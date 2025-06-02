أكاديمية الذكاء الاصطناعي

وضع إستراتيجية بيانات للذكاء الاصطناعي المؤسسي

البيانات هي الوقود الذي يغذي جميع قدرات الذكاء الاصطناعي وحالات استخدامه. وعلى الرغم من أن معظم المؤسسات اليوم لديها الكثير من "الوقود في الخزان"، فإنها تواجه صعوبة في إنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تحقق قيمة كبيرة للأعمال لأنها تعمل باستخدام "وقود منخفض الجودة"، إذا جاز التعبير. فمن دون بيانات عالية الجودة، لا يمكن تحقيق ذكاء اصطناعي عالي الجودة. في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، توضح Cathy Reese أن المؤسسات اليوم تحتاج إلى استراتيجية بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي المتقدم، وهو ما يتطلب منها الاستفادة من أصول البيانات عالية الجودة المتاحة لديها.
ما الذي ستتعلمه
  • لماذا غيّر ازدهار الذكاء الاصطناعي مفهوم "البيانات عالية الجودة"
  • كيفية تجاوز حاجز جودة البيانات
  • ما يلزم لإعداد خارطة طريق لجاهزية البيانات
يضمن المزيج المناسب من العمليات والتقنية والأشخاص أن تكون بيانات مؤسستك عالية الجودة ويمكن الوصول إليها وتلبّي متطلبات مختلف حالات الاستخدام، خصوصًا حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
Cathy Reese كبير الشركاء، قائد السحابة الهجينة العامة والبيانات IBM® Consulting

احصل على الدليل الإرشادي

دليل البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي

يشدد مفهوم "البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي" على أن الذكاء الاصطناعي القادر على تحقيق نجاح ملموس للأعمال يبدأ ببيانات مُعدَّة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويستعرض هذا المورد ستة إجراءات رئيسية يمكن لقادة البيانات اتخاذها لضمان جاهزية بيانات المؤسسة لتشغيل الذكاء الاصطناعي بفعالية.

 تنزيل الدليل
تمثيل تجريدي لعناصر مجمعة

