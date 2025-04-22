حلول أمن البيانات وحمايتها

حلول أمن وحماية البيانات  

حماية البيانات عبر السحابات الهجينة وتبسيط متطلبات الامتثال

وقع الاختيار على IBM Guardium Data Security Center كمركز رائد 

وقع الاختيار على IBM Guardium Data Security Center كمركز رائد في أربع فئات، وفقًا لتقرير KuppingerCole Analysts’ Leadership Compass لمنصات أمن البيانات لعام 2025.

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حماية البيانات الحساسة

البيانات هي شريان الحياة لكل مؤسسة. مع توسع نطاق بصمة البيانات الخاصة بمؤسستك عبر العديد من مزودي السحابة وتطبيقات SaaS ونقاط النهاية، تزداد أيضًا مخاطر اختراق أمن البيانات. يسعى القراصنة والمجرمون الإلكترونيون إلى استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى البيانات الحساسة المنتشرة عبر مراكز البيانات السحابية المتعددة ومخازن البيانات. 

أمن البيانات والامتثال وجهان لعملة واحدة. اللوائح التنظيمية المعقدة للامتثال، مثل DORA وGDPR وCCPA وSOX وPCI وHIPAA وغيرها، لها نفس الغرض: منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة للعملاء والمستخدمين.

تساعدك حلول أمن البيانات الشاملة، سواء يتم تنفيذها محليًا أو في سحابة هجينة، على اكتساب معارف أكبر للتحقيق في التهديدات الإلكترونية ومعالجتها. يمكن لهذه الحلول فرض سياسات الأمان وضوابط الوصول في زمن شبه حقيقي ومساعدتك على تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، وتحسين وضع أمن البيانات لديك.

 اكتشف أسباب اختيار IBM Guardium Data Security Center كمركز رائد وفقًا لتقرير KuppingerCole
الفوائد
اكتشف ثغرات أمن البيانات في الوقت الفعلي

هل يعرف فريق الأمن لديك مكان وجود بياناتك الحساسة ومن لديه حق الوصول إليها؟  تتضمن الخطوات الرئيسية لحماية البيانات الحساسة أتمتة الرؤية والتحكم في سياسات الوصول وتنفيذ المراقبة المستمرة لتحديد الثغرات والمخاطر قبل أن تؤدي إلى حدوث خروقات وبرامج طلب فدية وغيرها من الهجمات الإلكترونية.
تأمين بياناتك لمنع حدوث خرق كارثي

دعم نهج الثقة الصفرية لإدارة البيانات من خلال مجموعة متكاملة من القدرات، بما في ذلك نسخ البيانات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والمعزولة بشكل آمن، والتي يمكنها معالجة ثغرات الأمن الإلكتروني في عمليات النشر المحلية أو السحابية الهجينة. 
المساعدة في تبسيط الامتثال التنظيمي

التعامل مع العدد المتزايد من متطلبات الخصوصية أمر صعب بما فيه الكفاية؛ كما أن مواكبة التقارير يمكن أن يشكل صعوبة أخرى لفريقك. قم بتبسيط العملية باستخدام الأتمتة والتحليلات ومراقبة النشاط. 

هل تحتاج إلى مساعدة في إدارة امتثال البيانات؟

تعرف على IBM Guardium Data Protection!

انضم إلينا في الندوة القادمة عبر الإنترنت حول Guardium Data Protection واستكشِف القدرات التي يمكن أن تساعدك في مواجهة تحديات امتثال البيانات.

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حلول أمن البيانات وحمايتها

أدى العصر الرقمي إلى زيادة استخدام البنية التحتية السحابية والتطبيقات السحابية لكل مؤسسة. أدي توسع بصمة البيانات، واستمرار التحول الرقمي، والهجرة السحابية إلي الزيادة من مساحة الهجوم الخاصة بالمؤسسات. نتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن المؤسسات حققت التوسع والكفاءة، إلا أنها أصبحت بحاجة أكبر لأمن البيانات. تحتاج المؤسسات إلى أمان بيانات يشمل بياناتها الموجودة في البنية التحتية المحلية، والبنية التحتية السحابية، وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS) —ويتكامل مع أنظمة الأمان المؤسسي.

مع تكبد المؤسسات العالمية تكاليف بملايين الدولارات بسبب اختراق أمن البيانات، من الضروري فهم جميع مستودعات البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتحديد مواقعها، ومن يمكنه الوصول إليها، وما الذي يحتاج إلى التشفير، وما هو تدفق هذه البيانات، وما هي الأخطاء المحتملة في التكوينات. هذه الحلول الأساسية تضع الأساس لإدارة متينة لوضع أمان البيانات.
IBM Power E1080 engineer working in Data Center
مرونة البيانات
تُعزز حلول التخزين بالذاكرة الوميضية حماية بيانات التخزين والمرونة الإلكترونية، مما يعزز استمرارية العمليات، وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف البنية التحتية.
Office desk. Close-up of busy male hand typing on keyboard while sitting at his working place in the office. Office desk
خصوصية البيانات
تعامل مع الامتثال لمتطلبات الخصوصية، وقم ببناء الثقة مع الأطراف المعنية لديك، وتميز عن منافسيك مع استمرار المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات في دفع اللوائح الجديدة.
In the System Control Room Female Head of the Department Crosses Arms and Thinks Standing with Her Back to the Camera. In the Background Multiple Screens Showing Interactive Data.
أمن البيانات السحابية
يمكنك حماية بيئة السحابة الهجينة لمؤسستك بثقة باستخدام برنامج أمان متماسك، بدءًا من المصادقة وإدارة الوصول إلى احتواء التهديدات.
دراسة حالة
IBM وWestfield: حماية بيانات العملاء من خلال الأمان الاستباقي

قامت شركة Westfield Insurance بتطبيق حلول IBM Guardium وIBM QRadar لدعم عملائها وتمكين نمو الأعمال. من خلال التعاون مع IBM Security، تهدف شركة التأمين إلى ضمان استمراريتها على المدى الطويل من خلال حماية البيانات الحساسة والشخصية لحاملي الوثائق.

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Computer Science Female Engineer Working under Important Project on Personal Computer Showing Infrastructure Infographics and Data.Telecommunications Control Monitoring Room with People Working.
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Modern interior of server room in datacenter. IT Engineer in Action Configuring Servers.
التشفير والترميز لحماية البيانات
احتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات الحساسة لمؤسستك والتي يتم الوصول إليها وتخزينها ونقلها بواسطة أطراف أخرى باستخدام مزيج من التقنيات والخبرات من IBM وشركاء أعمال IBM.
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