبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
يقدِّم مركز Data Matters الخاص بنا رؤًى من الخبراء حول كيفية تحسين أهم أصول الذكاء الاصطناعي لديك: بياناتك الفريدة.
تمكِّن حلول IBM المؤسسات من استيعاب البيانات المنظمة وغير المنظمة وحوكمتها واسترجاعها، لتتمكن من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل.
1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution, Edward Calvesbert, IBM, 06 May 2025
2 The Future of AI is open, IBM Research, IBM, 2024
3 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value, 2025.