ما المقصود بخدمة AWS Lake Formation؟

يمكن أن تساعد خدمة AWS Lake Formation على معالجة جوانب الأمان داخل بحيرة البيانات. وبالنسبة إلى مستخدمي Amazon S3، فإنها توفر تكاملاً سلسًا يتيح لك تطبيق سياسات أمان دقيقة على بياناتك. تمنحك خدمة AWS Lake Formation ثلاث قدرات رئيسية:

1. إنشاء بحيرات البيانات بسرعة: وهذا يعني خلال أيام، وليس أشهر. يمكنك نقل بياناتك وتخزينها وتحديثها وفهرستها بسرعة أكبر، بالإضافة إلى تنظيم بياناتك وتحسينها تلقائيًا.

2. تبسيط إدارة الأمان: يمكنك تحديد سياسات الأمان والحوكمة والتدقيق وفرضها مركزيًا.

3.تسهيل اكتشاف البيانات ومشاركتها: قم بفهرسة جميع أصول بيانات شركتك وشارك مجموعات البيانات بسهولة بين المستهلكين.

إذا كنت تستخدم AWS S3 حاليًا أو تخطط لاستخدامه، فنوصي بوضع خدمة AWS Lake Formation في الحسبان كطريقة سهلة لتطبيق سياسات الأمان على بحيرة البيانات الخاصة بك. وكجزء من مجموعتك التقنية، ستحتاج أيضًا إلى محرك استعلامات يتيح لك إجراء التحليلات على بحيرة البيانات الخاصة بك. ويُعد Presto أشهر محركات تنفيذ ذلك، وهو محرك استعلامات SQL مفتوح المصدر مُصمم خصوصًا لبحيرات البيانات.

لقد جعلنا من السهل البدء باستخدام هذه المجموعة: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. نحن نوفر SaaS لمحرك Presto مع عمليات تكامل جاهزة للاستخدام مع S3 وLake Formation، بحيث يمكنك تشغيل مجموعة تحليلات متكاملة لبحيرة البيانات خلال بضع ساعات فقط.