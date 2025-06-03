تتطلب أحمال التشغيل الحديثة للذكاء الاصطناعي أساسًا مرنًا للبيانات. لكن غالبًا ما تُثقل كاهل فرق البيانات، التي تعاني أصلًا من نقص الكوادر، بتعدد الأدوات والتغيرات التقنية المستمرة. يعمل تكامل IBM watsonx.data على مستوى جميع أنماط التكامل، وأنواع البيانات، وبُنى التخزين - ليجعل من تصميم مسارات البيانات وتحسينها عملية بديهية ومستدامة.