إمكانية ملاحظة البيانات للحصول على مسارات موثوق بها

اكتشاف مشكلات البيانات وحلها قبل أن تؤثِّر في العمليات اللاحقة.

جرّب مجانًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
شاشة إمكانية ملاحظة البيانات كميزة في watsonx.data integration

تقديم إمكانية ملاحظة البيانات في IBM® watsonx.data integration

 

انضم إلى ندوة الإنترنت لمعرفة الدور التحويلي لإمكانية ملاحظة البيانات في ضمان تسليم موثوق به للبيانات.

بادر بالتسجيل الآن

تقديم بيانات موثوقة في الوقت المناسب

يتضمن IBM watsonx.data integration قدرات متقدمة لإمكانية ملاحظة البيانات، وهي مصممة لمراقبة مسارات البيانات بشكل استباقي، واكتشاف حالات الخلل، والتنبيه عند وقوع حوادث بيانات، ومعالجة المشكلات. وتوفِّر إمكانية ملاحظة دائمة للبيانات لضمان سلامة مسارات البيانات وأدائها. من خلال الاستثمار في إمكانية ملاحظة البيانات، يمكن للمؤسسة التخفيف من المخاطر المتعلقة بالبيانات، وتحسين الإنتاجية، وزيادة عوائد استثماراتها في البيانات والذكاء الاصطناعي.

مسارات معقدة، مُدارة بشكل استباقي

اكتشاف حوادث البيانات في الوقت الفعلي 

اعتماد نهج استباقي في اكتشاف حوادث البيانات بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل. 
حل الأخطاء بشكل أسرع

تسهيل حل مشكلات مسارات البيانات بسرعة أكبر من خلال الإشعارات المخصصة، وتحليل السبب الأساسي، مع تنبيه الأطراف المعنية على الفور.
تحسين موثوقية البيانات

اكتشاف الحالات غير الطبيعية في البيانات من خلال البيانات الوصفية في زمن شبه حقيقي لبناء ثقة المحللين في نتائجهم، ما يؤدي إلى قرارات أفضل ونتائج محسَّنة.
ضمان اتفاقيات مستوى الخدمة للبيانات 

يضمن تطبيق قواعد تحديث البيانات القدرة على تحديد أي مجموعة بيانات لم يتم تحديثها ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).

الميزات البارزة

لقطة شاشة لواجهة إمكانية ملاحظة البيانات

تخصيص إعدادات التنبيهات باستخدام حدود مُحددة مسبقًا لمدة تشغيل العمليات ومسارات البيانات، وانحرافات جودة البيانات، وأعداد البيانات الواردة والصادرة. الحصول على عرض موحَّد لجميع التنبيهات، يتضمن تفاصيل كاملة حول درجة الخطورة.
لقطة شاشة لواجهة إمكانية ملاحظة البيانات تُظهر التنبيهات التي تم تفعيلها

عند وقوع حادثة بيانات، يتم توجيه التنبيهات في الوقت الفعلي إلى الأطراف المعنية المناسبة باستخدام الأدوات التي تستخدمها بالفعل مثل Slack وPagerDuty والبريد الإلكتروني وغيرها.
لقطة شاشة لواجهة إمكانية ملاحظة البيانات تُظهر التنبيهات التي تم تفعيلها

تتبُّع وتحليل سجلات الأعطال وتبعيات مسارات البيانات لتوفير سياق شامل يضمن تحقيق عمليات تشغيل متسقة للمسارات.
لقطة شاشة لواجهة إمكانية ملاحظة البيانات

تخصيص إعدادات التنبيهات باستخدام حدود مُحددة مسبقًا لمدة تشغيل العمليات ومسارات البيانات، وانحرافات جودة البيانات، وأعداد البيانات الواردة والصادرة. الحصول على عرض موحَّد لجميع التنبيهات، يتضمن تفاصيل كاملة حول درجة الخطورة.
لقطة شاشة لواجهة إمكانية ملاحظة البيانات تُظهر التنبيهات التي تم تفعيلها

عند وقوع حادثة بيانات، يتم توجيه التنبيهات في الوقت الفعلي إلى الأطراف المعنية المناسبة باستخدام الأدوات التي تستخدمها بالفعل مثل Slack وPagerDuty والبريد الإلكتروني وغيرها.
لقطة شاشة لواجهة إمكانية ملاحظة البيانات تُظهر التنبيهات التي تم تفعيلها

تتبُّع وتحليل سجلات الأعطال وتبعيات مسارات البيانات لتوفير سياق شامل يضمن تحقيق عمليات تشغيل متسقة للمسارات.

الموارد

تقديم watsonx.data integration - الرؤية الجديدة لمستقبل هندسة البيانات.

انضم إلينا
استكشِف عرضًا توضيحيًا تفاعليًا لـ watsonx.data integration.

ألقِ نظرة على قدرات المنتج

اكتشِف المجموعة الكاملة من القدرات ضمن watsonx.data integration.

اقرأ ملخص الحل
اتخِذ الخطوة التالية

لقد حان الوقت لتحويل بياناتك إلى ميزة تنافسية. والآن هو الوقت المثالي لتجربة watsonx.data integration. 

 جرّب مجانًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا