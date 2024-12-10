تعتمد الشركات الحديثة على الرؤى في الوقت الفعلي. ولكن مع تسارع نمو البيانات بوتيرة غير مسبوقة، واعتماد نماذج التعلم الآلي على مجموعات بيانات عالية الجودة لتحقيق الأداء المطلوب، أصبحت العمليات التقليدية تكافح لمواكبة هذا الإيقاع. وفي حال ترك هذه القيود دون معالجة، قد تتسبب في ظهور عوائق تؤدي إلى انقطاعات البيانات، ولوحات المعلومات غير المحدَّثة، وتعطُّل مسارات المعالجة، والتوقعات غير الدقيقة لنماذج التعلم الآلي. حتى التغيير البسيط في مخطط البيانات داخل النظام المصدر قد يؤدي إلى تعطُّل لوحة تحليلات كاملة إذا لم تكن الفرق متوافقة أو لم تكن مهام سير العمل مؤتمتة.

تساعد عمليات البيانات على إزالة هذه القيود. فمن خلال أتمتة مهام سير العمل المتكررة وتحسين جودة البيانات، تساعد على تسريع الوصول إلى الرؤى وتعزيز مسارات البيانات.

في المراحل التالية، تُتيح عمليات البيانات لمستخدمي الأعمال والمستهلكين للبيانات الوصول الموثوق به إلى المعلومات، بدلًا من انتظار الطلبات العشوائية من فِرق البيانات. في المراحل الأولية، توفِّر عمليات البيانات لمهندسي البيانات مهام سير العمل المتوقعة، ولعلماء البيانات بيانات التدريب المتسقة، ولمحللي البيانات وصولًا أسرع إلى مجموعات البيانات المنقحة.

في الواقع، يُقدَّر نمو سوق منصات عمليات البيانات من 3.9 مليارات دولار أمريكي في 2023 إلى 10.9 مليارات دولار أمريكي بحلول 2028، مع انتقال المؤسسات من المبادرات المنعزلة إلى ممارسات عمليات البيانات على مستوى المؤسسة. يدفع هذا النمو السريع الفوائد الأوسع لعمليات البيانات: اتخاذ قرارات أسرع، وجودة بيانات أعلى، ومسارات تحليلات مرنة قادرة على التكيّف مع احتياجات الأعمال في الوقت الفعلي.