يُعَد IBM Guardium Data Encryption مجموعة من برامج تشفير البيانات وإدارة المفاتيح.وتُدار العناصر المعيارية مركزيًّا من خلال CipherTrust Manager (المعروف سابقًا باسم مدير أمن البيانات أو DSM)، الذي يُدير السياسات والتكوينات ومفاتيح التشفير.
يتكون IBM Guardium Data Encryption من مجموعة موحدة من المنتجات المبنية على بنية تحتية مشتركة.وتوفر هذه الحلول المعيارية المتعددة القابلة للتوسع بشكل كبير، التي يُمكن نشرها بشكل فردي أو جماعي، تشفير البيانات والترميز وإخفاء البيانات وقدرات إدارة المفاتيح للمساعدة في حماية البيانات والتحكم في الوصول إليها عبر بيئة السحابة المتعددة الهجينة.ويُمكنك تلبية متطلبات أمن البيانات ولوائح الخصوصية مثل GDPR و CCPA و PCI DSS و HIPAA من خلال استخدام طرق لإلغاء تعريف البيانات، مثل الترميز وإخفاء البيانات، وإدارة دورة حياة مفتاح التشفير من خلال إنشاء مفتاح آمن والتدوير المؤتمت للمفاتيح.
بإمكان Guardium أيضًا التعامل مع إنشاء مفتاح التشفير والنسخ الاحتياطي له وتخزينه وإدارته.
فئات تُظهِر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، ما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).
من المؤسسات تصرِّح بأن لديها حوالي 21% إلى 50% من البيانات الحساسة في بيئات سحابية والتي لا تتم حمايتها بشكل كافٍ.
يُمكنك حماية بياناتك حيثما كانت ومساعدة المؤسسات على تأمين ترحيل البيانات إلى السحابة.
يُمكنك تلبية متطلبات الامتثال من خلال تشفير قوي للبيانات، وسياسات وصول المستخدمين القوية، وسجلات تدقيق الوصول إلى البيانات وقدرات إدارة المفاتيح.
يُمكنك التشغيل المركزي لعملية التشفير وتكوين مفتاح التشفير وإدارة السياسات من خلال واجهة سهلة الاستخدام قائمة على الويب.
يُمكنك الوصول إلى أدوات البرامج المتوافقة مع عمليات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) في حل يتسم بالمرونة الكافية لتشفير أي نوع من البيانات التي تمر عبر التطبيق تقريبًا.ويُمكن أن توفر حماية البيانات في طبقة التطبيق أعلى مستوى من الأمان، حيث يتم ذلك فور إنشاء البيانات أو معالجتها لأول مرة ويمكن أن تظل مشفرة بغض النظر عن الحالة—في أثناء النقل أو الاستخدام أو النسخ الاحتياطي أو النسخ.
يوفر هذا الامتداد التابع لحل Guardium for File and Database Encryption قدرات تشفير وحماية للبيانات تأخذ الحاوية في الاعتبار من أجل عناصر التحكم الدقيقة في الوصول إلى البيانات وتسجيل الوصول إلى البيانات في بيئات قائمة على الحاويات.
يُمكنك استخدام الترميز على مستوى التطبيق وأمن العرض الديناميكي لتأمين وإخفاء هوية الأصول الحساسة سواء كانت موجودة في مركز البيانات أو بيئات البيانات الكبيرة أو السحابة.ونظرًا لأنه يستخدم البروتوكولات القياسية وارتباطات البيئة، فإن Guardium for Tokenization يتطلب الحد الأدنى من هندسة البرمجيات ويمكن نشره على أنه جهاز بالتنسيق الافتراضي الذي تختاره.
يوفر Guardium Data Encryption قدرات لحماية الوصول إلى الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات والتحكم بها على مستوى مؤسستك، في البيئة السحابية والمحلية، من أجل البيئات القائمة على الحاويات، ولخدمات التخزين السحابي.
يتيح Guardium Data Encryption إمكانية التحكم الدقيق في وصول المستخدمين. ويُمكن تطبيق سياسات محددة على المستخدمين والمجموعات باستخدام عناصر تحكم تتضمن الوصول حسب العملية ونوع الملف والوقت من اليوم، إلى جانب معلمات أخرى.
يؤدي الترميز الذي يحافظ على التنسيق إلى حجب البيانات الحساسة بينما يؤدي إخفاء البيانات المتغيرة إلى حجب أجزاء معينة من حقل البيانات. ويتم التحكم في أساليب الترميز وسياسات إخفاء البيانات من خلال واجهة مستخدم رسومية مركزية.
يُمكن للعملاء إدارة مفاتيح تشفير البيانات لبيئات السحابة الخاصة بها من نافذة متصفح واحدة. ويدعم Guardium Data Encryption إحضار إدارة دورة حياة نظام "أحضر مفتاحك معك (BYOK)" التي تسمح بفصل وإنشاء وملكية ومراقبة وإلغاء مفاتيح التشفير أو أسرار المستأجر.
تتطلب اللوائح التنظيمية مثل HIPAA و PCI DSS و CCPA و GDPR تشفيرًا قويًا للبيانات وسياسات قوية لوصول المستخدمين وقدرات إدارة دورة حياة المفاتيح. ويتوفر تسجيل تفصيلي لتدقيق الوصول إلى البيانات لمساعدة المؤسسات في إعداد تقارير الامتثال.
يتحكم CipherTrust Manager مركزيًا في التخزين والتدوير وإدارة دورة الحياة لجميع مفاتيح التشفير التي تستخدمها لمستودعات البيانات المتوافقة مع KMIP. إن KMIP هو بروتوكول صناعي قياسي لتبادل مفاتيح التشفير بين العملاء (الأجهزة والتطبيقات) والخادم (مكان تخزين المفتاح).
تعرّف على كيفية تمكين التشفير المتماثل بالكامل من الحساب والتعاون مع الحفاظ على الخصوصية.
يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.
احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
تمكَّن من اكتشاف بيانات مؤسستك، وتصنيفها، وتأمينها عبر البيئات السحابية وبيئات SaaS.
يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
استخدِم حلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة بسرعة ودقة، بغض النظر عن مكان وجودها. وتمكَّن من اكتشاف البيانات بدقة تبلغ 98.6% في البيانات المنظمة ودقة تبلغ 100% في البيانات غير المنظمة.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والحدود الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.
يوفر إدارة مفاتيح آمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر. التشغيل المركزي والتبسيط والأتمتة لإدارة مفاتيح التشفير.
عملية تشفير النص القابل للقراءة بحيث لا يمكن قراءته إلا بواسطة شخص لديه حق الوصول إلى مفتاح التشفير.
يساعد التشفير في حماية المعلومات الخاصة والبيانات الحساسة الأخرى، سواء كان المضيف متصلًا أو غير متصل بالإنترنت، وحتى في حالة حدوث اختراق. وطالما ظل مفتاح التشفير مؤمّنًا، تظل البيانات المشفرة محمية ضد المستخدمين غير المصرح لهم.
تستخدم خوارزمية التشفير مفاتيح التشفير "لقفل" البيانات في أثناء عملية التشفير بحيث لا يمكن "فتح" البيانات دون الوصول إلى مفتاح التشفير. وعادةً ما يتم الاحتفاظ بمفاتيح التشفير في أماكن خاصة. وتعد إدارة المفاتيح بطريقة صحيحة عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على أمان بياناتك.
قد يعني فقدان أي مفتاح أن البيانات التي يحميها ستُفقد أيضًا. ومن المهم تتبع المفاتيح وإدارتها وحمايتها من الفقدان غير المقصود أو الاختراق. ولحسن الحظ، يؤتمت Guardium Data Encryption ويدير دورة حياة مفاتيح التشفير بالكامل.
الترميز هو شكل من أشكال حماية البيانات يحتفظ بنفس نوع وطول البيانات الأصلية (مثل رقم بطاقة الائتمان) ولكنه يستبدلها بمكافئ وهمي يُسمى رمزًا مميزًا. ويُمكن استخدام هذا الأسلوب للاحتفاظ بتنسيق البيانات الأصلية دون التعرض لخطر الاختراق.
إخفاء البيانات هو الاستبدال العام لحرف البيانات بحرف آخر من البيانات. مثال على الإخفاء هو تحويل 123-45-6789 إلى ***-**-6789.
تعتمد قوة التشفير على فكرة أن البيانات المشفرة لا يمكن فك تشفيرها دون مفتاح التشفير. وهذا يعني أيضًا أنه عند إتلاف المفتاح عمدًا، فلن يُمكن فك تشفير البيانات المشفرة أبدًا وستصبح عديمة الفائدة فعليًا. وتُسمى هذه العملية محو التشفير.
إن وحدة أمن الأجهزة (HSM) عبارة عن جهاز حاسوبي أو خدمة سحابية تقوم بإنشاء وتأمين وإدارة مفاتيح التشفير وتنفيذ التشفير/فك التشفير ووظائف التشفير الأخرى. وهو بمثابة مصدر ثقة للمؤسسات التي تبحث عن أعلى مستوى من الأمن لبياناتها المشفرة ومفاتيح التشفير.