يشغل Steve Gotlieb منصب المدير الأول لهندسة البيانات وتصويرها في شركة Autodesk، وهي شركة برمجيات عالمية توفر منتجات برمجية عبر مجالات متعددة. وهو يدير فريق هندسة البيانات والمنصات العالمي عبر أمريكا الشمالية وسنغافورة. يركز فريقه على إنشاء عناصر قابلة لإعادة الاستخدام كجزء من منصة بيانات فائقة وموثوقة تدعم الحلول القائمة على البيانات.

وفي ظل قيادته، بدأ Steve في دعم جودة البيانات كعنصر أساسي من عناصر المنصات لدعم مفاهيم شبكة البيانات التي تعزز نهج "أحضر بياناتك الخاصة" وتمكين تكامل البيانات واستخدامها بسلاسة عبر المؤسسة.

ومن كبرى التحديات التي واجهت فريق Steve وفرق هندسة البيانات الأخرى في Autodesk بشكل متكرر: أنهم غالبًا ما كانوا آخر من يعرف بحدوث مشكلات البيانات. اضطر فريق Steve إلى اتباع نهج تفاعلي لحل المشكلات، سواء كانت متعلقة ببيانات مفقودة، أو بيانات متأخرة أو قديمة، أو بيانات غير صحيحة ذات قيم فارغة.

وعندما يعلم الفريق بوجود مشكلة في البيانات، ربما يكون قد مضى على المشكلة شهر أو أكثر، ما يكلف الشركة وقتًا وموارد ثمينة.

يقول Steve: "لقد كان لدينا في السابق نظام مخصص لإدارة جودة البيانات (DQM)، ولكنه كان حلاً سلبيًا وغير قابل للتوسع". وأضاف: "اعتمد نظام إدارة جودة البيانات (DQM) على إجراء الاستعلامات لمراقبة عدد مرات التشغيل، لكنه لم يتمكن من الكشف بشكل استباقي عن مشاكل جودة البيانات. لقد كانت الإشعارات حول مشاكل البيانات غير متسقة ومتأخرة، وغالبًا ما تصل عبر رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل Slack من دون توضيح صاحبها."