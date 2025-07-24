تكرار البيانات

تعزيز رؤى الأعمال، وتوفّر البيانات، وسرعة الاستجابة لتغيُّرات البيانات.

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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لثلاثة مكعبات بدرجات مختلفة من اللونين الأزرق والبنفسجي

مقدمة عن IBM® watsonx.data integration: الرؤية الجديدة لمستقبل هندسة البيانات

 

شاهِد ندوة الإنترنت واكتشف كيف يمكن أن يساعدك watsonx.data integration في تعزيز قدراتك على تسريع الذكاء الاصطناعي وتبسيط هندسة البيانات.

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رؤى أفضل من خلال
تكرار عالي الإنتاجية

نظرًا لتوزُّع البيانات عبر الشبكات والمناطق والسُحب، أصبحت الحاجة إلى نقل البيانات بكفاءة ضرورة استراتيجيةً للأعمال. يساعد watsonx.data integration على التخلص من فترات التعطل غير المخطط لها من خلال إنشاء أنظمة احتياطية محدَّثة تُتيح تحويلًا تلقائيًا سلسًا، ما يحمي البيانات الحيوية للأعمال. ومن خلال توصيل البيانات إلى التطبيقات بزمن انتقال قصير، يُعزّز من جودة قرارات الأعمال ويحسّن تجارب العملاء.

الفوائد

تقديم عمليات تشغيل مستمرة 

تمكين استمرار عمليات التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع دعم التعافي من الكوارث من خلال مزامنة بيانات ذات زمن انتقال قصير مع الأنظمة الاحتياطية.
الاستجابة لتغيُّرات البيانات في زمن شبه حقيقي 

تقديم بيانات محدَّثة للتطبيقات بزمن انتقال قصير والتفاعل مع تغيُّرات البيانات بسرعة أكبر. 
تحسين رؤى الأعمال

إتاحة البيانات القيّمة للتحليلات والذكاء الاصطناعي من مصادر متنوعة، بما في ذلك بيانات الأنظمة المركزية، دون التأثير في الأداء.
تحسين استخدام الموارد

إرسال التغيُّرات الضرورية فقط التي يتم جمعها من السجلات، وقراءة قواعد البيانات المصدرية فقط عند الحاجة إلى التحديث.

الميزات

تمثيل لشبكة مكوّنة من سداسيات ودوائر تُظهر الترابط والبنية
موصِّلات قوية للمصادر والأهداف 

تكرار البيانات بسلاسة عبر مجموعة واسعة من مصادر البيانات والوجهات باستخدام موصِّلات أصلية.
رسم توضيحي يُبرز المرونة في السعة والمرونة الإلكترونية

بغضّ النظر عن مكان وجود بياناتك، سواء في موقع العمل أو عبر SaaS أو في بيئة سحابية هجينة، يمكنك الوصول إلى التغييرات في البيانات في زمن شبه حقيقي.
تمثيل لشبكة مكوّنة من سداسيات ودوائر تُظهر الترابط والبنية
موصِّلات قوية للمصادر والأهداف 

تكرار البيانات بسلاسة عبر مجموعة واسعة من مصادر البيانات والوجهات باستخدام موصِّلات أصلية.
رسم توضيحي يُبرز المرونة في السعة والمرونة الإلكترونية

بغضّ النظر عن مكان وجود بياناتك، سواء في موقع العمل أو عبر SaaS أو في بيئة سحابية هجينة، يمكنك الوصول إلى التغييرات في البيانات في زمن شبه حقيقي.
اتخِذ الخطوة التالية

لقد حان الوقت لتحويل بياناتك إلى ميزة تنافسية.

والآن هو الوقت المثالي لتجربة تكامل watsonx.data. 

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