مع صعود الذكاء الاصطناعي، لم تكن الحاجة إلى استراتيجية بيانات واضحة وقابلة للتنفيذ أكثر أهمية مما هي عليه اليوم.

الدقة مطلوبة؛ فكل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي لها احتياجاتها الخاصة من البيانات. الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي التوليدي، على سبيل المثال، تتطلب بيانات غير منظمة مُدارة بشكل جيد.

مهما كان هدفك، تبدأ استراتيجية البيانات الناجحة بفهم شامل لمشهد بياناتك: أصول البيانات، والبنية التحتية للبيانات، واستخدام البيانات على مستوى المؤسسة. ستحتاج أيضًا إلى غرس ثقافة فهم البيانات، وتعميم الوصول إليها، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي التي تمكِّن الفِرق في جميع أنحاء مؤسستك.

سيساعدك إطار العمل المكوَّن من ستة أجزاء التالي على تصميم استراتيجية بيانات لتنمية الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع عبر مؤسستك وتحقيق أهداف عملك.