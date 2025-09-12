يقدِّم IBM watsonx.data integration قدرات حديثة رائدة في عمليّتَي الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) والاستخراج والتحميل والتحويل (ELT)، ما يمكِّن المؤسسات من نقل وتحويل البيانات الموثوق بها عبر بيئات السحابة المتعددة والهجينة لاستخدامها في حالات استخدام لاحقة.



حمِّل البيانات مباشرةً من أيّ مصدر وسلِّمها إلى أيّ وجهة عبر تجارب إنشاء متعددة، مع استخدام المحرّك المتوازي المدمج في watsonx.data integration لتحقيق قابليّة التوسّع وأفضل أداء ضمن فئته.