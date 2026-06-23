تسعير watsonx.data integration

تسعير ونشر مرن يتناسب مع احتياجاتك.

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يعمل بالطريقة التي تناسبك

يوفر IBM watsonx.data integration خيارات مرنة للتسعير والنشر لتلبية احتياجات المؤسسات بجميع أحجامها. اختر برنامجًا ذاتي الإدارة أو تجربة برمجيات كخدمة (SaaS) مُدارة بالكامل، وكلاهما يُقاس باستخدام وحدات الموارد1 (RU). تتوفر البرمجيات ذاتية الإدارة من خلال اشتراكات أو تراخيص دائمة، بينما تتوفر SaaS المُدارة بالكامل وفق نموذج قائم على الاشتراك.
خيارات النشر
إصدار تجريبي البدء

تجربة مجانية لمدة 30 يوماً من watsonx.data integration لاستكشاف مجموعة القدرات.

 ابدأ تجربتك المجانية البرامج البيئات المحلية

تساعد المؤسسات التي تمتلك بيئات بيانات معقدة على تنسيق حركة البيانات في أماكن تخزينها، مع الحفاظ على المرونة تجاه التحولات في تقنيات البيانات — وذلك من خلال العمل على IBM Software Hub

 

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
اتخِذ الخطوة التالية

حان الوقت لتحويل بياناتك إلى ميزة تنافسية.
الآن هو الوقت المثالي لتجربة watsonx.data integration. 

 

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الحواشي

1 وحدة الموارد (Resource Unit) هي مقياس مستقل لمورد تتم إدارته أو معالجته أو يرتبط باستخدام watsonx.data integration.