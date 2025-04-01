يتكون IBM Guardium Data Encryption من مجموعة موحدة من المنتجات المبنية على بنية تحتية مشتركة.وتوفر هذه الحلول المعيارية المتعددة القابلة للتوسع بشكل كبير، التي يُمكن نشرها بشكل فردي أو جماعي، تشفير البيانات والترميز وإخفاء البيانات وقدرات إدارة المفاتيح للمساعدة في حماية البيانات والتحكم في الوصول إليها عبر بيئة السحابة المتعددة الهجينة.ويُمكنك تلبية متطلبات أمن البيانات ولوائح الخصوصية مثل GDPR و CCPA و PCI DSS و HIPAA من خلال استخدام طرق لإلغاء تعريف البيانات، مثل الترميز وإخفاء البيانات، وإدارة دورة حياة مفتاح التشفير من خلال إنشاء مفتاح آمن والتدوير المؤتمت للمفاتيح.