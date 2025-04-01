IBM ®داتاباند

كيفية عمل المعلوماتية

1. التجميع: ®تقوم Databand بجمع البيانات الوصفية تلقائيًا للحصول على رؤية فورية، بحيث يكون لدى فرق منصة البيانات طريقة قياسية للتحقق من صحة البيانات المخصصة.

2. خط الأساس: بعد ذلك، يقوم موقع ®Databand ببناء خطوط أساس تاريخية استنادًا إلى سلوكيات التشغيل والبيانات الشائعة، وهو ما يعني بشكل أساسي تحديد خط أنابيب البيانات أفقي.

3. التنبيه: بمجرد إنشاء خط الأساس التاريخي، تقوم ® Databand بإرسال تنبيهات بشأن الشذوذ والقواعد استنادًا إلى الانحرافات النسبية للملف الشخصي و/أو انتهاكات القواعد.

4. المعالجة: أخيرًا، يتيح لك تطبيق ® Databand إنشاء اتصالات ذكية سير العمل لمعالجة مشكلات جودة البيانات والحفاظ على عمليات تسليم البيانات في المسار الصحيح.