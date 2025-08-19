ما المقصود بالحصول على البيانات؟

الحصول على البيانات هو عملية جمع البيانات من مصادر مختلفة باستخدام أساليب متنوعة. يمثِّل ذلك خطوة حاسمة في مسار استيعاب البيانات، تليها عملية التحقق من البيانات، والتحويل، والتحميل.



تعتمد أساسيات الأعمال الحديثة -مثل صناعة القرار القائمة على البيانات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي- جميعها على توفُّر كميات كبيرة من البيانات عالية الجودة. في عملية الحصول على البيانات، يتم استرداد البيانات التي تجعل هذه القرارات المبنية على المعلومات وهذه التقنيات ممكنة. رغم أن المفهوم قد يبدو واضحًا، فإن الحصول على البيانات قد يكون معقدًا، خاصةً في عصر البيانات الكبيرة.

أصبحت مجموعات البيانات اليوم ضخمة ومعقدة. حيث يمكن أن تصل أحجامها إلى تيرابايت أو بيتابايت، وتأتي بصيغ منظمة أو غير منظمة، وتتوزع عبر مصادر متنوعة. تؤدي هذه التعقيدات إلى ظهور تحديات تتعلق بإدارة أحجام البيانات، والحوكمة، والأمن طوال عملية الحصول على البيانات.

ومع ذلك، عندما تتم بشكل فعَّال، يمكن أن تكون عملية الحصول على البيانات مسارًا يوفر وقودًا عالي الجودة للمبادرات الاستراتيجية. في الواقع، وجدت دراسة من Harvard Business Review أن المؤسسات التي تستخدم البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي بنجاح تفوقت على نظيراتها في مقاييس الأعمال الرئيسية، بما في ذلك الكفاءة التشغيلية، ونمو الإيرادات، وتجربة العملاء.1