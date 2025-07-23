اكتشاف مشكلات البيانات وحلها قبل أن تؤثِّر في العمليات اللاحقة.
يتضمن IBM watsonx.data integration قدرات متقدمة لإمكانية ملاحظة البيانات، وهي مصممة لمراقبة مسارات البيانات بشكل استباقي، واكتشاف حالات الخلل، والتنبيه عند وقوع حوادث بيانات، ومعالجة المشكلات. وتوفِّر إمكانية ملاحظة دائمة للبيانات لضمان سلامة مسارات البيانات وأدائها. من خلال الاستثمار في إمكانية ملاحظة البيانات، يمكن للمؤسسة التخفيف من المخاطر المتعلقة بالبيانات، وتحسين الإنتاجية، وزيادة عوائد استثماراتها في البيانات والذكاء الاصطناعي.
اعتماد نهج استباقي في اكتشاف حوادث البيانات بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل.
تسهيل حل مشكلات مسارات البيانات بسرعة أكبر من خلال الإشعارات المخصصة، وتحليل السبب الأساسي، مع تنبيه الأطراف المعنية على الفور.
اكتشاف الحالات غير الطبيعية في البيانات من خلال البيانات الوصفية في زمن شبه حقيقي لبناء ثقة المحللين في نتائجهم، ما يؤدي إلى قرارات أفضل ونتائج محسَّنة.
يضمن تطبيق قواعد تحديث البيانات القدرة على تحديد أي مجموعة بيانات لم يتم تحديثها ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
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