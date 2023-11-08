ما المقصود بامتثال البيانات؟

لفهم أهمية امتثال البيانات، فكر في عصر البيانات الكبيرة. في كل مرة ينقر فيها شخص ما على الشاشة، أو يتصفح موقعًا إلكترونيًا أو يتجول في الشارع، وفي يده هاتف ذكي، فإنه يترك أثرًا متزايدًا من البيانات الشخصية. في الوقت نفسه، تتحول المؤسسات نحو الخدمة السحابية والتطبيقات الرقمية كجزء من التحول الرقمي وتؤدي إلى تراكم مجموعات بيانات متزايدة باستمرار. ومن غير المستغرب أن كل هذه البيانات يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للمؤسسات، مما يساعدها على تحويل البيانات إلى رؤى لاتخاذ قرارات أفضل في مجال الأعمال.

ومع ذلك، فإن زيادة البيانات تعني أيضًا اختراقات أمنية أكثر ومساحة أوسع للهجمات الإلكترونية. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن IBM، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات في عام 2023 ما قيمته 4.45 مليون دولار أمريكي - بزيادة قدرها 15% على مدى ثلاث سنوات.

يساعد امتثال البيانات على التخفيف من هذه التهديدات والحفاظ على أمان بيانات العملاء. فهو يضع مجموعة من عناصر التحكم - أو معايير امتثال البيانات - التي يجب على المؤسسات والأفراد اتباعها عند التعامل مع البيانات. الغرض من متطلبات الامتثال هذه هو إنشاء ضمانات تحمي خصوصية البيانات وتمنع إساءة استخدام البيانات. يمكن أن يساعد امتثال البيانات أيضًا المؤسسات والأفراد على وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع البيانات بشكل أكثر مسؤولية.

وبسبب هذه الفوائد، غالبًا ما تستثمر المؤسسات في امتثال البيانات عن طيب خاطر وبشكل استباقي، وليس فقط بدافع الضرورة. تدرك المؤسسات أن امتثال البيانات يمكن أن يساعدها على تعزيز ثقة العملاء وبناء سمعتها كجهة شفافة ومسؤولة عن البيانات الشخصية.

بل أكثر من ذلك - غالبًا ما يساعد امتثال البيانات الشركات على زيادة أمنها وتعزيز كفاءتها وربحيتها. يمكن للشركات تدعيم نقاط الضعف التي تجعلها أكثر عرضة لخطر اختراق أمن البيانات بشكل أكثر فعالية من خلال وجود معايير قوية لامتثال البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود برنامج قوي لامتثال البيانات لا يحافظ على أمان البيانات فحسب، بل يحافظ أيضًا على دقتها ويقلل من الأخطاء المكلفة. من خلال إدارة البيانات، لا تقلل المؤسسات الوقت والموارد التي تنفقها على اكتشاف البيانات وتصحيحها فحسب، بل تصبح أيضًا أكثر كفاءة ومرونة في التنقيب في مجموعات البيانات الخاصة بها للحصول على رؤى.

تجد العديد من المؤسسات أيضًا أن وجود برنامج قوي لامتثال للبيانات يجعل من السهل مواكبة معايير امتثال حماية البيانات، والتي يتم تحديثها بشكل متكرر أكثر مما كانت عليه في الماضي. وتشمل هذه المعايير SOC 2، وCSA STAR، وISO 27001، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) 800-53، وغيرها.