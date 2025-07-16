مع سعي المؤسسات إلى تحقيق المرونة وسرعة الاستجابة، أصبح تدفق البيانات في الوقت الفعلي ضروريًا لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة. في بيئة يمكن أن يؤثر فيها كل عنصر من عناصر البيانات على الإيرادات والامتثال وثقة العملاء، تحتاج الشركات إلى حلول توفِّر رؤًى مستمرة وموثوقًا بها دون أي تنازلات.

يُتيح IBM watsonx.data integration معالجة البيانات ذات زمن الانتقال القصير من خلال الاستيعاب والتحويل والتسليم المستمر للبيانات المتدفقة على نطاق واسع. يمكن للفرق إدارة ملايين السجلات عبر آلاف المسارات في زمن شبه حقيقي، ما يقلل من مخاطر اتخاذ قرارات مبنية على معلومات قديمة.