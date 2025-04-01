IBM ®داتاباند

®إن IBM ®Databand هو برنامج قابلية الملاحظة لخطوط أنابيب البيانات ومستودعات البيانات الذي يجمع البيانات الوصفية تلقائيًا لبناء خطوط أساس تاريخية, يكشف عن الحالات الشاذة وتنبيهات الفرز لمعالجة مشكلات جودة البيانات.
كيفية عمل المعلوماتية
1. التجميع: ®تقوم Databand بجمع البيانات الوصفية تلقائيًا للحصول على رؤية فورية، بحيث يكون لدى فرق منصة البيانات طريقة قياسية للتحقق من صحة البيانات المخصصة.
2. خط الأساس: بعد ذلك، يقوم موقع ®Databand ببناء خطوط أساس تاريخية استنادًا إلى سلوكيات التشغيل والبيانات الشائعة، وهو ما يعني بشكل أساسي تحديد خط أنابيب البيانات أفقي.
3. التنبيه: بمجرد إنشاء خط الأساس التاريخي، تقوم ® Databand بإرسال تنبيهات بشأن الشذوذ والقواعد استنادًا إلى الانحرافات النسبية للملف الشخصي و/أو انتهاكات القواعد.
4. المعالجة: أخيرًا، يتيح لك تطبيق ® Databand إنشاء اتصالات ذكية سير العمل لمعالجة مشكلات جودة البيانات والحفاظ على عمليات تسليم البيانات في المسار الصحيح.
أفضل معًا: جودة البيانات وإمكانية ملاحظة البيانات
حل حوادث البيانات بسرعة باستخدام Databand. قم بإدارة كل شيء من لوحة معلومات واحدة، مما يتيح لك رؤية المشكلات والاستجابة لها وحلها دون تأخير.
يكشف ويدير العمليات المفقودة والمهام الفاشلة ومدد التشغيل باستخدام ®Databand. التعامل مع نمو خطوط الأنابيب وتجنب المفاجآت، بغض النظر عن حجمها.
استعد ثقة فريق البيانات لديك مع ®Databand. قم بمراقبة اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالبيانات والتنبيه بشأن اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالبيانات والتغييرات غير المتوقعة في الأعمدة والسجلات الفارغة قبل أن تؤثر على عملائك.
تحديد حوادث البيانات في وقت مبكر. ®تعمل Databand على أتمتة كشف الشذوذ، وتنبهك إلى التأخيرات والتغييرات غير المتوقعة.
اكسر صيامعة وشاهد قصة البيانات الكاملة مع النسب من البداية إلى النهاية. ®تساعدك أدوات Databand على فهم تأثيرات حوادث البيانات على جميع التدفقات.
اكتشف سبب اختيار شركة IBM كشركة رائدة للمرة الـ 17 على التوالي في تقرير جارتنر® ماجيك كوادرانت™ لحلول جودة البيانات المعززة.
استكشاف أفضل جودة البيانات المقاييس التي يمكنك استخدامها لقياس البيانات في بيئتك، إلى جانب أمثلة لكل من ®البيانات المقاييس المقاييس جودة البيانات.
تعرّف على كيفية الاستفادة من ®Databand قابلية الملاحظة وإدارة الحوادث لضمان موثوقية بياناتهم وجودتها.
قم بتنفيذ إمكانية ملاحظة البيانات الاستباقية مع IBM ®Databand اليوم حتى تتمكن من معرفة متى توجد مشكلة في البيانات قبل أن يعرف المستخدمون لديك.